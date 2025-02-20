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Как правильно решить пример: математическая головоломка стала вирусной в сети

Алёна Воронина
20 февраля 2025, 12:59
46
Математический пример может запутать, и ответ даст не каждый, ведь одна небольшая деталь может сбить с толку.

Загадка, девушка.
Как правильно решить математический пример/ jagranjosh, depositphotos.com/ua

Головоломки - это интересные интеллектуальные игры, которые могут применять не только для веселого и полезного времяпрепровождения, но и для улучшения своих интеллектуальных способностей.

Такие загадки помогут проверить свою внимательность, но при этом они также помогут ее потренировать и улучшить свои навыки.

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В следующей загадке нужно отыскать решение математической головоломки, пишет jagranjosh. Одна простая деталь в этом примере может запутать и отбросить вас с правильного пути, отдалив поиск ответа.

Мы видим пример: 3 - 3 х 6 + 2 = ?

Нужно отыскать, какое именно решение этой математической головоломки. Придется вспоминать все правила, которые мы учили в школе на уроках математики.

Но при этом придется спешить, ведь на разгадывание загадки дается очень мало времени - всего 7 секунд. Непросто будет уложиться в такой короткий промежуток времени.

Попробуйте самостоятельно разгадать загадку. А когда завершите, можете проверить правильность своего ответа, взглянув на ответ внизу.

Загадка
Как правильно решить математический пример/ jagranjosh

На самом деле решение этой головоломки базируется на том, в каком порядке нужно выполнять действия с цифрами в примере. Сначала выполняется действие на умножение, поэтому нужно 3 умножить на шесть, а потом уже выполнять все остальные действия.

Уравнение нужно решать следующим образом:

3 - (3 х 6) + 2 = ?

3 - (18) + 2 = -13

Поэтому правильный ответ -13.

Ранее Главред рассказывал о загадке, в которой надо угадать, в каком стакане больше всего воды - лишь единицы догадаются за 5 секунд. В четырех стаканах стоят четыре предмета, залитые водой. Нужно догадаться, в каком из стаканов наибольшее количество воды.

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно догадаться, где спрятана игрушечная машинка - только самые внимательные найдут ее за 5 секунд. Такая задача станет вызовом для многих, поскольку загадка способна запутать даже опытных умников.

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Что такое головоломки?

Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых.

Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

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