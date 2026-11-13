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Потери бизнеса от атак РФ могут достичь 8 млрд долл - что готовит Кабмин

Виталий Кирсанов
13 ноября 2026, 18:57
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Правительство вместе со Всемирным банком разрабатывает фонд, который совместит доступное страхование и частичную компенсацию ущерба.
Потери бизнеса от атак РФ могут достичь 8 млрд долл - что готовит Кабмин
Потери бизнеса из-за атак РФ в 2026 году могут достичь 8 млрд долларов / коллаж: Главред, фото: x.com/andrii_sybiha, t.me/Koretskyi_official

Главные цифры:

  • Потери бизнеса в 2026 году - до 8 млрд долларов
  • Кабмин создает Фонд страхования военных рисков
  • Модель разрабатывают вместе со Всемирным банком

Прямые потери украинского бизнеса из-за ударов страны-агрессора по предприятиям и инфраструктуре в 2026 году могут составить 8 млрд долларов. Защиту компаний от военных рисков правительство называет одним из приоритетов и готовит специальный страховой фонд.

Об этом заявил премьер-министр Украины Сергей Корецкий в Telegram. Вопрос защиты бизнеса он обсудил с управляющим директором Всемирного банка по операционной деятельности Анной Бьерде.

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По словам премьера, Россия усиливает атаки на украинские предприятия и инфраструктуру, нанося значительный ущерб экономике.

"Устойчивость Украины держится на наших Силах обороны и способности бизнеса работать, сохранять рабочие места и платить налоги. По нашим оценкам, прямые потери бизнеса в 2026 году могут достичь 8 млрд долларов. Поэтому защита предприятий от военных рисков является одним из наших приоритетов", - подчеркнул Корецкий.

Как будет работать Фонд страхования военных рисков?

Правительство работает над созданием Фонда страхования военных рисков. Он должен совместить поддержку доступного страхования для предпринимателей и механизмы частичной компенсации уже нанесенного ущерба.

Во время разговора стороны также обсудили, из каких источников наполнять фонд.

"Обсудили возможности его финансирования различными инструментами. Продолжим совместную работу со Всемирным банком над эффективной моделью с привлечением международных финансовых учреждений и страхового рынка", - написал премьер.

Окончательные параметры фонда пока не утверждены. В сентябре, по данным LB.ua, в правительстве говорили о фонде объемом около 1 млрд долларов.

Что известно о программе SPUR 2.0?

Отдельно на встрече говорили о программе SPUR 2.0 и привлечении новых доноров для расширения финансовой поддержки Украины.

"Предыдущая программа очень хорошо сработала. Продолжаем дальше", - отметил Корецкий.

Почему бизнесу нужно страхование военных рисков?

Региональный директор NEQSOL Holding B.V. в Украине, председатель наблюдательного совета Ощадбанка Владимир Лавренчук в колонке для Экономической правды отметил, что риски войны давно вышли за пределы отдельных компаний.

"Военный риск перестал быть проблемой предприятий", - написал он.

Эксперт напомнил о масштабах ущерба: по оценке правительства, Всемирного банка, Еврокомиссии и ООН, на конец 2025 года прямой ущерб Украине составил 195,1 млрд долларов, из них 19,2 млрд пришлись на торговлю и промышленность. Поэтому, по его мнению, нужен общий инструмент защиты.

"Чтобы сохранить устойчивость экономики, нужен системный механизм его страхования с участием государства, международных партнеров и частного рынка", - пояснил Лавренчук.

При этом полис отдельной компании, подчеркнул эксперт, не спасет от общих потрясений.

"Экономика - это система взаимозависимых участников, и страховой полис компании не защищает ее от системного кризиса", - резюмировал он.

Экономика Украины - новости

Как писал Главред, Украине на 2027 год не хватает около 70 млрд евро внешнего финансирования. Лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить варианты покрытия дефицита - от нового совместного кредита до использования замороженных российских активов. Бельгия по-прежнему выступает против идеи использования активов РФ.

В сентябре Корецкий предупреждал о рисках для государственных финансов. По словам премьера, задержка помощи Запада грозит Украине масштабным урезанием расходов. Это заявление прозвучало 16 сентября.

Свой план поддержки пострадавших от атак предприятий ранее представил глава Ассоциации прифронтовых городов и громад Игорь Терехов. Он предложил налоговые льготы и доступные кредиты, а также передачу свободных государственных и коммунальных складов логистическим компаниям за символическую плату. По его словам, остановка предприятий грозит не только убытками для владельцев, но и дефицитом продуктов, лекарств и топлива.

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