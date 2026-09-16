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Задержка помощи Запада грозит Украине масштабным урезанием расходов - Корецкий

Виталий Кирсанов
16 сентября 2026, 01:22
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Состояние государственных финансов Украины Корецкий охарактеризовал как "близкое к критическому".
Украине грозит масштабное сокращение расходов, считает премьер
Украине грозит масштабное сокращение расходов, считает премьер / коллаж: Главред, фото: facebook.com/sergii.koretskyi, УНИАН

Кратко:

  • В 2026 году Украине необходимо $27 млрд из-за увеличения военных расходов
  • Украина вынуждена применять дорогие ракеты для уничтожения дронов РФ

Украина может быть вынуждена значительно сократить расходы государственного бюджета, если Верховная Рада не примет непопулярные меры, необходимые для получения миллиардов долларов западной финансовой помощи до начала зимы. Об этом заявил премьер-министр Сергей Корецкий, пишет Bloomberg.

По словам премьера, многомесячная задержка с принятием необходимых решений в парламенте уже привела к отсрочке примерно $4 млрд помощи от Европейского союза, поступление которой ожидалось в третьем квартале. Состояние государственных финансов Украины Корецкий охарактеризовал как "близкое к критическому".

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Сопротивление части законодателей реформам, которых требуют ЕС и Международный валютный фонд - два крупнейших донора Украины, - возникло на фоне растущего дефицита средств на оборону. Как отмечает премьер, в этом году стране дополнительно необходимо $27 млрд из-за увеличения военных расходов.

Корецкий также отметил, что Украина все чаще вынуждена применять дорогостоящие ракеты для уничтожения усовершенствованных российских беспилотников. По его словам, это является одной из причин дальнейшего роста расходов на войну, которая продолжается уже пятый год.

В то же время премьер призвал международных партнеров снизить неопределенность вокруг будущего финансирования Украины. Для этого, по его мнению, необходимо принимать средне- и долгосрочные финансовые обязательства перед страной.

Кроме того, Корецкий выступил в поддержку введения налога на добавленную стоимость на дешевые зарубежные посылки.

НДС на иностранные посылки

Международные доноры Украины требуют от Киева принять меры для сокращения теневого сектора экономики, увеличения налоговых поступлений и адаптации законодательства к нормам ЕС.

Одним из наиболее спорных предложений стало введение НДС на дешевые посылки из-за рубежа, которые сейчас освобождены от соответствующих сборов. Критики инициативы считают, что она не приведет к существенному увеличению налоговых поступлений, но при этом повысит финансовую нагрузку на украинцев, многие из которых пользуются такими отправлениями.

Корецкий, в свою очередь, защищает предлагаемую реформу. По его словам, действующая система создает несправедливое преимущество для иностранных производителей.

Правительство повторно внесло соответствующий законопроект о зарубежных посылках в Верховную Раду и призвало депутатов как можно скорее его принять.

В качестве альтернативного варианта премьер назвал сокращение государственных расходов до минимально возможного уровня.

Украина из-за дефицита бюджета финансирует только три направления - депутат

Из-за нехватки средств в государственном бюджете Украина сейчас финансирует только три основных направления - социальные расходы, зарплаты работников бюджетной сферы и содержание Сил обороны. Об этом сообщила член Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ольга Василевская-Смаглюк.

"С сегодняшнего дня в Украине финансируются только социальные расходы, зарплаты бюджетникам и содержание военных. Денег в бюджете очень мало", - написала депутат.

По словам Василевской-Смаглюк, уже 16 сентября станет известно, какие решения парламент сможет принять для выполнения международных требований и получения нового финансового транша. В частности, речь идет о законопроектах, касающихся зарубежных посылок и сертификации.

Отдельно депутат высказалась о предложении создать реестр банковских счетов и сейфов.

"Ужасно, как депутаты боятся безобидного реестра банковских счетов и сейфов. Особенно с учетом того, что в этой стране все друг о друге всё знают, в частности, где лежат деньги, и следят друг за другом", - заявила Василевская-Смаглюк.

Как в парламенте относятся к новым налоговым изменениям

Даниил Гетманцев прокомментировал инициативу по изменению налогового регулирования онлайн-платформ в Украине. Речь идет о законопроекте, который должен упорядочить систему налогообложения цифровых площадок.

Он подчеркнул, что предлагаемые изменения не предусматривают дополнительной налоговой нагрузки для граждан, не занимающихся предпринимательской деятельностью. По его словам, обычные люди, которые время от времени продают личные вещи или делают это не на постоянной основе, под действие новых правил не попадут.

Налогообложение зарубежных онлайн-покупок в Украине - что известно

Напомним, Главред писал, что в Украине хотят изменить правила налогообложения международных посылок. Новый правительственный законопроект предусматривает, что на посылки, содержащие отдельные категории товаров, придется платить 20% НДС от всей стоимости отправления.

По мнению НБУ, налогообложение импорта - это один из вариантов, который может помочь сдержать отток валюты и уменьшить дефицит текущего счета, который существенно вырос в течение года.

Кабинет министров одобрил и направляет в Верховную Раду законопроект, отменяющий освобождение от НДС для импортных товаров стоимостью до 150 евро, приобретенных на зарубежных маркетплейсах. Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий.

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О персоне: Сергей Корецкий

Сергей Корецкий - украинский предприниматель и менеджер в нефтегазовой отрасли. Премьер-министр Украины с 16 июля 2026 года. Директор ПАО "Укрнафта" и АО "Укртатнафта" (с ноября 2022 года по 13 мая 2025 года), сообщает Википедия.

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