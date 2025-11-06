За посылки до 150 евро придется платить: что предлагает НБУ и как это ударит по кошельку украинцев

Эксперты считают, что инициатива НБУ только побудит распространение "серого" импорта и существенное подорожание товаров.

Нацбанк предлагает ввести налог на посылки до 150 евро / Коллаж Главред

Национальный банк Украины в октябрьском инфляционном отчете-2025 предложил рассмотреть введение дополнительного налогообложения импорта, в частности - посылок стоимостью до 150 евро и отдельных категорий не критических товаров, таких как электромобили и предметы роскоши. Однако эксперты, опрошенные Главредом, отмечают, что такие действия могут спровоцировать серьезный рост цен на большинство товаров и усложнить жизнь малого бизнеса в Украине.

Налог на посылки до 150 евро - что предлагает Нацбанк

По мнению регулятора, налогообложение импорта - это один из вариантов, который может помочь сдержать отток валюты и уменьшить дефицит текущего счета, который существенно вырос в течение года.

НБУ признает, что традиционные инструменты сдерживания дисбалансов - повышение учетной ставки или сокращение государственных расходов - уже малоэффективны. Согласно отчету регулятора, в 2025 году импорт вырос быстрее, чем ожидалось, что стало одной из ключевых причин дефицита платежного баланса. Основную часть роста сформировали закупки энергетического оборудования, машин и транспортных средств, необходимых для оборонных и восстановительных нужд. Однако, как отмечает НБУ, возобновился и потребительский импорт - от бытовой электроники до одежды, что подпитывает спрос, но одновременно усиливает давление на валютный курс.

Как подчеркивают в Нацбанке, сокращение государственных расходов может затормозить восстановление, а жесткая девальвация - раскрутить инфляцию. Поэтому налогообложение импорта рассматривается как компромисс, который позволит удержать валютное равновесие без резких шагов.

"Высокий дефицит текущего счета сейчас определяется потребностями в поддержке обороноспособности и восстановления, а также структурными изменениями в экономике, вызванными войной. Существенное превышение национальных инвестиций над сбережениями (что является отражением дефицита текущего счета) является оправданным в условиях войны, учитывая стратегический характер таких инвестиций, а сбережения являются низкими из-за потребностей экономики. Существенная корректировка этого разрыва, в частности, мерами фискальной консолидации, скажется на снижении обороноспособности страны", - считают в НБУ.

Льготы неоправданы?

Напомним, что еще в январе 2025 года глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев сообщил об инициативе законопроектов по налогообложению импорта посылок, которые разработаны соответствующими бизнес-ассоциациями.

Предлагается, чтогражданемогут получать без уплаты НДС товары стоимостью до 45 евро при условии, что такие товары направляются им физическими лицами без какой-либо оплаты и коммерческой цели, то есть не для продажи.

Товары, которые украинцы покупают на маркетплейсах или других подобных платформах подлежат обложению НДС независимо от их стоимости. При этом ввозная пошлина с таких товаров будет взиматься только в случае, если их стоимость больше 150 евро (около 7200 грн).

Кроме того, по аналогии с имеющимся в странах ЕС механизмом IOSS, в Украине также предлагают ввести возможность уплаты НДС поставщиком товаров, маркетплейсом или другой подобной платформой, при содействии которой происходила поставка такого товара.

Помимо налога на посылки, народные депутаты уже в 2026 году предлагали отменить льготную растаможку электрокаров, согласно которой предусматривается освобождение от уплаты ввозной пошлины (10%) и НДС (20%). Будущим владельцам при ввозе нужно было бы уплатить только акцизный налог в размере 1 евро за каждый киловатт-час емкости аккумулятора (эта сумма, как правило, не превышает 100 евро). 22 октября Верховная Рада в первом чтении приняла правку к проекту государственного бюджета, которой срок действия льготы могут продлить до 1 января 2027 года. Однако, по словам народного депутата Ярослава Железняка, правку отклонил Кабмин из-за рисков потерь госбюджета и в перспективе - невыполнения меморандума с МВФ.

К слову, накануне такое решение критиковал Даниил Гетманцев - по его словам, в течение десяти месяцев 2025 года в Украину ввезли более 82 тысяч электромобилей общей стоимостью 72,2 млрд грн, при этом сумма предоставленных льгот по НДС при растаможке составила всего 14,5 млрд грн, что является неоправданным в условиях войны.

О персоне: Даниил Гетманцев Гетманцев Даниил - украинский политик, юрист и ученый. С 2019 года - народный депутат Украины 9-го созыва от партии "Слуга народа". Председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Доктор юридических наук, профессор, сообщает Википедия.

Как рассказал в комментарии Главреду руководитель управления финансов Unex Bank Алексей Хитрин, мотивация регулятора понятна: в условиях значительного дефицита и большого оттока валюты логично искать пути сокращения некритичных валютных расходов.

"Налог на отдельные категории импорта может снизить спрос именно на те товары, которые экономика считает второстепенными, и одновременно принести дополнительные поступления в бюджет. В то же время реализация такой политики может нести некоторые риски, ведь повышение фискального давления на мелкий импорт может существенно повлиять на микро- и малый бизнес и на обычных потребителей, которые зависят от международных посылок для комплектующих, инструментов или товаров для своей деятельности. Также эти расходы могут лечь на конечного потребителя и усилит инфляционное давление. Кроме того, может вырасти объем так называемого серого импорта", - считает Хитрин.

И добавляет, что при формировании окончательного решения важно четко определить критерии "неприоритетного" импорта, оставив исключения, например, для медицинского и оборонного оборудования.

Реализация политики Нацбанка может нести серьезные риски / УНИАН

Как работает система IOSS в Европе

Система IOSS (Import One-Stop Shop) - это европейский механизм, который упрощает уплату НДС (VAT) при продаже товаров потребителям в странах ЕС из-за рубежа (то есть импорт стоимостью до 150 евро). Система была введена в 2021 году, чтобы устранить налоговое неравенство между европейскими и иностранными интернет-магазинами, ведь до этого мелкие посылки из-за пределов ЕС не облагались НДС, что создавало ценовое преимущество для зарубежных поставщиков.

Согласно этой модели, НДС уплачивается непосредственно во время покупки, а не при получении товара. Продавец или маркетплейс регистрируется в системе IOSS в одной из стран ЕС, начисляет НДС в соответствии со ставкой государства, где находится покупатель, и ежемесячно отчитывается о собранных налогах через единый электронный портал. Это означает, что потребитель сразу видит конечную цену товара с учетом НДС, а посылка проходит таможню без дополнительных платежей и задержек.

Такой подход позволяет государствам-членам ЕС уменьшить потери налоговых поступлений и одновременно упрощает администрирование для бизнеса. Кроме того, покупатели получают прозрачный механизм оплаты, который исключает двойное налогообложение или необходимость самостоятельно платить налоги при доставке.

Как объясняют в НБУ, именно на основе этой европейской практики предлагается создать аналогичный механизм уплаты НДС для импорта товаров в Украину - чтобы ускорить таможенное оформление посылок и уменьшить нагрузку на государственные службы.

Сейчас украинское законодательство предусматривает, что товары, приобретенные на зарубежных маркетплейсах, облагаются НДС независимо от стоимости, а ввозная пошлина применяется только для посылок дороже 150 евро. В то же время товары, которые отправляются между физическими лицами без оплаты, освобождаются от НДС, если их стоимость не превышает 45 евро.

Впрочем, такая система не учитывает, что из-за отсутствия единого электронного механизма уплаты НДС, таможни вынуждены администрировать налог вручную, что приводит к задержкам оформления, увеличению нагрузки на персонал и риску ошибок или злоупотреблений. Для покупателей это означает непрозрачность цен, ведь налоги могут начисляться уже после доставки, а не при оплате заказа.

Для сравнения, в ЕС благодаря IOSS налог включается в стоимость товара автоматически, а продавец берет на себя обязательства по его уплате. Это упрощает процесс и для бизнеса, и для покупателей, а также позволяет таможенным органам сосредоточиться на контроле крупных партий товаров, а не тысяч мелких посылок.

Цены на товары вырастут?

Впрочем, идею налогообложения импорта критикуют как представители государства, так и эксперты. В частности, генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский заявил, что инициатива НБУ не сработает, поскольку она выгодна в первую очередь крупным розничным сетям, ведь она никоим образом не решает проблемы "серого" импорта.

"Просто заставить людей, которые честно покупают на Ali, платить на 20% больше, при том что они смогут купить то же самое на базаре без этих 20%, отнюдь не приведет к желаемому результату. Если, конечно, цель не в том, чтобы просто поднять цены в сетях на те же 20%", - считает Смелянский.

Исследование Института социально-экономической трансформации CASE Украина подтверждает, что наибольшая доля потерь государственного бюджета связана с серым импортом и нарушениями таможенных правил - объем такого товарооборота оценивается примерно в 380-540 млрд грн, а ежегодные потери государства - в 120-167 млрд грн.Чтобы сократить эти потери, нужно срочно реформировать таможенную службу, устранить зарплаты в "конвертах", усилить контроль над трансфертным ценообразованием и офшорными схемами. Именно эти шаги, по их мнению, могут стать "передовой линией обороны" бюджетных доходов в новых экономических реалиях.

Зато экономист Алексей Кущ также считает, что инициатива НБУ только побудит распространение "серого" импорта и существенное подорожание товаров.

"Что касается электромобилей, то здесь нужно разделять массовый и премиальный сегменты. Для обычных моделей, которые покупают для личных нужд, пошлины должны быть умеренными. А вот на автомобили премиум-класса, стоимостью более 100-120 тысяч долларов, целесообразно вводить значительно более высокие налоги. Посылки стоимостью около 100-150 евро вообще не стоит облагать дополнительными налогами. Это обычные покупки украинцев на интернет-платформах - одежда, обувь, бытовые товары, которые люди покупают по скидкам и акциям. Любые новые сборы в этом сегменте приведут к подорожанию самых повседневных вещей, что негативно повлияет на уровень жизни", - убежден эксперт.

В целом, по словам Куща, если рассматривать предложенные меры в текущей конфигурации, последствия могут быть разными. Умеренные пошлины на электромобили коснутся прежде всего среднего класса, тогда как налоги на предметы роскоши - более состоятельных граждан.

О персоне: Алексей Кущ Алексей Кущ - финансовый аналитик, экономический эксперт. Живет в Киеве, работает в Аналитическом центре "Объединенная Украина". Автор аналитических публикаций, активно ведет блог на своей странице в Facebook. Бывший советник президента Ассоциации украинских банков.

Однако любые изменения в сфере интернет-торговли и импорта товаров массового спроса почти неизбежно приведут к росту цен, что потенциально может ускорить инфляцию. Экономист добавляет: введение пошлин может спровоцировать рост контрабанды и теневого рынка, когда крупные продавцы или посредники будут искать способы обойти налогообложение.

