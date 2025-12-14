Гигантский астероид промчится возле Земли: есть ли риск катастрофы

Вы узнаете:
- NASA внимательно наблюдают за астероидом 2025 XF1
- Диаметр астероида составляет около 12,5 метра
Специалисты NASA внимательно наблюдают за астероидом 2025 XF1, который в космосе движется в сторону Земли со скоростью свыше 20 тысяч километров в час.
По предварительным расчётам, небесное тело пройдёт на расстоянии, меньшем, чем дистанция до Луны, сообщает издание Daily Galaxy.
Контроль за траекторией объекта осуществляет Центр изучения околоземных объектов NASA (CNEOS), задача которого — убедиться, что движение астероида остаётся предсказуемым и не несёт прямой опасности для планеты. Подобные сближения происходят регулярно, поскольку космическое агентство постоянно отслеживает десятки объектов, приближающихся к Земле.
По оценкам учёных, диаметр астероида составляет около 12,5 метра. Его пролёт ожидается на расстоянии примерно 315 тысяч километров, что соответствует примерно 80% промежутка между Землёй и Луной.
Наблюдение за такими объектами является частью масштабной программы NASA по обнаружению и контролю всех потенциально опасных околоземных тел. Для этого используются наземные телескопы, радиолокационные системы и орбитальные обсерватории. Ключевую роль в этих усилиях играет Управление координации планетарной защиты (PDCO), которое объединяет и координирует все проекты агентства, связанные с астероидной угрозой.
Учёные подчёркивают, что раннее выявление подобных объектов критически важно для защиты планеты. В случае реальной угрозы заблаговременное обнаружение даёт время на разработку мер — от корректировки орбиты астероида до применения других методов предотвращения столкновения.
Эксперты о новом объекте в космосе: что известно
Недавно обнаруженный объект из межзвёздного пространства удивил учёных своей необычной активностью. Комета 3I/ATLAS, ставшая всего вторым известным гостем из-за пределов Солнечной системы, оказалась значительно меньше ожидаемых размеров. При этом она выделяет огромные объёмы углекислого газа — около 940 триллионов молекул в секунду, что делает её рекордно активной для столь компактного тела.
