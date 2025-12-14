Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Научные факты

Гигантский астероид промчится возле Земли: есть ли риск катастрофы

Алексей Тесля
14 декабря 2025, 01:23
15
По оценкам учёных, диаметр астероида составляет около 12,5 метра.
космос, планеты, земля
В космосе обнаружили новый астероид / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • NASA внимательно наблюдают за астероидом 2025 XF1
  • Диаметр астероида составляет около 12,5 метра

Специалисты NASA внимательно наблюдают за астероидом 2025 XF1, который в космосе движется в сторону Земли со скоростью свыше 20 тысяч километров в час.

По предварительным расчётам, небесное тело пройдёт на расстоянии, меньшем, чем дистанция до Луны, сообщает издание Daily Galaxy.

видео дня

Контроль за траекторией объекта осуществляет Центр изучения околоземных объектов NASA (CNEOS), задача которого — убедиться, что движение астероида остаётся предсказуемым и не несёт прямой опасности для планеты. Подобные сближения происходят регулярно, поскольку космическое агентство постоянно отслеживает десятки объектов, приближающихся к Земле.

По оценкам учёных, диаметр астероида составляет около 12,5 метра. Его пролёт ожидается на расстоянии примерно 315 тысяч километров, что соответствует примерно 80% промежутка между Землёй и Луной.

Наблюдение за такими объектами является частью масштабной программы NASA по обнаружению и контролю всех потенциально опасных околоземных тел. Для этого используются наземные телескопы, радиолокационные системы и орбитальные обсерватории. Ключевую роль в этих усилиях играет Управление координации планетарной защиты (PDCO), которое объединяет и координирует все проекты агентства, связанные с астероидной угрозой.

Учёные подчёркивают, что раннее выявление подобных объектов критически важно для защиты планеты. В случае реальной угрозы заблаговременное обнаружение даёт время на разработку мер — от корректировки орбиты астероида до применения других методов предотвращения столкновения.

Эксперты о новом объекте в космосе: что известно

Недавно обнаруженный объект из межзвёздного пространства удивил учёных своей необычной активностью. Комета 3I/ATLAS, ставшая всего вторым известным гостем из-за пределов Солнечной системы, оказалась значительно меньше ожидаемых размеров. При этом она выделяет огромные объёмы углекислого газа — около 940 триллионов молекул в секунду, что делает её рекордно активной для столь компактного тела.

Ранее сообщалось о том, какая песня впервые зазвучала в космосе. Мало кто знает, что более 60 лет назад впервые во Вселенной зазвучала именно украинская песня.

Напомним, ранее Главред писал о том, почему планеты круглые, а астероиды нет. Форма планет и астероидов определяется их массой и гравитационным воздействием.

Другие интересные материалы:

Об источнике: Daily Galaxy

Daily Galaxy (dailygalaxy.com) - это научно-популярный новостной вебсайт, публикующий статьи и новости о последних открытиях в астрономии, космосе, биологии, физике и других научных областях. Он является агрегатором научных новостей, часто ссылается на исследования и выводы ученых, и служит источником информации для широкой аудитории, интересующейся наукой.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

наука
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В британской разведке раскрыли ложь Кремля и назвали потери РФ в войне

В британской разведке раскрыли ложь Кремля и назвали потери РФ в войне

23:45Мир
Зеленский заявил о "значительном шансе" для мира и анонсировал важные встречи

Зеленский заявил о "значительном шансе" для мира и анонсировал важные встречи

21:57Война
Крупный город на востоке почти потерян, ВСУ нужны резервы для освобождения – СМИ

Крупный город на востоке почти потерян, ВСУ нужны резервы для освобождения – СМИ

19:31Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Замена для Москвы - какой город Украины должен был стать столицей России, историк удивил

Замена для Москвы - какой город Украины должен был стать столицей России, историк удивил

Всего 1 человек из 6 млн: какая группа крови встречается реже всего и чем она ценна

Всего 1 человек из 6 млн: какая группа крови встречается реже всего и чем она ценна

Гороскоп на сегодня 14 декабря: Тельцам - неожиданная встреча, Стрельцам - гнев

Гороскоп на сегодня 14 декабря: Тельцам - неожиданная встреча, Стрельцам - гнев

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке космонавта за 15 секунд

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке космонавта за 15 секунд

Свет будут выключать не везде: появились новые графики отключений на 14 декабря

Свет будут выключать не везде: появились новые графики отключений на 14 декабря

Последние новости

02:28

Не так давно прославляла россиянина: чье имя теперь носит одна из главных улиц Харькова

01:23

Гигантский астероид промчится возле Земли: есть ли риск катастрофы

13 декабря, суббота
23:45

В британской разведке раскрыли ложь Кремля и назвали потери РФ в войне

22:56

Популярный овощ дорожает из-за дефицита - цены за несколько дней взлетели на 10%

22:25

Пенсия под угрозой: в Украине один период больше не засчитывают в страховой стаж

Россия отводит теневой флот в Балтию, удары по танкерам не последние - ЛакийчукРоссия отводит теневой флот в Балтию, удары по танкерам не последние - Лакийчук
22:20

Забытая катастрофа Кремля: Сагайдачный - гений, который впервые сделал Москву уязвимой

22:05

Китайский гороскоп на завтра 14 декабря: Крысам - депрессия, Петухам - раздражение

21:57

Зеленский заявил о "значительном шансе" для мира и анонсировал важные встречи

21:49

Маленькая банка, большая политика: секрет популярности "Звездочки"

Реклама
21:31

В Атлантике взорвали танкер из "теневого флота" РФ: всплыли неожиданные детали

21:29

На дорогах Киева неправильно установили "берлинские подушки" - что пошло не так

20:49

Победа, которую мы не использовали: почему Конотоп не спас Украину

20:35

Детское Евровидение-2025: Украина празднует триумфальный результат на конкурсеВидео

20:31

Прорыв в отоплении: одно изменение сделает радиаторы намного теплее за минутыВидео

20:28

Франция выиграла детское Евровидение 2025: кто представлял страну и о чем песня

20:08

"Следует пройти через ворота": раскрыт главный секрет Майдана в КиевеВидео

19:59

Зачем в СССР добавляли соду в чай: секрет, о котором молчали проводницы

19:31

Крупный город на востоке почти потерян, ВСУ нужны резервы для освобождения – СМИ

19:28

Наполнитель ни в коем случае не собьется: как правильно стирать зимнюю куртку

19:23

Свет будут выключать не везде: появились новые графики отключений на 14 декабря

Реклама
19:15

Украина зажгла в финале Детского Евровидения-2025: как выступила София НерсесянВидео

19:10

Трамп и Путин: союз "идиота и маньяка"мнение

19:03

РФ целенаправленно атаковала турецкое гражданское судно в Черном море - ВМСВидео

18:50

Замена для Москвы - какой город Украины должен был стать столицей России, историк удивилВидео

18:30

Личные враги Лукашенко уже в Украине: Минск передал 114 украинцев и белорусовФото

18:23

Военнообязанных будут ставить на учет по-новому: в Минобороны раскрыли изменения

18:19

Детское Евровидение 2025: в зале особенно поддержали Украину

18:07

Детское Евровидение-2025: какой результат прогнозируют УкраинеВидео

18:06

Кто из украинцев попадет под мобилизацию в январе 2026: полный список категорий

18:05

В 33 года скончалась популярная блогерша: что произошло

17:33

Бойцы ВСУ пошли на штурм: зачищают Покровск и возвращают территорииВидео

17:14

"Ноги не держат, боли везде": онкобольная Симоньян заявила о страхе за детей

17:11

Почему нужно заняться уборкой: приметы в большой праздник 14 декабря

17:08

"Мир не за горами": Эрдоган после встречи с Путиным заговорил о завершении войны

16:57

Главные враги жира на животе: какие продукты следует есть после 50 лет, чтобы худеть

16:56

Всю Украину будет засыпать снегом и влупит сильный мороз: где будет холоднее всего

16:52

Как вырастить дома манго с роскошной листвой: полив, подкормки, борьба с болезнямиВидео

16:23

Войска РФ окружены, остатки добивают ВСУ: детали разгрома россиян в Купянске

16:19

"Вранье и двуличие": Мишина публично прошлась по Наталке Денисенко

15:41

В ЕС назвали "чушью" вступление Украины до 2027 года и разнесли идею США - СМИ

Реклама
14:59

Прощание со Степаном Гигой: где и когда пройдет похорон легендарного певца

14:57

Чайник как новый за несколько минут: хозяйки советуют простое средство против накипи

14:52

Чем занять гостей от 5 до 95: лучшие игры на Рождество и Новый год 2026

14:04

"Обожаю эту песню": Галкин поразил исполнением хита Степана ГигиВидео

13:59

Россияне "охотятся" на дома украинцев: "Флеш" предупредил о новой угрозе

13:57

Оригинальная закуска из грибов поразит всех: новогодний рецепт вкусного блюда

13:18

Сотни ракет и десятки дронов: новые подробности массированной атаки на УкраинуФото

12:58

Звезда "Криминального чтива" найден мертвым в Нью-Йорке

12:53

Мирные переговоры по Украине набрали рекордные обороты: в BILD раскрыли детали

12:52

Искусство садиться в машину: как сохранить достоинство даже в коротком платьеВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена Зеленская
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять