Гигантский астероид промчится возле Земли: есть ли риск катастрофы

Специалисты NASA внимательно наблюдают за астероидом 2025 XF1, который в космосе движется в сторону Земли со скоростью свыше 20 тысяч километров в час.

По предварительным расчётам, небесное тело пройдёт на расстоянии, меньшем, чем дистанция до Луны, сообщает издание Daily Galaxy.

Контроль за траекторией объекта осуществляет Центр изучения околоземных объектов NASA (CNEOS), задача которого — убедиться, что движение астероида остаётся предсказуемым и не несёт прямой опасности для планеты. Подобные сближения происходят регулярно, поскольку космическое агентство постоянно отслеживает десятки объектов, приближающихся к Земле.

По оценкам учёных, диаметр астероида составляет около 12,5 метра. Его пролёт ожидается на расстоянии примерно 315 тысяч километров, что соответствует примерно 80% промежутка между Землёй и Луной.

Наблюдение за такими объектами является частью масштабной программы NASA по обнаружению и контролю всех потенциально опасных околоземных тел. Для этого используются наземные телескопы, радиолокационные системы и орбитальные обсерватории. Ключевую роль в этих усилиях играет Управление координации планетарной защиты (PDCO), которое объединяет и координирует все проекты агентства, связанные с астероидной угрозой.

Учёные подчёркивают, что раннее выявление подобных объектов критически важно для защиты планеты. В случае реальной угрозы заблаговременное обнаружение даёт время на разработку мер — от корректировки орбиты астероида до применения других методов предотвращения столкновения.

Эксперты о новом объекте в космосе: что известно

