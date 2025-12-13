"Ноги не держат, боли везде": онкобольная Симоньян заявила о страхе за детей

Пропагандистка Маргарита Симоньян столкнулась с осложнениями после третьей химиотерапии.

Маргарита Симоньян болеет раком / коллаж: Главред, скрин из видео

Здоровье Маргариты Симоньян продолжает ухудшаться

Что она сказала про будущее своих детей

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян, которая пытается лечиться от рака, откровенно рассказала о состоянии своего здоровья. В личном Telegram-канале путинистка призналась, что у нее появился страх за детей.

По словам Симоньян, ее состояние после третьей химиотерапии продолжает ухудшаться. Симптомы онкологии проявляются болью во всем теле и регулярными госпитализациями.

Маргарита Симоньян диагноз / скрин из видео: youtube.com

"Ноги немножко не держат, боли везде (вполне, впрочем, терпимые), изжога вот постоянная измучила, ничего не помогает. Но это, знаете, бывает у людей и без всякой онкологии. А вот первое время после химии приходится тяжело. Госпитализируют иногда обратно в больницы, часто в ближайшие, чтобы срочно прокапать и стабилизировать состояние, когда опасно падают показатели крови или желудок с пищеводом сходят с ума из-за повреждений слизистой", — пожаловалась пропагандистка.

Из-за постоянного ухудшения состояния в жизни Маргариты появился сильный страх за своих малолетних детей. Путинистка допускает мысль о том, что может умереть и не увидеть взросление своих отпрысков.

Маргарита Симоньян - дети / фото: іnstagram.com

"Что облысела, что вкус пропадает — это само собой. Об ковиде, о том, что кожа портится, я не переживаю. Да я, признаться, ни о чем не переживаю, кроме того, чтобы успеть вырастить своих детей. Все в руках Господа. Как будет, так и будет. Из-за резкого падения иммунитета мне нельзя находиться там, где много людей... Сейчас у меня такой период, когда до кухни своей иногда дойти невозможно — не то что до банкета", — поделилась Симоньян.

О персоне: Маргарита Симоньян Маргарита Симоньян - российский главный редактор информационного агентства "Россия сегодня", руководитель телеканала "Russia Today" и пропагандистка. Жена российского режиссера и журналиста Тиграна Кеосаяна, пишет Википедия. С 7 января 2023 года находится под санкциями СНБО за антиукраинскую деятельность. С 2022 года Армения объявила ее персоной нон грата за пропагандистские высказывания и ей запрещен въезд в Республику Армения.

