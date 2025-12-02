Пропагандистка Симоньян столкнулась с реалиями российской медицины.

Маргарита Симоньян нарвалась на скандал в больнице / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Маргарита Симоньян

Путинистка Маргарита Симоньян с дочкой обратилась за медицинской помощью

Как медработники отреагировали на появление пропагандистки

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян, которая пытается лечиться от рака, столкнулась с реалиями медицины страны-агрессора. Как сообщила путинистка росСМИ, во время визита в одну из больниц с дочерью ей нахамили медработники.

Симоньян попала в больницу вместе со своей 12-летней дочкой. Несмотря на то, что пропагандистка рассчитывала получить помощь, медработники начали кричать на нее и на ребенка.

"С дочкой моей 12-летней мы попали в больницу, и женщины в регистратуре орали так на меня и на ребенка. Я от этого отвыкла, а дочка моя стоит и говорит: "Мама, они серьезно или шутят?" Они были серьезно", — рассказала Маргарита.

Маргарита Симоньян - болезнь / скрин из видео: youtube.com

Пропагандистка также отметила, что медиков не остановило от хамства даже то, что они узнали ее.

"Одна из женщин меня узнала и говорит: "Вы министру передайте, что нам не платят за то, чтобы мы нормально разговаривали", — поделилась Симоньян.

Далее путинистка пустилась в размышления о том, что медицинские работники действительно получают слишком маленькие зарплаты, чтобы качественно обслуживать пациентов. Но даже в этом монологе она умудрилась подчеркнуть свое превосходство над простыми россиянами.

Маргарита Симоньян - болезнь / скрин из видео: youtube.com

"Я вижу – сидит женщина, которая по большой нужде пошла работать в эту регистратуру, и зарплата у нее, наверное, 18 тысяч рублей. А я стою такая вся, конечно, не "Дольче Габбана", как в той песне, но все равно, не испытывая никакой нужды. Стоит мой ребенок, 12-летняя дочка, которая вообще не знает, что это такое. А той женщине уже 50-60 лет, и она живет в этом всю жизнь, потому что мы не обеспечили ей другую жизнь. Конечно, она будет злая", — осенило пропагандистку.

Симоньян даже заявила, что испытала стыд от результатов целенаправленной политики российского правительства, но так и не пришла к очевидному выводу, что президенту Путину следовало заниматься благополучием собственной страны, а не нападать на Украину.

Маргарита Симоньян - диагноз / скрин из видео: youtube.com

"Я сначала тоже разозлилась, а потом мне стало стыдно, потому что она ведь права – мы должны сделать так, чтобы этого не было", — заявила она.

О персоне: Маргарита Симоньян Маргарита Симоньян - российский главный редактор информационного агентства "Россия сегодня", руководитель телеканала "Russia Today" и пропагандистка. Жена российского режиссера и журналиста Тиграна Кеосаяна, пишет Википедия. С 7 января 2023 года находится под санкциями СНБО за антиукраинскую деятельность. С 2022 года Армения объявила ее персоной нон грата за пропагандистские высказывания и ей запрещен въезд в Республику Армения.

