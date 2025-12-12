Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Что делать, если батарея сверху теплая, а снизу холодная

Инна Ковенько
12 декабря 2025, 22:48
41
Стоит делать простое действие в начале каждого отопительного сезона и каждый раз, когда батарея греет неравномерно.
Что делать, если батарея сверху теплая, а снизу холодная
Что делать, если батарея сверху теплая, а снизу холодная - как спустить воздух из батареи/ Колаж: Главред, фото: Freepik

Вы узнаете:

  • Почему батарея сверху теплая, а снизу холодная
  • Как спустить воздух из батареи

Во многих квартирах с началом отопительного сезона возникает одна и та же проблема, когда батареи сверху горячие, а снизу остаются холодными. К счастью, существует простой способ решить ситуацию самостоятельно, без вызова мастера и дополнительных затрат. Об этом пишет Onet.

Рекомендуем прочитать наш материал: Зачем фольгу ставят за батареями: чудо-лайфхак для холодных зим

видео дня

Главред расскажет о простом трюке, который поможет сделать батареи теплыми по всей высоте.

Почему батарея сверху теплая, а снизу холодная

Если батарея горячая только в верхней части, а нижняя холодная, это значит, что в системе накопился воздух. Он блокирует циркуляцию горячей воды, из-за чего тепло распределяется неравномерно. В результате комната прогревается хуже, а расходы на отопление возрастают.

Как спустить воздух из батареи

Чтобы восстановить нормальную работу системы, нужно спустить воздух. Для этого используется специальный маленький клапан, который устанавливают в верхней части батареи именно для того, чтобы выпускать воздух.

Перед процедурой рекомендуем перекрыть термостатический регулятор, поставив его на ноль. Под клапан следует подставить емкость для воды. Затем осторожно поверните его против часовой стрелки с помощью ключа или плоской отвертки. Сперва выйдет воздух, а когда появится вода, можно закрыть клапан. Это значит, что система очищена от воздуха и радиатор будет работать равномерно.

Смотрите видео о том, как правильно выпустить воздух из системы отопления:

Читайте также:

Об источнике: Onet

Onet.pl - интернет-портал, основанный в 1996 году и является крупнейшим польскоязычным интернет-порталом (2012). Наиболее цитируемый и самый популярный в категории информации и журналистики. Об этом пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

отопление теплоснабжение лайфхак
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Шаг в шаг идет по пути Союза": эксперт указал на роковую ошибку Путина

"Шаг в шаг идет по пути Союза": эксперт указал на роковую ошибку Путина

00:32Мир
Бьет дальше Москвы: украинскую ракету "Сапсан" запустили в серийное производство

Бьет дальше Москвы: украинскую ракету "Сапсан" запустили в серийное производство

00:07Война
Успешная операция ВСУ: остатки русских в Купянске окружены

Успешная операция ВСУ: остатки русских в Купянске окружены

22:38Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
В Украине повысят тариф на электроэнергию для населения: экономист сказал когда

В Украине повысят тариф на электроэнергию для населения: экономист сказал когда

Трем знакам зодиака приготовиться: для кого наступил всплеск финансового успеха

Трем знакам зодиака приготовиться: для кого наступил всплеск финансового успеха

Китайский гороскоп на завтра 13 декабря: Тиграм - ссоры, Собакам - беспокойство

Китайский гороскоп на завтра 13 декабря: Тиграм - ссоры, Собакам - беспокойство

Гороскоп Таро на завтра 13 декабря: Скорпионам - заглянуть внутрь, Рыбам - роман

Гороскоп Таро на завтра 13 декабря: Скорпионам - заглянуть внутрь, Рыбам - роман

"Сердце остановилось": умер украинский певец Степан Гига

"Сердце остановилось": умер украинский певец Степан Гига

Последние новости

00:32

"Шаг в шаг идет по пути Союза": эксперт указал на роковую ошибку Путина

00:28

Фатальную ошибку делает большинство: одно средство делает унитаз идеально чистымВидео

00:07

Бьет дальше Москвы: украинскую ракету "Сапсан" запустили в серийное производство

12 декабря, пятница
23:53

Стирка обуви в машинке без риска: эксперты раскрыли проверенный метод

23:33

Удары по Москве и блэкаут в РФ: названы вероятные цели для ВСУ

Россия отводит теневой флот в Балтию, удары по танкерам не последние - ЛакийчукРоссия отводит теневой флот в Балтию, удары по танкерам не последние - Лакийчук
23:33

После скандального признания отца: какая участница вылетела из "Холостяка"

23:05

"Покинул нас": близкие и коллеги Степана Гиги высказались о его смерти

22:48

Что делать, если батарея сверху теплая, а снизу холодная

22:38

Успешная операция ВСУ: остатки русских в Купянске окружены

Реклама
22:32

Трамп не против пустить на дно "теневой флот" РФ: всплыли неожиданные детали

22:22

"Будет трудно": эксперт раскрыл возможные сценарии зимних отключений

22:21

Курил и сам писал песни: какой была жизнь Степана Гиги

22:09

Это не ИИ: как выглядит девушка с губами за 2 млн гривен

21:54

Трижды оказывался под дулом - какой украинский поэт чудом избежал расстрела

21:48

Наука против мифа: почему глобальный Всемирный Потоп был невозможен с точки зрения геологии

21:36

РФ ударила по судам в черноморских портах: что известно о раненых и "прилетах"

21:02

Познакомился с родным братом Эскобара: Дмитрий Комаров рассказал о важной съемке

20:56

Евросоюз бессрочно заморозил российские активы: раскрыты детали важного решения

20:55

Праздничный Лондон: от королевских елок до украинского Рождества в британском стиле

20:53

Декабрь время для "хирургии" сада: почему зимняя обрезка эффективнее весеннейВидео

Реклама
20:46

Риск ДТП возрастает в разы: какой популярный напиток не стоит употреблять водителям

20:25

Взорван крупный НПЗ в РФ и важные цели оккупантов: детали мощных ударов ВСУ

20:23

"На протезе еще не выступала": ветеран Руслана Данилкина идет на "Танцы со звездами"

20:22

"Сердце остановилось": умер украинский певец Степан Гига

20:05

Россияне ищут в Украине дома для радиоретрансляторов "Шахедов": кто под угрозой

19:57

Графики отключения света для Киева и области 13 декабря: какими будут ограничения ДТЭКФото

19:56

Как скрыть отросшие корни волос: топ причесок, которые легко повторить дома

19:52

Готовые формулы зимнего стиля: как одеться тепло и модно в этом сезоне

19:45

УАФ применила рекордное наказание: Ротань получил ощутимый штраф и не только

19:45

Детское Евровидение-2025: где смотреть украинцам и как голосовать

19:39

"Так делать не надо": какой сюрприз украинские спецслужбы готовят россиянам

19:27

Цены резко упали на 10%: продавцы массово снижают стоимость популярного продукта

19:24

РФ пошла на прорыв с танками и пехотой: в ВСУ назвали опасное направление

19:10

Почему Москва цепляется за "окончательное решение" вопроса территориймнение

19:03

Выборы в Украине: Подоляк назвал три ключевых условия для их проведения

18:42

Полезен или опасен: история самой скандальной добавки СССР

18:41

В ПриватБанке сбой с "Национальным кэшбэком": что говорят в банке

18:41

Света не будет во всех регионах Украины: появились графики отключений на 13 декабря

18:29

В Австралии парашютист повис на самолете во время прыжка и чудом выжилВидео

18:17

Иракли Макацария станет отцом в третий раз: кого ждет пара

Реклама
17:58

Не для красоты: зачем на самом деле нужны цветные щетинки на зубных щеткахВидео

17:51

Не только Крым и Донбасс: какие еще ключевые пункты мирного плана Кремль отверг

17:39

Доллар и евро внезапно полетели вниз: появился новый курс валют на 15 декабря

17:29

Мирный план предусматривает вступление Украины в ЕС в сжатые сроки: названы даты

16:56

"Довел до слез": Вакарчук расстрогал моментом с подросшими детьмиВидео

16:49

Обязательно ли называть ребенка по церковному календарю - ответ священникаВидео

16:28

Зеленский прибудет с важным визитом в Берлин – какая цель поездки

16:25

Дрисколла отстранили от мирных переговоров по Украине: какая причина

16:18

Чудо-средство для очистки аэрогриля: легко смоется нагар и жир

16:06

Антитренды зимы 2026: о каких неактуальных сочетаниях стоит забыть в этом сезонеВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапФилипп КиркоровСофия РотаруЕлена ЗеленскаяОльга Сумская
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять