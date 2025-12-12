Что делать, если батарея сверху теплая, а снизу холодная

Стоит делать простое действие в начале каждого отопительного сезона и каждый раз, когда батарея греет неравномерно.

Вы узнаете:

Почему батарея сверху теплая, а снизу холодная

Как спустить воздух из батареи

Во многих квартирах с началом отопительного сезона возникает одна и та же проблема, когда батареи сверху горячие, а снизу остаются холодными. К счастью, существует простой способ решить ситуацию самостоятельно, без вызова мастера и дополнительных затрат. Об этом пишет Onet.

Главред расскажет о простом трюке, который поможет сделать батареи теплыми по всей высоте.

Почему батарея сверху теплая, а снизу холодная

Если батарея горячая только в верхней части, а нижняя холодная, это значит, что в системе накопился воздух. Он блокирует циркуляцию горячей воды, из-за чего тепло распределяется неравномерно. В результате комната прогревается хуже, а расходы на отопление возрастают.

Как спустить воздух из батареи

Чтобы восстановить нормальную работу системы, нужно спустить воздух. Для этого используется специальный маленький клапан, который устанавливают в верхней части батареи именно для того, чтобы выпускать воздух.

Перед процедурой рекомендуем перекрыть термостатический регулятор, поставив его на ноль. Под клапан следует подставить емкость для воды. Затем осторожно поверните его против часовой стрелки с помощью ключа или плоской отвертки. Сперва выйдет воздух, а когда появится вода, можно закрыть клапан. Это значит, что система очищена от воздуха и радиатор будет работать равномерно.

Смотрите видео о том, как правильно выпустить воздух из системы отопления:

Об источнике: Onet Onet.pl - интернет-портал, основанный в 1996 году и является крупнейшим польскоязычным интернет-порталом (2012). Наиболее цитируемый и самый популярный в категории информации и журналистики. Об этом пишет Википедия.

