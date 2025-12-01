Одежду на батарее сушить нельзя: экперты назвали целых две причины

Вы узнаете:
- Почему нельзя сушить вещи на батарее
- Как правильно сушить вещи зимой
Осень и зима создают для хозяек и хозяев настоящие испытания: бельё сохнет дольше, в квартире повышается влажность, а тёплая одежда часто остаётся холодной и влажной. Когда нет возможности вывесить вещи на улицу, а специальной электрической сушилки дома нет, многие прибегают к самому распространённому способу — кладут одежду на батарею.
Однако эксперты предупреждают: сушить вещи на радиаторе категорически нельзя. Этот привычный метод может нанести непоправимый вред вашему гардеробу — даже если сначала этого не видно.
Почему нельзя сушить одежду на батарее
Эксперт по моде Роза Франкен из Aurélien объясняет:
"Одежда и радиаторы несовместимы. Это всё равно что держать её под феном несколько часов — жар слишком сильный и концентрированный".
Горячая батарея действует на ткань разрушительно:
- Хлопок садится, становится жёстким и грубым.
- Шерсть теряет природную упругость и форму.
- Эластичные материалы (леггинсы, колготки, бельё) растягиваются, теряют форму и быстро изнашиваются.
- Деликатные ткани вроде шёлка и атласа получают "тепловой удар" и разрушаются.
По сути, вы медленно "готовите" свою одежду, подвергая её тепловой деформации.
Кроме того, прямой жар вызывает выцветание: чёрные джинсы, постоянно сушащиеся на батарее, рискуют превратиться в бесформенную серо-коричневую вещь. Ткань теряет цвет, эластичность и структуру, а значит — вещь служит значительно меньше.
Как сушить вещи правильно зимой
К счастью, существует безопасная альтернатива, которая защитит вещи и поможет им высохнуть быстрее:
- Используйте обычную напольную сушилку для белья
- Поставьте её в комнате, где работает отопление, но не вплотную к радиатору.
- Тёплый воздух будет равномерно циркулировать вокруг одежды, обеспечивая мягкую сушку без перегрева.
- Так вы избежите разрушения волокон, деформации и выцветания тканей — и при этом бельё высохнет не менее эффективно.
Вам может быть интересно:
- Уксус больше не нужен: неожиданное средство для идеальной чистоты унитаза
- Две ложки этого средства - и кастрюля будет блестеть: простой народный трюк против нагара
- Как сварить овощи на Оливье за 5 минут: повар поделился секретным трюком
Об источнике: Express.co.uk
Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред