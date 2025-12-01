Одежду на батарее сушить нельзя: экперты назвали целых две причины

Этот простой подход поможет вам сохранить вещи в отличном состоянии даже в холодный сезон.

Почему нельзя сушить вещи на батарее

Как правильно сушить вещи зимой

Осень и зима создают для хозяек и хозяев настоящие испытания: бельё сохнет дольше, в квартире повышается влажность, а тёплая одежда часто остаётся холодной и влажной. Когда нет возможности вывесить вещи на улицу, а специальной электрической сушилки дома нет, многие прибегают к самому распространённому способу — кладут одежду на батарею.

Однако эксперты предупреждают: сушить вещи на радиаторе категорически нельзя. Этот привычный метод может нанести непоправимый вред вашему гардеробу — даже если сначала этого не видно.

Почему нельзя сушить одежду на батарее

Эксперт по моде Роза Франкен из Aurélien объясняет:

"Одежда и радиаторы несовместимы. Это всё равно что держать её под феном несколько часов — жар слишком сильный и концентрированный".

Горячая батарея действует на ткань разрушительно:

Хлопок садится, становится жёстким и грубым.

садится, становится жёстким и грубым. Шерсть теряет природную упругость и форму.

теряет природную упругость и форму. Эластичные материалы (леггинсы, колготки, бельё) растягиваются, теряют форму и быстро изнашиваются.

(леггинсы, колготки, бельё) растягиваются, теряют форму и быстро изнашиваются. Деликатные ткани вроде шёлка и атласа получают "тепловой удар" и разрушаются.

По сути, вы медленно "готовите" свою одежду, подвергая её тепловой деформации.

Кроме того, прямой жар вызывает выцветание: чёрные джинсы, постоянно сушащиеся на батарее, рискуют превратиться в бесформенную серо-коричневую вещь. Ткань теряет цвет, эластичность и структуру, а значит — вещь служит значительно меньше.

Как сушить вещи правильно зимой

К счастью, существует безопасная альтернатива, которая защитит вещи и поможет им высохнуть быстрее:

Используйте обычную напольную сушилку для белья Поставьте её в комнате, где работает отопление, но не вплотную к радиатору. Тёплый воздух будет равномерно циркулировать вокруг одежды, обеспечивая мягкую сушку без перегрева. Так вы избежите разрушения волокон, деформации и выцветания тканей — и при этом бельё высохнет не менее эффективно.

