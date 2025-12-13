Укр
Зеленский заявил о "значительном шансе" для мира и анонсировал важные встречи

Руслана Заклинская
13 декабря 2025, 21:57
160
Президент Украины проведет встречи с представителями президента США.
Зеленский заявил о 'значительном шансе' для мира и анонсировал важные встречи
Зеленский, Трамп и Путин / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru, facebook.com/WhiteHouse

Ключевые тезисы Зеленского:

  • Есть значительный шанс на завершение войны
  • Запланированы международные встречи с США и европейскими партнерами
  • Украина ввела новые санкции против танкеров "теневого флота" РФ

Существует "значительный шанс" на завершение войны. Запланирована серия важных международных встреч с США и европейскими партнерами. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Сейчас шанс значительный. И это важно для каждого нашего города, для каждой нашей украинской общины. Мы работаем для того, чтобы мир для Украины был достойным и чтобы была гарантия - гарантия прежде всего того, что Россия не вернется в Украину с третьим вторжением", - заявил он.

видео дня

Глава государства подчеркнул, что в Берлине состоится много событий. Зеленский отметил, что в рамках подготовки к этим событиям будет представлен доклад секретаря Совета национальной безопасности и обороны Рустема Умерова вместе с украинской переговорной командой. Они подытожат результаты контактов, которые уже состоялись и обозначат дальнейшие шаги.

Кроме этого, начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов и представители украинского оборонного сектора и сектора безопасности будут работать над вопросами гарантий безопасности для Украины. Зеленский подчеркнул, что параллельно продолжаются переговоры с американскими и европейскими партнерами относительно реального восстановления страны после войны и экономического развития.

"Самое главное - будут встречи у меня с представителями президента Трампа, также будут встречи с нашими европейскими партнерами, со многими лидерами по фундаменту мира - политической договоренности об окончании войны", - отметил президент.

Также Зеленский поблагодарил всех партнеров за помощь и пообещал максимально конструктивную работу в Берлине.

Удар по турецкому судну

Отдельно президент прокомментировал удар России по турецкому гражданскому судну, которое перевозило украинское подсолнечное масло. По его словам, атака на гражданское судоходство не имеет никакого оправдания и является открытым вызовом международному сообществу.

"Сегодня также был удар России по еще одному гражданскому судну в Черном море - фактически это был удар по продовольственной безопасности. Владелец судна - Турция, груз - продовольствие. Бить по таким судам, которые не имеют никакого отношения к войне, - прямой вызов России всему миру. Будем с партнерами разбираться, как реагировать на это. Реакция будет", - заверил Зеленский.

В то же время глава государства заявил, что Украина ввела новые санкции против танкеров "теневого флота" РФ. Зеленский также пообещал, что обязательно санкции будут распространены и в других юрисдикциях, об этом есть договоренности с партнерами.

Есть ли у РФ проблемы с ведением войны - мнение эксперта

Глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак считает, что рост расходов России на войну повторяет историю СССР. В бюджете-2026 Россия заложила более 38% расходов на войну и оборону, почти достигнув уровня СССР в 39% бюджета на ВПК.

"Максимальные расходы Советского Союза на военно-промышленный комплекс составляли 39% бюджета СССР. Россия уже почти достигла этой отметки, заложив в бюджет-2026 более 38% расходов на войну и "оборону". То есть мы наблюдаем точное повторение первопричин развала Советского Союза, Россия шаг за шагом идет по пути Союза", - отметил эксперт в интервью Главреду.

По словам Новака, в 2025 году местные бюджеты РФ уменьшили единовременные выплаты за подписание контрактов с армией в среднем с 3 млн до 600 тыс рублей - в пять раз. Это свидетельствует о проблемах финансирования основных расходов для ведения войны, не говоря о менее приоритетных расходах на местах.

Мирные переговоры - последние новости

Как сообщал Главред, президент США Дональд Трамп заявил, что Америка готова предоставить Украине необходимые гарантии безопасности, но якобы украинскому лидеру Владимиру Зеленскому не нравится нынешний мирный план. По словам Трампа, американское предложение состоит из четырех-пяти пунктов и предусматривает сложное распределение территорий.

Также администрация президента США Дональда Трампа предлагает Украине мощные юридически обязывающие гарантии безопасности на основе 5-й статьи НАТО. Обсуждения состоялись с советниками по нацбезопасности Украины, Германии, Франции и Великобритании по созданию демилитаризованной зоны.

Кроме этого, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Кремль не согласен с рядом положений 28-пунктового мирного плана США для Украины, фактически требуя капитуляции Украины. По данным Института изучения войны, Россия отклонила по меньшей мере семь ключевых пунктов.

Читайте также:

Об источнике: Офис президента Украины

Офис президента Украины (ОПУ) - постоянный орган, образованный президентом Украины для обеспечения полноценного осуществления его конституционных полномочий. В разные периоды имел разные названия: Администрация президента Украины (1991-2005, 2010-2019), Секретариат президента Украины (2005-2010), пишет Википедия.

война в Украине Владимир Зеленский война России и Украины мирные переговоры Мирный план Трампа
21:57Война
Крупный город на востоке почти потерян, ВСУ нужны резервы для освобождения – СМИ

Крупный город на востоке почти потерян, ВСУ нужны резервы для освобождения – СМИ

19:31Украина
Свет будут выключать не везде: появились новые графики отключений на 14 декабря

Свет будут выключать не везде: появились новые графики отключений на 14 декабря

19:23Украина
Зеленский заявил о "значительном шансе" для мира и анонсировал важные встречи

