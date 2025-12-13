Укр
  3. Рецепты

Оригинальная закуска из грибов поразит всех: новогодний рецепт вкусного блюда

Анна Косик
13 декабря 2025, 13:57
Рецепт фантастически вкусных шампиньонов со сливочной начинкой.
Время приготоления Время приготовления: 40 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 10 минут
Порции Порции 6 порции
Кухня Кухня Интернациональная
фаршированные грибы
Рецепт фаршированных грибов с куриным филе / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

До Нового года осталось чуть больше двух недель, поэтому самое время выбирать интересные закуски для праздничного меню. Любителям грибов точно стоит попробовать приготовить фаршированные шампиньоны с курицей и сыром.

Главред узнал, что рецептом этого блюда в TikTok поделилась украинский блогер Вита Науменко.

Фаршированные грибы - рецепт

Ингредиенты:

  • Шампиньоны 6 шт.
  • Куриное филе 200 г
  • Моцарелла 200 г
  • Сливки 20% 200 мл
  • Соль

Грибы чистим и отделяем ножки от шапочек. Куриное филе и ножки шампиньонов мелко нарезаем, после чего выкладываем на сковородку и жарим. К массе можно добавить любимые специи и соль.

Далее выливаем на сковородку сливки и добавляем немного сыра. Наполняем шапочки грибов сливочной начинкой и ставим в разогретую до 200 градусов духовку на 30 минут. За 10 минут до конца приготовления дополнительно посыпаем грибы моцареллой и снова отправляем в духовку.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как приготовить фаршированные грибы:

@vita_naumenko ✨В шапке профиля вы можете приобрести мой Новогодний сборник рецептов в котором более 30 блюд ✨ День 13. Фаршированные грибочки с филе и моцареллой ? Шампиньоны (для фаршировки) 6 штук Филе 200 грамм Моцарелла 200 грамм Сливки 20% 200 мл Соль, специи Из шампиньонов достаем ножки и нарезаем их. Ножки, филе обжариваем на сковороде до полного испарения жидкости. Добавляем специи, сливки и моцареллу и загущаем все. Шампиньоны выкладываем в форму и начиняем их нашей сливочной начинкой. Отправляем в предварительно разогретую до 200° духовку на 30 мин. За 10 мин до конца приготовления достаем, посыпаем моцареллой и отправляем в духовку еще на 10 мин. Готово. Очень вкусная и интересная закуска ?? #новыйгод#рождество#рождественскийрецепт#рождественскийстол#приготовление♬ It's Beginning To Look A Lot Like Christmas - Bing Crosby

О персоне: Вита Науменко

Вита Науменко - украинский блогер, которая в соцсетях публикует видео с различными рецептами вкусных блюд. В TikTok на ее страницу подписались более 75 тысяч пользователей.

рецепт грибы новогодний стол рецепты закуски Новый год 2026
