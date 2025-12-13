Оригинальная закуска из грибов поразит всех: новогодний рецепт вкусного блюда

До Нового года осталось чуть больше двух недель, поэтому самое время выбирать интересные закуски для праздничного меню. Любителям грибов точно стоит попробовать приготовить фаршированные шампиньоны с курицей и сыром.
Главред узнал, что рецептом этого блюда в TikTok поделилась украинский блогер Вита Науменко.
Фаршированные грибы - рецепт
Ингредиенты:
- Шампиньоны 6 шт.
- Куриное филе 200 г
- Моцарелла 200 г
- Сливки 20% 200 мл
- Соль
Грибы чистим и отделяем ножки от шапочек. Куриное филе и ножки шампиньонов мелко нарезаем, после чего выкладываем на сковородку и жарим. К массе можно добавить любимые специи и соль.
Далее выливаем на сковородку сливки и добавляем немного сыра. Наполняем шапочки грибов сливочной начинкой и ставим в разогретую до 200 градусов духовку на 30 минут. За 10 минут до конца приготовления дополнительно посыпаем грибы моцареллой и снова отправляем в духовку.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как приготовить фаршированные грибы:
О персоне: Вита Науменко
Вита Науменко - украинский блогер, которая в соцсетях публикует видео с различными рецептами вкусных блюд. В TikTok на ее страницу подписались более 75 тысяч пользователей.
