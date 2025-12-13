Оригинальная закуска из грибов поразит всех: новогодний рецепт вкусного блюда

Рецепт фантастически вкусных шампиньонов со сливочной начинкой.

Рецепт фаршированных грибов с куриным филе / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

До Нового года осталось чуть больше двух недель, поэтому самое время выбирать интересные закуски для праздничного меню. Любителям грибов точно стоит попробовать приготовить фаршированные шампиньоны с курицей и сыром.

Главред узнал, что рецептом этого блюда в TikTok поделилась украинский блогер Вита Науменко.

Фаршированные грибы - рецепт

Ингредиенты:

Шампиньоны 6 шт.

Куриное филе 200 г

Моцарелла 200 г

Сливки 20% 200 мл

Соль

Грибы чистим и отделяем ножки от шапочек. Куриное филе и ножки шампиньонов мелко нарезаем, после чего выкладываем на сковородку и жарим. К массе можно добавить любимые специи и соль.

Далее выливаем на сковородку сливки и добавляем немного сыра. Наполняем шапочки грибов сливочной начинкой и ставим в разогретую до 200 градусов духовку на 30 минут. За 10 минут до конца приготовления дополнительно посыпаем грибы моцареллой и снова отправляем в духовку.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как приготовить фаршированные грибы:

О персоне: Вита Науменко Вита Науменко - украинский блогер, которая в соцсетях публикует видео с различными рецептами вкусных блюд. В TikTok на ее страницу подписались более 75 тысяч пользователей.

