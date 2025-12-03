Забытый, но очень вкусный: рецепт салата на Новый год, который понравится всем

Ни один новогодний праздник не обходится без крабового салата, Оливье или Селедки под шубой. Еще один фаворит - Новогодний каприз, о котором многие украинцы забыли. Главред нашел рецепт легендарного салата и предлагает приготовить на праздничный стол.
Рецептом забытого салата поделилась кулинарный блогер @gordynovskaya.
Вам понадобится:
- куриное филе или ветчина - 300 г;
- огурцы свежие или маринованные - 2 крупные;
- яйца - 2 шт;
- кукуруза консервированная - 200 г;
- хлеб для сухариков - 150 г;
- растительное масло - 2 ст. л;
- чеснок - 1 зубчик;
- соль - по своему вкусу;
- майонез или соус - 3-4 ст. л.
Способ приготовления
Сначала отварите куриное филе и яйца. Готовое мясо и яйца нарежьте кубиками.
Огурцы нарезаем тонкой соломкой, кукурузу отцеживаем от жидкости.
Чтобы приготовить сухарики дома, нужно нарезать хлеб, добавить масло, соль и измельченный чеснок. Сухарики нужно запечь при 190 градусах 15-20 минут до хрустящей корочки.
Когда все ингредиенты будут готовы, то соедините мясо, огурцы, яйца и кукурузу в глубокой миске. Добавьте заправку и все осторожно перемешайте. Перед подачей добавьте сухарики и еще раз быстро перемешайте.
Приятного аппетита!
Как приготовить салат с курицей, кукурузой и домашними сухариками - смотрите видео:
Другие рецепты:
- Захотите есть ложкой: рецепт домашнего плавленого сыра за 15 минут: рецепт домашнего плавленого сыра за 15 минут
- Родным будет трудно оторваться: рецепт сочной запеченной курицы на Новый год
- Всего три ингредиента: шикарный салат "Нежный" станет королем вашего стола
О профиле: @gordynovskaya
@gordynovskaya - профиль в Instagram, который ведет женщина по имени Яна. Она публикует простые и интересные рецепты. На Яну подписаны более 150 тысяч пользователей в социальной сети Instagram.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред