Забытый, но очень вкусный: рецепт салата на Новый год, который понравится всем

Салат готовится очень просто.

Рецепт невероятного салата на новогодний стол / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Ни один новогодний праздник не обходится без крабового салата, Оливье или Селедки под шубой. Еще один фаворит - Новогодний каприз, о котором многие украинцы забыли. Главред нашел рецепт легендарного салата и предлагает приготовить на праздничный стол.

Рецептом забытого салата поделилась кулинарный блогер @gordynovskaya.

Вам понадобится:

куриное филе или ветчина - 300 г;

огурцы свежие или маринованные - 2 крупные;

яйца - 2 шт;

кукуруза консервированная - 200 г;

хлеб для сухариков - 150 г;

растительное масло - 2 ст. л;

чеснок - 1 зубчик;

соль - по своему вкусу;

майонез или соус - 3-4 ст. л.

Способ приготовления

Сначала отварите куриное филе и яйца. Готовое мясо и яйца нарежьте кубиками.

Огурцы нарезаем тонкой соломкой, кукурузу отцеживаем от жидкости.

Чтобы приготовить сухарики дома, нужно нарезать хлеб, добавить масло, соль и измельченный чеснок. Сухарики нужно запечь при 190 градусах 15-20 минут до хрустящей корочки.

Когда все ингредиенты будут готовы, то соедините мясо, огурцы, яйца и кукурузу в глубокой миске. Добавьте заправку и все осторожно перемешайте. Перед подачей добавьте сухарики и еще раз быстро перемешайте.

Приятного аппетита!

Как приготовить салат с курицей, кукурузой и домашними сухариками - смотрите видео:

О профиле: @gordynovskaya @gordynovskaya - профиль в Instagram, который ведет женщина по имени Яна. Она публикует простые и интересные рецепты. На Яну подписаны более 150 тысяч пользователей в социальной сети Instagram.

