Захотите есть ложкой: рецепт домашнего плавленого сыра за 15 минут

Этот плавленый сыр не сравнится с магазинным.

https://glavred.info/recipes/zahotite-est-lozhkoy-recept-domashnego-plavlenogo-syra-za-15-minut-10720667.html Ссылка скопирована

Простой рецепт плавленого сыра/ Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Плавленый сыр - идеальное дополнение любого завтрака или закуски на праздничный стол. Хотя полки магазинов пестрят различными видами этого продукта, Главред нашел простой рецепт плавленого сыра, который сможет приготовить почти каждый.

Рецептом домашнего плавленого сыра поделилась фудблогер TikTok @tak.smachno.tyt.

Вам понадобится:

видео дня

творог - 500 г;

яйца - 2 шт;

сливочное масло - 80 г;

соль - 1 ч. л;

сода - 1 ч. л.

Сначала нужно хорошо перебить блендером творог, яйца, сюда же добавить сливочное масло, предварительно растопленное, и посолить.

Готовую смесь ставим на слабый огонь и, постоянно помешивая, прогреваем около 5 минут, пока она не растает и не станет тягучей. Затем добавляем соду и перемешиваем, оставляя на огне еще на мгновение.

В конце перебиваем еще раз блендером, чтобы не было комочков.

Автор рецепта рекомендует еще добавить мелко нарезанные колбасу, сосиски, жареные грибы, зелень или итальянские травы.

"На следующий день этот сыр так застывает, что можно тереть на тесте как купленный или подогреть в микроволновой и будет снова жидкий", - пишет кулинарный блогер.

Как приготовить плавленый сыр в домашних условиях - смотрите видео:

@tak.smachno.tyt На следующий день этот срок застывает что можно тереть на тесте как купленный или подогреть в микроволновой и будет снова жидкий! -500 грамм творога -2 яйца -1 ч л соли -80 г сливочного масла (82%) -1 ч л соды (без горки) *в конце можно добавить нарезанную колбасу/сосиски/жареные грибы/зелень или итальянские травы или есть без ничего! 1. Творог перебить блендером вместе с яйцами, растопленным сливочным маслом и солью. 2. Поставить на малый огонь постоянно помешивая до 5 минут пока не растопится и будет тянуться. Тогда добавить соду, перемешать на огне! 3. Перебить еще раз блендером чтобы не было комочков и можно есть так или еще добавить что-то по вкусу! Мне этот сыр напомнил вкус детства! #cheese #плавленыйсырок @СМАЧНЕНЬКИ рецепты @СМАЧНЕНЬКИ рецепты ♬ оригинальный звук - СМАЧНЕНЬКИ рецепты

Другие рецепты:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред