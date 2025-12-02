Заменит "Оливье" и "Шубу": королевский салат на праздничный стол

Рецепт нежного праздничного салата с языком.

Салат с языком - рецепт / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua/

Чтобы разнообразить ваш стол на зимние праздники, предлагаем рецепт очень сытного и вкусного салата с языком, который готовится просто и быстро, стоит только преждевременно подготовить ингредиенты.

Кстати, лучше всего для этого салата использовать синий лук, сообщает Главред со ссылкой на mariiam_foodblog.

Салат с языком - рецепт

Ингредиенты:

Язык телячий – 300 грамм

Яйца – 3 шт.

Горошек консервированный – 150 грамм

Маринованный лук – 0,5 шт.

Майонез

Соль, перец по вкусу

Отварите язык до готовности, остудите и очистите.

Лук нарежьте полукольцами, добавьте к нему соль, сахар, растительное масло, уксус, влейте кипяток и оставьте мариноваться полчаса.

Яйца отварите вкрутую и крупно нарежьте, нарубите укроп.

Смешайте язык, яйца, горошек, лук, добавьте майонез, соль и перец. Все перемешайте и готово.

Приятного аппетита!

О персоне: mariiam_foodblog mariiam_foodblog - опулярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram, которая делится своими любимыми проверенными рецептами. На mariiam_foodblog подписаны более 11 тысяч пользователей соцсети.

