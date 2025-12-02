Заменит "Оливье" и "Шубу": королевский салат на праздничный стол

Чтобы разнообразить ваш стол на зимние праздники, предлагаем рецепт очень сытного и вкусного салата с языком, который готовится просто и быстро, стоит только преждевременно подготовить ингредиенты.
Кстати, лучше всего для этого салата использовать синий лук, сообщает Главред со ссылкой на mariiam_foodblog.
Салат с языком - рецепт
Ингредиенты:
- Язык телячий – 300 грамм
- Яйца – 3 шт.
- Горошек консервированный – 150 грамм
- Маринованный лук – 0,5 шт.
- Майонез
- Соль, перец по вкусу
Отварите язык до готовности, остудите и очистите.
Лук нарежьте полукольцами, добавьте к нему соль, сахар, растительное масло, уксус, влейте кипяток и оставьте мариноваться полчаса.
Яйца отварите вкрутую и крупно нарежьте, нарубите укроп.
Смешайте язык, яйца, горошек, лук, добавьте майонез, соль и перец. Все перемешайте и готово.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как готовить салат с языком:
О персоне: mariiam_foodblog
mariiam_foodblog - опулярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram, которая делится своими любимыми проверенными рецептами. На mariiam_foodblog подписаны более 11 тысяч пользователей соцсети.
