Людям 65+ советуют реже принимать душ: врачи объяснили, почему это важно

Специалисты рекомендуют ограничить прием полноценного душа до 2-3 раз в неделю.

Как часто следует принимать душ в старшем возрасте / Коллаж: Главред, фото: Freepik

После 65 лет ежедневный душ может вредить

Оптимальная частота - 2-3 раза в неделю

Горячая вода и интенсивное вытирание полотенцем нежелательны

С возрастом даже привычные ежедневные ритуалы могут требовать коррекции. Медики отмечают, что после 65 лет организм переживает ряд физиологических изменений, и одно из них - повышенная чувствительность и уязвимость кожи.

Именно поэтому традиционный утренний душ может стать не полезной привычкой, а фактором риска для пересушивания и раздражений, пишет РБК-Украина.

Как часто стоит мыться людям старшего возраста

Специалисты советуют отказаться от ежедневного полноценного душа и ограничить его 2-3 раза в неделю. Этого достаточно, чтобы поддерживать чистоту, не разрушая естественный защитный барьер кожи.

Частичная гигиена - обязательна ежедневно

Даже в дни без душа личная гигиена не отменяется. Врачи подчеркивают важность локального ухода:

мытье лица

гигиена подмышечных зон

интимная гигиена

Для этого рекомендуют использовать теплую воду и мягкие средства, которые не раздражают кожу.

Почему температура воды имеет значение

Горячая вода - табу для людей почтенного возраста. Она быстро обезвоживает кожу, провоцируя зуд, сухость и ощущение стянутости. Оптимальный вариант - едва теплая вода, которая не нарушает естественный баланс.

Не менее важен и финальный этап - сушка. Медики советуют не тереть тело полотенцем, а аккуратно промокать кожу, чтобы избежать микроповреждений.

Индивидуальный подход никто не отменял

Рекомендации могут меняться в зависимости от климата, уровня активности, потоотделения и общего состояния здоровья. Поэтому врачи советуют ориентироваться не только на общие правила, но и на собственные ощущения и потребности.

