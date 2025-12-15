Людям 65+ советуют реже принимать душ: врачи объяснили, почему это важно

Главное из новости:
- После 65 лет ежедневный душ может вредить
- Оптимальная частота - 2-3 раза в неделю
- Горячая вода и интенсивное вытирание полотенцем нежелательны
С возрастом даже привычные ежедневные ритуалы могут требовать коррекции. Медики отмечают, что после 65 лет организм переживает ряд физиологических изменений, и одно из них - повышенная чувствительность и уязвимость кожи.
Именно поэтому традиционный утренний душ может стать не полезной привычкой, а фактором риска для пересушивания и раздражений, пишет РБК-Украина.
Как часто стоит мыться людям старшего возраста
Специалисты советуют отказаться от ежедневного полноценного душа и ограничить его 2-3 раза в неделю. Этого достаточно, чтобы поддерживать чистоту, не разрушая естественный защитный барьер кожи.
Частичная гигиена - обязательна ежедневно
Даже в дни без душа личная гигиена не отменяется. Врачи подчеркивают важность локального ухода:
- мытье лица
- гигиена подмышечных зон
- интимная гигиена
Для этого рекомендуют использовать теплую воду и мягкие средства, которые не раздражают кожу.
Почему температура воды имеет значение
Горячая вода - табу для людей почтенного возраста. Она быстро обезвоживает кожу, провоцируя зуд, сухость и ощущение стянутости. Оптимальный вариант - едва теплая вода, которая не нарушает естественный баланс.
Не менее важен и финальный этап - сушка. Медики советуют не тереть тело полотенцем, а аккуратно промокать кожу, чтобы избежать микроповреждений.
Индивидуальный подход никто не отменял
Рекомендации могут меняться в зависимости от климата, уровня активности, потоотделения и общего состояния здоровья. Поэтому врачи советуют ориентироваться не только на общие правила, но и на собственные ощущения и потребности.
Вас может заинтересовать:
- Можно ли каждый день мыть голову: специалист рассказала о распространенной ошибке
- Почему волосы быстро пачкаются: большинство людей делает одну ошибку в душе
- Как часто следует мыть голову, чтобы волосы были здоровыми: ответ трихологов удивит
Об источнике: РБК-Украина
РБК-Украина - украинское информационное агентство. Основано в 2006 году как подразделение российского медиахолдинга РБК (сокращение от "РосБизнесКонсалтинг"), но в 2010 году агентство "РБК-Украина" вышло из состава российского холдинга, а в 2015-м полностью перешло под контроль украинского медиабизнесмена Иосифа Пинтуса. 29 января 2016 года российский холдинг "РБК" пытался оспорить в суде использование бренда "РБК", однако проиграл дело. С апреля 2014 года ИА "РБК-Украина" позиционируется как независимая компания, которая не имеет отношения к российской структуре, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред