Как часто следует мыть голову, чтобы волосы были здоровыми: ответ трихологов удивит

Специалисты утверждают, что универсальной нормы не существует.

Как правильно выбирать шампунь и как часто мыть голову / Коллаж: Главред, фото: freepik

Главное из новости:

Частота мытья головы зависит от типа кожи, волос и образа жизни

Ежедневное мытье безопасно, если шампунь мягкий и с нейтральным pH

Для здоровья волос важны теплая вода, деликатная сушка и регулярные маски

В мире красоты часто вспыхивает дискуссия: как часто нужно мыть голову, чтобы волосы оставались здоровыми и блестящими. Одни не представляют утра без шампуня, другие уверены, что частое мытьё только вредит.

Но эксперты по трихологии расставляют точки над "і": все зависит от вас - вашего типа кожи, стиля жизни и даже гормонального фона, пишет ТСН.

Индивидуальный подход - ключ к здоровым волосам

Забудьте об универсальных советах. По словам специалистов, частота мытья головы должна учитывать:

тип кожи головы : жирная, сухая или нормальная;

: жирная, сухая или нормальная; текстуру волос : прямые, вьющиеся, тонкие или густые;

: прямые, вьющиеся, тонкие или густые; ежедневные привычки : спорт, климат, использование средств для укладки;

: спорт, климат, использование средств для укладки; общее состояние здоровья: в частности гормональные изменения.

Как часто мыть голову: советы для каждого типа

Жирная кожа головы: мытье ежедневно или через день - не табу. Главное - выбирать мягкий шампунь без сульфатов и не забывать о глубоком очищении раз в неделю.

Сухие или поврежденные волосы: оптимально - дважды в неделю. Добавьте питательные маски с натуральными маслами, чтобы избежать ломкости.

Нормальный тип: мыть голову каждые 2-3 дня - идеальный баланс между чистотой и естественным увлажнением.

Можно ли мыть голову каждый день

Миф о том, что ежедневное мытье вредит, давно опровергнут. Проблема - не в частоте, а в средствах. Если шампунь агрессивный, волосы действительно могут потерять блеск. Но мягкое средство с нейтральным pH - вполне безопасное даже для ежедневного использования.

Советы от экспертов для крепких волос

Эксперты советуют придерживаться нескольких простых, но эффективных шагов для сохранения крепких и здоровых волос. Прежде всего, важно всегда тщательно смывать средства ухода, чтобы избежать накопления остатков, которые могут утяжелять волосы.

Во время мытья следует использовать только теплую воду, поскольку горячая может повредить структуру волос и вызвать сухость. После мытья не стоит тереть волосы полотенцем - лучше осторожно промокнуть их, чтобы уменьшить риск ломкости.

Использование фена желательно ограничить, особенно на высокой температуре, ведь это может привести к пересушиванию. И наконец, хотя бы раз в месяц стоит побаловать волосы восстанавливающей маской или обратиться к салонной процедуре, чтобы поддержать их силу и блеск.

