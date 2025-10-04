Укр
Какие прически провоцируют выпадение волос: самые частые ошибки в укладке

Кристина Трохимчук
4 октября 2025, 16:44
Самые популярные прически могут вызвать выпадение волос.
Выпадение волос
Выпадение волос может спровоцировать укладка / коллаж: Главред

Вы узнаете:

  • Какие могут быть причины выпадения волос
  • Какие прически приводят к тракционной алопеции

Среди девушек сейчас чрезвычайно популярны тугие высокие хвосты и зачесанные пучки - такие укладки выглядят стильно, опрятно и уместно в любом образе. Однако, по словам специалистов, именно они могут стать причиной потери волос. Главред собрал информацию о том, какие прически могут вызвать серьезные проблемы.

Почему выпадают волосы от тугих причесок

Врач-трихолог Ольга Андреевна предупреждает: чрезмерно натянутые волосы вызывают тракционную алопецию - это форма облысения, которая возникает из-за постоянного механического натяжения. Во время стягивания фолликулы повреждаются, волосы истончаются, обламываются и постепенно выпадают.

Прически
Какие прически вредят волосам

Особенно это заметно на передней линии роста волос и в височной зоне. На начальных стадиях можно увидеть короткие обломанные волоски, далее появляются прореженные участки, а при длительном игнорировании - рубцовые зоны, где волосы уже не растут вообще.

"Речь идет о тракционной алопеции - когда во время сильного натяжения наши фолликулы травмируются. Волосы постепенно истончаются и выпадают", - объясняет специалистка.

Самые опасные прически для волос

Тесный пучок

Стильная, но вредная прическа, если делать ее ежедневно. Волосы у корней постоянно натягиваются, из-за чего фолликулы теряют силу. Чтобы уменьшить вред, делайте пучок более свободным, не используйте тонкие тугие резинки.

Тесная гулька
Тесная резинка вредит волосам

Высокий хвост

Именно он чаще всего провоцирует выпадение волос в области лба и висков. Попробуйте чередовать высоту хвоста - иногда делайте низкий или расслабленный вариант.

Высокий хвост
Высокий хвост может вызвать потерю волос

Плотные косы

Афрокосы или обычные плотные плетения создают сильную нагрузку на кожу головы. Лучше не держите их дольше 2-3 недель и всегда дайте волосам "передохнуть".

Афрокосы
Афрокосы не желательно носить долгое время

Наращенные волосы

Даже легкие пряди добавляют веса, и если крепления слишком плотные, это тоже может вызвать локальное выпадение. Выбирайте более деликатные методы наращивания и делайте перерывы между процедурами.

Нарощене волосся
Наращивать волосы стоит с особой осторожностью

Как предотвратить тракционную алопецию

  • Не носите тугие прически ежедневно - чередуйте стили;
  • Давайте волосам отдыхать - распускайте их дома;
  • Выбирайте мягкие резинки, избегайте металлических креплений;
  • Если заметили выпадение или ломкость - обратитесь к трихологу.

Что вызывает выпадение волос - смотреть видео:

@shine.beauty_house

Знали ли вы, что слишком тугие прически могут вредить волосам? ? ⠀ Когда мы постоянно собираем волосы в тугой хвост, косу или пучок, это создает сильное натяжение у корней. В результате: ⚡ появляется ломкость ⚡ страдают волосяные фолликулы ⚡ может развиться тракционная алопеция (выпадение волос от натяжения) ⠀ Что делать? ??‍♀️ чередуйте прически - давайте волосам отдохнуть ✨ выбирайте более мягкие резинки без металлических деталей ? оставляйте волосы распущенными хотя бы несколько часов в день ⠀ Помните: здоровые волосы любят заботу и свободу ?

♬ оригинальный звук - Косметология

Об источнике: Клиника эстетической медицины Shine Beauty Clinic

Врач-косметолог и трихолог Юлия Андреевна работает в клинике эстетической медицины Shine Beauty Clinic в городе Полтава. Заведение специализируется на косметологии, дерматологии и трихологии, имеет лицензию МОЗ Украины и объединяет команду опытных специалистов, которые помогают пациентам раскрыть свою естественную красоту и уверенность.

