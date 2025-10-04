Какие прически провоцируют выпадение волос: самые частые ошибки в укладке

Самые популярные прически могут вызвать выпадение волос.

https://glavred.info/fashion/kakie-pricheski-provociruyut-vypadenie-volos-samye-chastye-oshibki-v-ukladke-10703867.html Ссылка скопирована

Выпадение волос может спровоцировать укладка / коллаж: Главред

Вы узнаете:

Какие могут быть причины выпадения волос

Какие прически приводят к тракционной алопеции

Среди девушек сейчас чрезвычайно популярны тугие высокие хвосты и зачесанные пучки - такие укладки выглядят стильно, опрятно и уместно в любом образе. Однако, по словам специалистов, именно они могут стать причиной потери волос. Главред собрал информацию о том, какие прически могут вызвать серьезные проблемы.

Почему выпадают волосы от тугих причесок

Врач-трихолог Ольга Андреевна предупреждает: чрезмерно натянутые волосы вызывают тракционную алопецию - это форма облысения, которая возникает из-за постоянного механического натяжения. Во время стягивания фолликулы повреждаются, волосы истончаются, обламываются и постепенно выпадают.

видео дня

Какие прически вредят волосам

Особенно это заметно на передней линии роста волос и в височной зоне. На начальных стадиях можно увидеть короткие обломанные волоски, далее появляются прореженные участки, а при длительном игнорировании - рубцовые зоны, где волосы уже не растут вообще.

"Речь идет о тракционной алопеции - когда во время сильного натяжения наши фолликулы травмируются. Волосы постепенно истончаются и выпадают", - объясняет специалистка.

Самые опасные прически для волос

Тесный пучок

Стильная, но вредная прическа, если делать ее ежедневно. Волосы у корней постоянно натягиваются, из-за чего фолликулы теряют силу. Чтобы уменьшить вред, делайте пучок более свободным, не используйте тонкие тугие резинки.

Тесная резинка вредит волосам

Высокий хвост

Именно он чаще всего провоцирует выпадение волос в области лба и висков. Попробуйте чередовать высоту хвоста - иногда делайте низкий или расслабленный вариант.

Высокий хвост может вызвать потерю волос

Плотные косы

Афрокосы или обычные плотные плетения создают сильную нагрузку на кожу головы. Лучше не держите их дольше 2-3 недель и всегда дайте волосам "передохнуть".

Афрокосы не желательно носить долгое время

Наращенные волосы

Даже легкие пряди добавляют веса, и если крепления слишком плотные, это тоже может вызвать локальное выпадение. Выбирайте более деликатные методы наращивания и делайте перерывы между процедурами.

Наращивать волосы стоит с особой осторожностью

Как предотвратить тракционную алопецию

Не носите тугие прически ежедневно - чередуйте стили;

Давайте волосам отдыхать - распускайте их дома;

Выбирайте мягкие резинки, избегайте металлических креплений;

Если заметили выпадение или ломкость - обратитесь к трихологу.

Что вызывает выпадение волос - смотреть видео:

@shine.beauty_house Знали ли вы, что слишком тугие прически могут вредить волосам? ? ⠀ Когда мы постоянно собираем волосы в тугой хвост, косу или пучок, это создает сильное натяжение у корней. В результате: ⚡ появляется ломкость ⚡ страдают волосяные фолликулы ⚡ может развиться тракционная алопеция (выпадение волос от натяжения) ⠀ Что делать? ??‍♀️ чередуйте прически - давайте волосам отдохнуть ✨ выбирайте более мягкие резинки без металлических деталей ? оставляйте волосы распущенными хотя бы несколько часов в день ⠀ Помните: здоровые волосы любят заботу и свободу ? ♬ оригинальный звук - Косметология

Вас может заинтересовать:

Об источнике: Клиника эстетической медицины Shine Beauty Clinic Врач-косметолог и трихолог Юлия Андреевна работает в клинике эстетической медицины Shine Beauty Clinic в городе Полтава. Заведение специализируется на косметологии, дерматологии и трихологии, имеет лицензию МОЗ Украины и объединяет команду опытных специалистов, которые помогают пациентам раскрыть свою естественную красоту и уверенность.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред