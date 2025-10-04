Какие прически провоцируют выпадение волос: самые частые ошибки в укладке

Вы узнаете:
Среди девушек сейчас чрезвычайно популярны тугие высокие хвосты и зачесанные пучки - такие укладки выглядят стильно, опрятно и уместно в любом образе. Однако, по словам специалистов, именно они могут стать причиной потери волос. Главред собрал информацию о том, какие прически могут вызвать серьезные проблемы.
Почему выпадают волосы от тугих причесок
Врач-трихолог Ольга Андреевна предупреждает: чрезмерно натянутые волосы вызывают тракционную алопецию - это форма облысения, которая возникает из-за постоянного механического натяжения. Во время стягивания фолликулы повреждаются, волосы истончаются, обламываются и постепенно выпадают.
Особенно это заметно на передней линии роста волос и в височной зоне. На начальных стадиях можно увидеть короткие обломанные волоски, далее появляются прореженные участки, а при длительном игнорировании - рубцовые зоны, где волосы уже не растут вообще.
Самые опасные прически для волос
Тесный пучок
Стильная, но вредная прическа, если делать ее ежедневно. Волосы у корней постоянно натягиваются, из-за чего фолликулы теряют силу. Чтобы уменьшить вред, делайте пучок более свободным, не используйте тонкие тугие резинки.
Высокий хвост
Именно он чаще всего провоцирует выпадение волос в области лба и висков. Попробуйте чередовать высоту хвоста - иногда делайте низкий или расслабленный вариант.
Плотные косы
Афрокосы или обычные плотные плетения создают сильную нагрузку на кожу головы. Лучше не держите их дольше 2-3 недель и всегда дайте волосам "передохнуть".
Наращенные волосы
Даже легкие пряди добавляют веса, и если крепления слишком плотные, это тоже может вызвать локальное выпадение. Выбирайте более деликатные методы наращивания и делайте перерывы между процедурами.
Как предотвратить тракционную алопецию
- Не носите тугие прически ежедневно - чередуйте стили;
- Давайте волосам отдыхать - распускайте их дома;
- Выбирайте мягкие резинки, избегайте металлических креплений;
- Если заметили выпадение или ломкость - обратитесь к трихологу.
