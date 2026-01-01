Погибло много животных, ранены львы: россияне ударили по экопарку под Харьковом

Россияне разрушили помещение для маленьких животных и не только.

https://glavred.info/ukraine/pogiblo-mnogo-zhivotnyh-raneny-lvy-rossiyane-udarili-po-ekoparku-pod-harkovom-10728647.html Ссылка скопирована

Российский снаряд попал в птичник / Коллаж: Главред, фото: соцсети, facebook.com/FeldmanEcopark

Главное:

Россия атаковала экопарк под Харьковом КАБом

В результате удара есть раненые среди людей и животных

Из-за российского снаряда погибла птица

Сегодня, 1 января, страна-агрессор Россия нанесла авиаудар по экопарку под Харьковом. В результате атаки ранения получила волонтер. Кроме этого ранены получили животные, полностью разрушен "зимник" хищников и зимнее помещение для птицы.

Об этом изданию "Суспільне Харків" сообщил основатель экопарка и народный депутат Александр Фельдман. По его словам, в заведении погибла, если не вся, то большинство птицы из-за прямого попадания снаряда в птичник.

видео дня

"Все попугаи, фазаны, вся элитная птица, нуждающаяся в теплых условиях — находились в этом здании", - добавил он.

Фельдман также рассказал, в каком состоянии находится раненая волонтер. У нее якобы рассечена голова. Женщину забрала карета скорой медицинской помощи.

Остается непонятным, в каком состоянии некоторые животные

В то же время в экопарке пытаются понять, что с тиграми. Один из них забежал в трехэтажное здание, еще один сидит в полуоткрытом вольере. Работники ждут седативное ружье, ведь все седативные средства были в том помещении заведения, куда попал враг.

В Харьковской ОВА прокомментировали удар по экопарку

Глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов в Telegram подтвердил, что вражеский КАБ попал в землю на территории экопарка в пригороде. Он также уточнил, что пострадавшей оказалась 40-летняя женщина, которую госпитализировали со взрывной травмой.

Удары РФ по Харьковщине - последние новости

Напомним, Главред писал, что 26 декабря, российские оккупанты атаковали город Харьков. Удар пришелся по самой важной трассе города. Есть пострадавшие и погибшие.

Ранее, ночью 25 декабря, удар КАБ привел к возгоранию складского помещения гражданского предприятия в Дергачах. Еще один пожар произошел после попадания ударного дрона в складское здание в селе Башиловка Близнецовской общины.

Накануне стало известно, что 24 декабря страна-агрессор Россия нанесла серии прицельных ударов по ТЭЦ в пригороде Харькова. Один человек погиб, много раненых.

Больше новостей:

О персоне: Александр Фельдман Александр Фельдман - украинский политик и общественный деятель еврейского происхождения. Народный депутат Украины IV, V, VI, VII, VIII и IX созывов, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред