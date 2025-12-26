РФ ударила по главной трассе Харькова: горят автомобили, там находились люди

В результате вражеского удара известно о пострадавших и погибшем.

В Харькове прогремели мощные взрывы / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, alerts

Главное:

Россияне атаковали Харьков управляемыми авиабомбами

Среди пострадавших - 9-месячная девочка

В пятницу, 26 декабря, российские оккупанты атаковали Харьков. Удар пришелся по важнейшей трассе города. Есть пострадавшие и погибший. Об этом сообщает городской голова Игорь Терехов.

Он написал, что сейчас горят несколько авто, в окрестных домах выбиты окна.

"В горящих машинах находились люди. Количество раненых и погибших уточняется", - отметил мэр Харькова.

Терехов добавил, что по состоянию на 16:13 известно об одном погибшем и трех раненых, один из них в тяжелом состоянии.

На месте работают подразделения ГСЧС и медики.

Начальник Харьковской ОГА уточнил, что среди пострадавших в Харькове - 9-месячная девочка.

Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.

UPD: Количество погибших увеличилось до двух, еще 4 человека пострадали, сообщил Терехов.

Россия готовит новый массированный удар по Украине - прогноз

Глава правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко сообщил, что Россия готовится к новой атаке на Украину. По его словам, россияне стабильно примерно раз в 10 дней атакуют энергосистему Украины.

"Сейчас прогнозировать что-то очень трудно, потому что мы понимаем, что враг готовится к очередной атаке. Это всегда бывает, мы уже это видим с начала осени, что каждые 10 дней плюс-минус происходит атака на энергосистему, массово при том", - подчеркнул он.

Как писал Главред, в пятницу, 26 декабря, страна-агрессор Россия атаковала город Умань, что в Черкасской области, ракетой. В результате атаки травмированы 6 человек.

Днем ранее, на Рождество, россияне атаковали Чернигов. Дрон попал в многоэтажку. В результате вражеского удара погибла женщина.

В ночь на Рождество, российские оккупанты атаковали Украину ударными дронами. Взрывы раздавались в Одесской и Харьковской областях. Есть погибшие и пострадавшие. В Воздушных силах ВСУ заявили, что в ночь на 25 декабря противник выпустил 131 ударный БпЛА.

О персоне: Игорь Терехов Терехов Игорь Александрович - украинский чиновник, политик и деятель местного самоуправления. Городской голова Харькова с 11 ноября 2021 года. С 2015 года до 11 ноября 2021 года был депутатом Харьковского городского совета, с 2020 года - председателем фракции партии "Блок Кернеса - Успешный Харьков", пишет Википедия.

