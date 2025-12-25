РФ атаковала Украину в Рождественскую ночь: фиксируют перебои с водой и светом

В ночь на 25 декабря враг выпустил 131 ударный БпЛА.

Россияне атаковали Украину дронами / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС

Вкратце:

Враг атаковал Одесскую область

На Харьковщине от российского удара погиб человек

В ночь на Рождество, российские оккупанты атаковали Украину ударными дронами. Взрывы раздавались в Одесской и Харьковской областях. Об этом сообщают глава Одесской ОВА Олег Кипер и пресс-служба ГСЧС.

Удар по Одесской области

Кипер сообщил, что россияне нанесли удар по промышленной инфраструктуре Одесской области.Один человек погиб, еще двое пострадали.

"В результате атаки есть повреждения административных, производственных и складских помещений. На отдельных объектах возникли очаги возгораний, их ликвидировали спасатели. К сожалению, один погиб человек - тело изъяли из-под завалов. Еще двое получили ранения, им оказывается необходимая медицинская помощь", - пишет он.

В ОВА добавили, что сейчас на месте работают все экстренные службы. Продолжается ликвидация последствий ударов и фиксация очередных военных преступлений страны-агрессора.

Вследствие вражеских ударов в Одессе введены вынужденные аварийные отключения, чтобы не допустить перегрузки поврежденного оборудования. Также фиксируют перебои с водоснабжением.

Атака на Харьковскую область

Спасатели ГСЧС сообщили, что в течение суток враг бил по Харьковской области. В результате вражеской атаки 1 человек погиб еще 14 пострадали.

Россияне били по Харькову, а также по Солоницевской, Дергачевской и Близнюковской громадах. Спасатели ГСЧС ликвидировали 4 пожара.

Утром 24 декабря Солоницевская громада подверглась ракетному удару: погиб человек, еще 13 человек получили ранения. Пожар, возникший в результате вражеского удара быстро ликвидировали.

Вечером в Харькове из-за обстрела загорелся объект в Шевченковском районе, пострадал один человек.

Ночью 25 декабря удар КАБ вызвал возгорание складского помещения гражданского предприятия в Дергачах. Обошлось без пострадавших.

Еще один пожар произошел после попадания ударного дрона в складское здание в селе Башиловка Близнюковской громады. Возгорание быстро ликвидировали.

Сколько дронов удалось сбить этой ночью

В Воздушных силах ВСУ заявили, что в ночь на 25 декабря противник выпустил 131 ударный БпЛА. По состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 106 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 22 ударных БпЛА на 15 локациях.

Сколько дронов РФ выпустила по Украине этой ночью / фото: Воздушные силы ВСУ

РФ изменила тактику массированных обстрелов - эксперт

Российская армия изменила подход к нанесению ударов по Украине, считает военный аналитик Олег Жданов.

"Россия изменила тактику - теперь они берут отдельный район и наносят туда массированный удар. Когда они разрушают силы по всей территории Украины, у нас есть возможность более эффективно отбиваться. А когда идет сосредоточение на отдельные районы, им удается перегружать нашу ПВО, которая не настолько развита, как нам хотелось бы и как необходимо для обеспечения надлежащего уровня безопасности", - отметил Жданов.

Удары РФ по Украине - новости по теме

Как писал Главред, в ночь и утром 23 декабря российская армия атаковала Украину дронами и ракетами. В некоторых регионах есть "прилеты", жертвы и пострадавшие.

Позже украинский журналист Андрей Цаплиенко со ссылкой на данные мониторинговых каналов сообщил, что Россия, вероятно, готовится к повторной массированной атаке на Украину.

О возможном массированном ракетно-дроновом ударе по Украине на рождественские праздники предупреждал президент Зеленский. Он отметил, что военные делают все возможное для защиты страны, а гражданских призвал быть максимально внимательными в праздничные дни и не игнорировать сигналы тревоги.

О персоне: Олег Кипер Олег Александрович Кипер (род. 1 мая 1980, Тимково, Одесская область) - председатель Одесской областной военной администрации с 30 мая 2023 года, заслуженный юрист Украины, кандидат юридических наук, сообщает Википедия. Начал свою карьеру в органах прокуратуры в 2001 году. Впоследствии он занимал различные должности, в частности: следователя в Котовской межрайонной прокуратуре;

прокурора отдела в Генеральной прокуратуре Украины;

руководителя Киевской городской прокуратуры (с 2020 по 2023 год). В 2014 году Олег Кипер подпал под люстрацию, но позже, в 2019 году, он добился через суд отмены этого решения. С 2021 года он имеет звание заслуженного юриста Украины.

