Путин еще 20 лет назад угрожал конфликтом из-за Украины: что диктатор говорил о НАТО

Еще в 2001-2008 годах Владимир Путин в беседах с Джорджем Бушем-младшим четко заявлял о неприемлемости вступления Украины в НАТО.

Путин объяснял Бушу неприемлемость членства Украины в НАТО / Коллаж: Главред, фото: сайт Кремля, УНИАН

Кратко:

Расскречены стенограммы разговоров Путина и Буша-младшего

Путин характеризовал Украину как "искусственно созданное" государство

Глава РФ прямо предупреждал, что расширение Альянса создаст долгосрочное "поле конфро­нта­ции" и конфликт

В Сеть попали стенограммы встреч и телефонных разговоров Владимира Путина с президентом США Джорджем Бушем-младшим в период с 2001 по 2008 год. Уже тогда глава Кремля четко обозначил непринятие вступление Украины в НАТО.

Как сообщает пресс-центр Национального архива безопасности США, в 2001 году Путин заявил Бушу, что вступление Украины в НАТО создаст поле конфликта между РФ и США и долгосрочную конфронтацию.

"Я хотел бы подчеркнуть, что вступление в НАТО такой страны как Украина создаст в долгосрочной перспективе поле конфликта для вас и для нас, долгосрочную конфронтацию", - сказал Путин Бушу.

На вопрос, почему он так видит последствия вступления Украины в Альянс, Путин ответил, что Украина - "искусственно созданное сложное государство, которое сформировалось из территорий соседних стран".

"Это искусственное государство, созданное еще в советские времена. После Второй мировой войны Украина получила территории от Польши, Румынии и Венгрии - это практически вся западная Украина. В 1920-х и 1930-х годах Украина получила территории от России — это восточная часть страны. В 1956 году Крымский полуостров был передан Украине", - говорил Путин.

При этом он подчеркнул, что треть населения Украины составляют россияне и значительная часть ее жителей воспринимает НАТО как "враждебную структуру".

"Это довольно большая европейская страна с населением 45 миллионов человек. Её населяют люди с совершенно разными взглядами. Если вы поедете на запад Украины, вы увидите деревни, где единственным разговорным языком является венгерский, и люди носят эти самые шляпы. На востоке люди носят костюмы, галстуки и большие шляпы. Значительная часть украинского населения воспринимает НАТО как враждебную организацию", - добавил диктатор.

Кроме того, Путин заявлял, что вступление Украины в НАТО "создает проблемы для России".

"Это создает угрозу развертывания военных баз и новых военных систем вблизи России. Это создает неопределенность и опасность для нас. И, полагаясь на антинатовские силы в Украине, Россия будет работать над тем, чтобы лишить НАТО возможности расширения. Россия будет постоянно создавать проблемы. Зачем?" - сказал хозяин Кремля.

Разговор Путина и Буша в 2008 году

В 2008 Путин предрек конфликт между Штатами и Россией, а также "раскол" украинского государства.

"Вступление в НАТО такой страны как Украина создаст в долгосрочной перспективе поле конфликта для вас и для нас", - сказал глава Кремля.

Он утверждал, что внутренние разногласия в Украине могут привести к ее расколу.

Путин также повторил в разговоре с Бушем свой нарратив об "искусственно созданном государстве еще в советское время" и высказал опасения на счет приближения военной инфраструктуры НАТО к границам России.

"Я всегда говорил, что есть определенная прозападная часть и пророссийская часть. Сейчас власти там находятся в руках прозападных лидеров. Как только они пришли к власти, они раскололись внутри себя", - говорил тогда Путин Бушу.

Вступление в НАТО / Инфографика: Главред

Членство Украины в НАТО - последние новости

Как известно, требования РФ сводятся к предотвращению вступления Украины и Грузии в НАТО и недопустимости расширения НАТО на восток, а также к отказу от размещения наступательных вооружений вблизи российских границ.

В 2019 году Украина внесла изменения в Конституцию, закрепив курс на членство в ЕС и НАТО как стратегическое направление.

24 декабря 2025 года президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не соглашается на пункт об отказе от членства в НАТО и подчеркнул, что решение о вступлении Украины зависит от государств Альянса, а не от договоренностей с Россией.

В июне 2025 года Зеленский говорил, что вступление Украины в НАТО нужно и самому Альянсу, поскольку это его усилит. При этом глава государства признал, что сейчас членство не является возможным.

Как писал Главред, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что США готовы взять на себя юридические обязательства по гарантиям безопасности для Украины, аналогичных 5-й статье НАТО.

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал это "хорошими новостями". По его словам, Украина всегда просила именно о юридических гарантиях, взамен получала только политические обещания.

Отказ Украины от НАТО - мнение эксперта

Президент Центра исследований России, бывший министр иностранных дел Украины, дипломат Владимир Огрызко считает, что отказ от НАТО, причем навсегда - это просто типичная глупость, которую прописали россияне.

По его словам, в международных документах не пишут что-то "навсегда", поскольку мир меняется ежедневно.

"Формулировка "навсегда" является чушью и политико-дипломатической ахинеей. Трамп через пару лет уже не будет президентом США. При этом США обещают гарантии на десять лет, зато мы навечно должны отказаться от НАТО. Где же здесь логика?", - подчеркнул он

Владимир Огрызко – украинский дипломат, министр иностранных дел Украины (2007-2009), чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996). С сентября 2014 года руководит аналитико-информационным Центром исследований России.

