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Членство Украины в НАТО сейчас невозможно, хотя и взаимовыгодно - Зеленский

Анна Ярославская
24 июня 2025, 12:37
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У украинцев за спиной – 10 лет опыта ведения войны, причем не только на поле боя.
Зеленский, флаг НАТО
Зеленский сделал важное заявление о НАТО / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНИАН

Главные тезисы Зеленского:

  • НАТО выгодно иметь такого союзника, как Украина
  • Сейчас Украина не может вступить в Альянс

Вступление Украины в НАТО нужно и самому Альянсу, поскольку это его усилит. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. При этом глава государства признал, что сейчас членство не является возможным.

Зеленский заявил, что для членов НАТО сегодня является выгодным предложение иметь такого союзника, как Украина – с вооружением НАТО, с новыми технологиями, которых еще нет у партнеров.

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"Это усиление НАТО", – сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что у украинцев за спиной – 10 лет опыта ведения войны.

"Речь идет не только о поле боя. Это и экономика, это выживание, это кибератаки, это банковская система, энергетический сектор", – добавил он.

По его словам, членство Украины в НАТО – "это взаимная возможность и потребность, и НАТО нужны украинцы".

В то же время Зеленский признал, что сегодня Украина вряд ли может стать членом НАТО.

"На сегодня это невозможно", – сказал он.

вступление в НАТО инфографика
Вступление в НАТО / Инфографика: Главред

Риск агрессии РФ против НАТО - прогнозы

Как писал Главред, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин может напасть на страну НАТО уже в ближайшие пять лет, чтобы испытать прочность Альянса.

Глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Бруно Каль заявил, что немецкая разведка имеет конкретные доказательства подготовки Кремля к потенциальной агрессии против НАТО. Страна-агрессор Россия планирует проверить действенность пятой статьи 5 Североатлантического договора, которая гарантирует взаимную защиту в случае нападения на одну из стран-членов Альянса.

Военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко не исключает, что у страны-агрессора РФ действительно есть возможность зайти и захватить часть определенных стран НАТО, причем одновременно.

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