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Когда РФ нападет на НАТО: Зеленский сказал, сколько времени осталось на подготовку

Марина Фурман
24 июня 2025, 10:36
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По словам Зеленского, сегодня Украина сдерживает армию Путина от нападения на НАТО.
Зеленский, флаг НАТО
Зеленский прокомментировал возможную атаку РФ на страны НАТО / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНИАН

Ключевые тезисы Зеленского:

  • Россия может атаковать НАТО в ближайшие 5 лет
  • Западу нужно активнее готовиться к атаке со стороны РФ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин может напасть на страну НАТО уже в ближайшие пять лет, чтобы испытать прочность Альянса. Соответствующее заявление украинский лидер сделал в интервью Sky News.

"Мы считаем, что, начиная с 2030 года, Путин может иметь значительно большие возможности", - сказал Зеленский.

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В то же время он считает, что сделать это в течение нескольких месяцев у российского диктатора не получится, ведь сегодня его сдерживает Украина, "у него нет времени на муштру армии".

Когда журналист Марк Остин спросил, возможна ли атака России в течение нескольких месяцев, Зеленский ответил: "Я не верю, что Путин готов".

Также президент Украины упомянул о планах стран Альянса увеличить оборонные расходы до 5% ВВП к 2035 году. Он назвал эти планы очень медленными и призвал Запад не затягивать с подготовкой.

"В любом случае, Путину нужна пауза, ему нужна отмена санкций, ему нужна обученная армия. И 10 лет - это очень долгий срок. К тому времени у него будет готова новая армия", - подчеркнул Зеленский.

вступление в НАТО инфографика
Вступление стран в НАТО / Инфографика: Главред

Война России и НАТО - прогнозы

Недавно бывший советник президента США Дональда Трампа Джон Болтон заявил, что если США решат не отвечать на агрессию президента РФ Владимира Путина в отношении стран Балтии или Польши, это может привести к ужасным последствиям. В частности, к нападению на Североатлантический Альянс.

Как писал Главред, военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко не исключает, что у страны-агрессора РФ действительно есть возможность зайти и захватить часть определенных стран НАТО, причем одновременно.

Кроме того, ранее в НАТО предупреждали, что РФ может готовить нападение, первые признаки есть. В частности, войска страны-агрессора России укрепляют базы и активно строят военную инфраструктуру у границы с Финляндией, о чем свидетельствуют недавние спутниковые снимки.

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Что такое Sky News?

Sky News - британский 24-часовой новостной телевизионный канал. Входит в группу каналов компании Sky, которая в свою очередь является частью корпорации Comcast. Аудитория Sky News преимущественно находится в Великобритании, а также в других частях мира, где возможен прием канала (в частности в гостиничных международных сетях). Аудитория оценивается в 150 миллионов человек по всему миру, пишет Википедия.

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