В НАТО пойдут на уступки Трампу относительно Украины: СМИ узнали детали

Главное для Европы – чтобы Трамп положительно оценил саммит в Гааге, пишут журналисты.

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Европа отменила заседание Совета Украина-НАТО, чтобы не напоминать Трампу о войне, которую он не может закончить - Politico / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, УНИАН

Кратко:

Европа поддерживает трату 5% от ВВП на оборону в НАТО

В НАТО отказались от проведения заседания Совета Украина-НАТО

Страны Европы решили согласиться на требование президента США Дональда Трампа касательно траты 5% от своего ВВП на оборону. Кроме того, Альянс отказался от проведения на саммите в Гааге заседания Совета Украина-НАТО, чтобы не портить Трампу настроение упоминанием войны, которую он завершить не может.

Европа согласна тратить 5% ВВП на оборону

В материале Politico говорится, что страны Европы решились принять требование Трампа в рамках НАТО в виде траты на оборону до 5% от ВВП.

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Однако нет никаких гарантий, что Трамп этим будет доволен. К тому же у самих европейцев есть разногласия относительно того, когда будет реализовано такое решение. Некоторые страны хотят, чтобы решение стало целью на несколько десятилетий, тогда как Трамп, похоже, ожидает запуска планки в 5% ВВП уже в ближайшие годы.

Впрочем, как отмечают журналисты, несмотря на разногласия в Европе по данному вопросу, все согласны с тем, что главное – положительная оценка саммита со стороны Трампа. Особенно в ситуации, когда Штаты смещают фокус своего внимания с Украины на Азию и Ближний Восток.

"Ему должны приписать [в достижение] эти 5 процентов - именно поэтому мы проводим саммит. Все остальное упорядочивается, чтобы минимизировать риски", - отметил анонимно европейский чиновник, который занимается вопросами обороны.

Кратко о расходах НАТО на оборону / Инфографика: Главред

Отказ от заседания Совета Украина-НАТО

Также европейцы решили не проводить заседание Совета Украина-НАТО. Журналисты утверждают, что Европа боится лишний раз напомнить Трампу о войне, которую он пока так и не смог завершить.

Украина и саммит НАТО в Гааге – новости по теме:

Как сообщал Главред, президент Владимир Зеленский сказал, что пока не знает, поедет ли на саммит НАТО в Нидерландах, который пройдет в Гааге 24-26 июня.

"Во-первых, я не уверен, что поеду, но все же вероятность велика. На самом деле, решу накануне", - процитировали Зеленского журналисты Суспільне.

В НАТО на саммите в Гааге должны подтвердить курс на вступление Украины в Альянс, полагает глава постоянной делегации в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев. При этом Киев хотел бы услышать конкретику.

США оказывают давление на НАТО, чтобы в коммюнике по итогам встречи упоминание Украины было ограниченным, написали в Newsweek. Американцы якобы выступают за то, чтобы поддержка Украины со стороны Альянса четко не была прописана.

США давят на НАТО, чтобы упоминание об Украине в коммюнике по итогам саммита было ограниченным, пишет Newsweek. Представители Вашингтона якобы хотят, чтобы в документе не была четко прописана поддержка Киева со стороны блока.

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Что такое Politico? Politico - американская медиа-организация в области политической журналистики, базирующаяся в Арлингтоне, штат Вирджиния, охватывает темы политики и управления в Соединенных Штатах Америки и на международном уровне. Контент распространяется через телевидение, Интернет, газету The Politico и радио, пишет Википедия.

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