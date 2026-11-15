Вместо сжигания – ценное удобрение: как использовать опавшие листья осенью

Собранные осенью листья можно использовать для приготовления натурального перегноя, причем для этого не придется устраивать компостную яму.

https://glavred.info/sad-ogorod/vmesto-szhiganiya-cennoe-udobrenie-kak-ispolzovat-opavshie-listya-osenyu-10812401.html Ссылка скопирована

Что делать с опавшими листьями / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Как превратить опавшую листву в перегной

Сколько времени нужно для приготовления листового компоста

Какие листья не подходят для компостирования

Осенью опавшие листьяобычно убирают с газонов и дорожек, после чего выбрасывают. Однако их можно использовать для улучшения почвы в саду. Для этого не нужен компостер или специальное оборудование: достаточно прочного полиэтиленового пакета с несколькими отверстиями. Через некоторое время листья внутри разложатся и превратятся в листовой перегной, который поможет почве лучше удерживать влагу.

Главред расскажет, как превратить опавшую листву в удобрение.

видео дня

Как сделать перегной из опавшей листвы

Этот способ называется листовым компостированием, пишет Agroinform. В отличие от обычного компоста, для которого используют различные органические отходы, здесь требуется преимущественно опавшая листва. Её постепенно разлагают грибы и микроорганизмы, образуя тёмную рассыпчатую массу.

Лучше всего для этого подходит листва бука, березы, клена и граба. Можно использовать и опавшую листву плодовых деревьев, если она здоровая. Перед укладкой в пакет её желательно измельчить газонокосилкой. Так она быстрее разлагается и занимает меньше места.

Подготовленными листьями наполняют большой прочный полиэтиленовый пакет. Сухие листья нужно слегка увлажнить водой: они должны быть влажными, но не мокрыми. Затем по бокам и на дне пакета проделывают несколько небольших отверстий, например, садовыми вилами. Они обеспечат доступ воздуха, необходимого для разложения органического материала.

Между слоями листьев можно добавить несколько горстей почвы или готового компоста. Это поможет заселить пакет микроорганизмами. После этого пакет неплотно завязывают и оставляют в прохладном затененном месте. Время от времени нужно проверять влажность: если листья пересохли, их следует немного увлажнить.

Когда листья превратятся в перегной

Листовое компостирование требует времени. Измельчённые листья при благоприятных условиях могут разложиться за 6–12 месяцев, но для получения полностью зрелого перегноя иногда требуется до двух лет.

Весной можно проверить состояние материала. Если листья уже потемнели, стали мягкими и начали крошиться, их можно использовать в качестве мульчи вокруг деревьев, кустарников и многолетних растений. Если они еще сохраняют первоначальную форму, лучше оставить их в пакете для дальнейшего разложения.

Готовый листовой перегной можно смешивать с садовой почвой. Он улучшает её структуру и способность удерживать влагу. Особенно полезным будет такое дополнение для песчаных почв, которые быстро пересыхают, и плотных глинистых, которым не хватает рыхлости.

Что делать с опавшими листьями / Инфографика: Главред

Какую листву нельзя использовать

Для листового компостирования не подходит опавшая листва с признаками грибковых заболеваний. Например, на листьях яблонь могут оставаться возбудители парши, а на листьях вишен - болезни, вызывающие пятнистость. При невысокой температуре во время медленного разложения они могут выжить и в дальнейшем распространяться в саду.

Также стоит учитывать, что разные породы деревьев имеют разную скорость разложения. Тонкие листья березы и клена перегнивают быстрее, а плотные листья конского каштана и платана - медленнее. Поэтому последние особенно важно измельчать.

Не менее важно следить за тем, чтобы содержимое пакета не переувлажнялось. Избыток воды ограничивает доступ воздуха и может привести к гниению вместо нормального разложения.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред