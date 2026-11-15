Космическая загадка бросает вызов науке: найдена звезда с невероятной массой

В системе J0008+0128 вокруг красного гиганта движется невидимый массивный спутник.

https://glavred.info/nauka/kosmicheskaya-zagadka-brosaet-vyzov-nauke-naydena-zvezda-s-neveroyatnoy-massoy-10812281.html Ссылка скопирована

Стало известно о важном открытии ученых / Коллаж: Главред, фото: Pixabay

Вы узнаете:

Необычная масса и загадочное происхождение

Более 300 тысяч расчетов не дали ответа

Китайские ученые выявили необычную звездную систему, которая может помочь разобраться в одной из нерешенных загадок астрофизики - где заканчиваются нейтронные звезды и начинаются черные дыры.

В системе J0008+0128 вокруг красного гиганта движется невидимый массивный спутник. По предварительным оценкам, его масса составляет около 2,2 массы Солнца. Об открытии сообщает Interesting Engineering.

видео дня

Обнаружить загадочный объект удалось благодаря анализу данных телескопа LAMOST и проекта APOGEE. Сам спутник не излучает заметного света, однако его присутствие выдает гравитационное влияние на соседнюю звезду. Ученые предполагают, что это может быть необычайно массивная нейтронная звезда.

Необычная масса и загадочное происхождение

Нейтронные звезды формируются после взрывов массивных светил. Несмотря на колоссальную плотность, их диаметр обычно составляет всего несколько десятков километров. Если масса остатка звезды становится слишком большой, гравитация может привести к образованию черной дыры.

Однако точная граница между этими объектами до сих пор остается предметом споров. Особенно интересен промежуток примерно от 2,5 до 5 солнечных масс, в котором обнаружено сравнительно мало космических объектов.

Дополнительную загадку представляет орбита J0008+0128. Два небесных тела совершают полный оборот вокруг общего центра масс за 3,3 года, причем их траектория практически круговая. При этом расстояние между ними слишком велико для активного поглощения нейтронной звездой вещества красного гиганта.

Более 300 тысяч расчетов не дали ответа

Попытки восстановить историю формирования системы пока не увенчались успехом. Исследователи провели свыше 300 тысяч компьютерных симуляций, но ни одна из них не объяснила одновременно необычную массу спутника и особенности его движения.

Среди возможных версий рассматривается сценарий, при котором изначально в системе находились три объекта. Два компактных тела - например, нейтронные звезды или нейтронная звезда и белый карлик - могли впоследствии слиться, образовав нынешний массивный объект.

Пока эта гипотеза не получила подтверждения. Тем не менее обнаружение J0008+0128 открывает новые возможности для изучения эволюции звезд и процессов, которые приводят к появлению черных дыр.

Межзвездная комета 3I/ATLAS удивила ученых необычной активностью

Астрономы изучают редкого космического путешественника, прибывшего из-за пределов Солнечной системы. Комета 3I/ATLAS стала вторым подтвержденным межзвездным объектом, обнаруженным вблизи нашей планетной системы.

Главная особенность небесного тела - интенсивное выделение углекислого газа, которое оказалось неожиданно высоким для его размеров. По расчетам исследователей, комета выбрасывает в пространство около 940 триллионов молекул CO₂ каждую секунду.

Столь активное газовыделение делает 3I/ATLAS необычным объектом для наблюдений. Ученые намерены подробнее изучить состав кометы и выяснить, чем объясняется ее поведение. Полученные данные могут также помочь лучше понять происхождение межзвездных тел и особенности их эволюции вдали от родных звездных систем.

Ранее сообщалось о том, какая песня впервые зазвучала в космосе. Мало кто знает, что более 60 лет назад впервые во Вселенной зазвучала именно украинская песня.

Напомним, ранее Главред писал о том, почему планеты круглые, а астероиды нет. Форма планет и астероидов определяется их массой и гравитационным воздействием.

Другие интересные материалы:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред