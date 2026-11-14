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Куба готовится к военному вторжению США: заявление президента

Виталий Кирсанов
14 ноября 2026, 19:49
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Гавана задействовала структуры военного времени и каждую неделю проводит оборонные учения с участием гражданского населения.
Президент Кубы заявил о подготовке страны к вторжению американских войск
Президент Кубы заявил о подготовке страны к вторжению американских войск / коллаж: Главред, фото: Википедия

Главное из заявления:

  • Куба активировала структуры военного времени в мирный период
  • Оборонные учения с гражданскими проводят каждую неделю
  • Диас-Канель потребовал от США снять блокаду острова

Куба готовится отразить возможное военное вторжение США и уже задействовала механизмы управления, предусмотренные для военного времени. Президент страны Мигель Диас-Канель объясняет это угрозами из Вашингтона, где все чаще звучат разговоры о смене режима на острове.

Об этом кубинский лидер заявил 13 ноября во время Национального дня обороны в муниципалитете Бойерос в Гаване, передает государственная газета Granma.

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По словам Диас-Канеля, Гавана не намерена уступать давлению и готовится к худшему сценарию.

"Мы полны решимости дать отпор любой попытке иностранной военной агрессии против нашей страны и к этому готовимся", - заявил президент Кубы.

Как Куба готовится к возможному вторжению США?

Диас-Канель пояснил, что подтолкнули власти к такому решению многочисленные заявления американских политиков и чиновников, которые выступают за военную операцию против Кубы.

"Именно эта неоднократно повторяемая риторика угроз военной агрессией заставила нас активировать структуры военного времени для работы в мирное время", - сказал он.

По словам президента, общенациональные Дни обороны проходят на острове каждую неделю. К ним привлекают военных, представителей местной власти и гражданское население, которые отрабатывают действия на случай вооруженного конфликта. Кроме того, на прошлой неделе на Кубе провели масштабные стратегические учения Монкада-2026.

В районе Бойерос, где расположен международный аэропорт имени Хосе Марти, к обороне привлекли 36 производственно-оборонных бригад. Местные власти уже провели два учения, на которых отрабатывали оповещение и защиту населения в случае прямой угрозы нападения.

Что Диас-Канель требует от США?

Кубинский лидер подчеркнул, что даже в нынешних сложных условиях страна не собирается отказываться от социалистического курса, и выдвинул требование Вашингтону.

"Мы должны требовать, чтобы правительство Соединенных Штатов сняло и покончило с блокадой нашей страны, прекратило коллективное наказание, которое оно применяет против кубинского народа", - подчеркнул Диас-Канель.

Он также отверг обвинения в том, что Куба угрожает другим государствам, и назвал их частью клеветнической политики, которая должна оправдать агрессию против острова.

"Куба - мирная страна, страна, которая проявляет солидарность, и поэтому не представляет угрозы национальной безопасности ни одной страны мира", - сказал президент.

Что говорит Трамп о Кубе?

Накануне президент США Дональд Трамп в интервью ведущему Хью Хьюитту заявил, что хочет решить кубинский вопрос до ухода из Белого дома в 2029 году, и не исключил военного вмешательства, сообщает CNBC.

"Я хочу закрыть вопрос с Кубой до того, как уйду", - сказал Трамп.

По данным CNBC, в начале ноября Минфин США ввел санкции против кубинских нефтяных танкеров и судоходных компаний. Посольство Кубы в Вашингтоне оценило потери от блокады с марта 2025 по февраль 2026 года в 8 млрд долларов.

Хроника президентства Дональда Трампа
Хроника президентства Дональда Трампа / Инфографика: Главред

Пойдет ли Трамп на военную операцию против Кубы?

Политолог, руководитель аналитического центра Деловая Столица Вадим Денисенко в колонке для Главреда отметил, что после поражения на промежуточных выборах в Конгресс Трамп ищет быструю победу.

"Сейчас на столе у Трампа есть три опции. Сразу скажу, что все три сомнительны. Первая - быстрая победоносная война в Иране. Вторая - принудить Украину к миру. Третья - захватить Кубу", - написал эксперт.

При этом Денисенко считает такие цели почти недостижимыми, однако предупреждает, что логика американского президента может подтолкнуть его к действиям.

"Я считаю все три цели почти нереалистичными, но, исходя из логики Трампа, он может начать двигаться в этих направлениях. Поэтому нам нужно готовиться к усилению давления", - пояснил политолог.

Объясняя мотивы Трампа, эксперт напомнил, что новый состав Конгресса соберется 3 января.

"Трампу сейчас крайне нужна какая-то победа, чтобы выйти на это первое заседание с сильными козырями", - подчеркнул Денисенко.

Научный сотрудник программы Глобальный Юг в Quincy Institute Ли Шлейнкер в колонке для Responsible Statecraft на вопрос, решатся ли США на вторжение, ответил осторожно.

"Ответ - „нет", или по крайней мере „пока нет"", - написал аналитик.

По его мнению, у госсекретаря США Марко Рубио достаточно других рычагов давления на Гавану.

"В конечном счете Рубио не нужна военная эскалация, чтобы добиться в Гаване тех перемен, к которым он стремится", - отметил Шлейнкер.

Куба - новости

Как сообщал Главред, напряженность в отношениях между Вашингтоном и Гаваной нарастает с начала года. В апреле USA Today писало, что Пентагон усиливает секретное планирование возможных операций, связанных с Кубой. Планирование было предварительным и велось в рамках Южного командования США.

В марте американский президент сделал ряд резких заявлений о будущем острова. Тогда Трамп раскрыл сценарий для еще одной страны, заявив, что может сделать все, что захочет. В мае министр энергетики Кубы Висенте де ла О Леви заявил, что в стране закончились мазут и дизель.

Кубинская тема появилась и в оценках украинских аналитиков. Политолог Вадим Денисенко назвал три опции Трампа после поражения на промежуточных выборах - Иран, Украину и Кубу. Новый состав Конгресса соберется 3 января.

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