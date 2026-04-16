Пентагон усиливает подготовку к возможным военным операциям на Кубе - USA Today

Пентагон получил указание активизировать разработку различных сценариев на случай потенциального развития ситуации на острове.

США рассматривают варианты силового сценария в отношении Кубы

Кратко:

Речь идёт не о непосредственной подготовке к военной операции

Имеется ввиду проработка возможных вариантов реагирования, включая силовые меры

Пентагон усиливает секретное планирование возможных операций, связанных с Кубой, на фоне растущей напряжённости в отношениях между Вашингтоном и Гаваной. Об этом сообщает USA Today со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По информации издания, Пентагон получил указание активизировать разработку различных сценариев на случай потенциального развития ситуации на острове, если соответствующее решение примет президент Дональд Трамп. При этом речь идёт не о непосредственной подготовке к военной операции, а о проработке возможных вариантов реагирования, включая силовые меры.

Источники подчёркивают, что планирование носит предварительный и конфиденциальный характер. Его цель - оценка возможных действий в случае дальнейшей эскалации вокруг Кубы. Основное внимание уделяется расширению стратегических разработок в рамках Южного командования США.

Официально представители Пентагона не подтверждали подготовку к военному вмешательству. Ранее американское военное руководство заявляло, что приоритетом остаётся защита интересов США в регионе, включая безопасность военных объектов и готовность к реагированию на возможные кризисы.

Политика США в отношении Кубы

Как сообщает Reuters, 15 марта Трамп предположил, что США могут в ближайшее время заключить соглашение с Кубой или принять другие решения в отношении острова.

"Куба также хочет заключить соглашение, и я думаю, что мы довольно скоро либо заключим соглашение, либо сделаем все, что нам нужно", — добавил президент на борту самолета Air Force One.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель подтвердил начало переговоров с США, отметив, что страна переживает один из самых серьезных экономических кризисов за последние десятилетия.

Дональд Трамп сделал скандальное заявление в отношении Кубы, заявив о возможности взятия острова под контроль. Во время выступления он отметил, что считает это "большой честью".

Об источнике: USA Today USA Today - первая общенациональная ежедневная газета в США. Основана y Вашингтоне предпринимателем Алленом Ньюгартом. Главным редактором первого выпуска, появившегося 15 сентября 1982 года, был назначен Джон Сайгенталер, пишет Википедия.

