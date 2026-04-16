Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Пентагон усиливает подготовку к возможным военным операциям на Кубе - USA Today

Виталий Кирсанов
16 апреля 2026, 09:26
Пентагон получил указание активизировать разработку различных сценариев на случай потенциального развития ситуации на острове.
США рассматривают варианты силового сценария в отношении Кубы
США рассматривают варианты силового сценария в отношении Кубы / Коллаж Главред, фото: National Guard, instagram.com/potus/

Кратко:

  • Речь идёт не о непосредственной подготовке к военной операции
  • Имеется ввиду проработка возможных вариантов реагирования, включая силовые меры

Пентагон усиливает секретное планирование возможных операций, связанных с Кубой, на фоне растущей напряжённости в отношениях между Вашингтоном и Гаваной. Об этом сообщает USA Today со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По информации издания, Пентагон получил указание активизировать разработку различных сценариев на случай потенциального развития ситуации на острове, если соответствующее решение примет президент Дональд Трамп. При этом речь идёт не о непосредственной подготовке к военной операции, а о проработке возможных вариантов реагирования, включая силовые меры.

видео дня

Источники подчёркивают, что планирование носит предварительный и конфиденциальный характер. Его цель - оценка возможных действий в случае дальнейшей эскалации вокруг Кубы. Основное внимание уделяется расширению стратегических разработок в рамках Южного командования США.

Официально представители Пентагона не подтверждали подготовку к военному вмешательству. Ранее американское военное руководство заявляло, что приоритетом остаётся защита интересов США в регионе, включая безопасность военных объектов и готовность к реагированию на возможные кризисы.

Политика США в отношении Кубы

Как сообщает Reuters, 15 марта Трамп предположил, что США могут в ближайшее время заключить соглашение с Кубой или принять другие решения в отношении острова.

"Куба также хочет заключить соглашение, и я думаю, что мы довольно скоро либо заключим соглашение, либо сделаем все, что нам нужно", — добавил президент на борту самолета Air Force One.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель подтвердил начало переговоров с США, отметив, что страна переживает один из самых серьезных экономических кризисов за последние десятилетия.

Дональд Трамп сделал скандальное заявление в отношении Кубы, заявив о возможности взятия острова под контроль. Во время выступления он отметил, что считает это "большой честью".

Об источнике: USA Today

USA Today - первая общенациональная ежедневная газета в США. Основана y Вашингтоне предпринимателем Алленом Ньюгартом. Главным редактором первого выпуска, появившегося 15 сентября 1982 года, был назначен Джон Сайгенталер, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости США Пентагон Куба Дональд Трамп
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Зеленский эмоционально отреагировал на атаку РФ и упрекнул партнеров

Зеленский эмоционально отреагировал на атаку РФ и упрекнул партнеров

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп Киркоров
Регионы
Новости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости Ровно
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Пасха 2026
Почему в СССР боялись Пасхи и охотились на верующихКак приготовить шикарную глазурь для паски за 10 минутМожно ли нести искусственные цветы на кладбищеКак красиво покрасить яйца на Пасху 2026Легендарный рецепт пасхальной паски
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаПраздничное менюЛегкие десертыНапитки

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять