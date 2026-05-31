РФ запустила около 4000 воздушных целей по Украине: Киев получил усиление

Одна из европейских стран оказала помощь Украине, чтобы усилить защиту мирного населения.

У Украины недостаточно средств для отражения российских атак

Что сообщил Зеленский:

РФ запустила по Украине за 7 дней более 3 тысяч воздушных целей

Германия передала Украине пусковую установку IRIS-T

Украина рассчитывает на поддержку США и Европы в усилении ПВО

Страна-агрессор Россия за последнюю неделю выпустила более 2300 ударных дронов, почти 1560 управляемых авиационных бомб и 108 ракет различных типов по Украине.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, все эти удары были направлены на обычную гражданскую инфраструктуру – жилые дома и энергетику.

"Каждый день мы работаем над тем, чтобы защиты от российского террора было больше. Вчера мы получили новую пусковую установку IRIS-T. Благодарим Германию за постоянный вклад в защиту людей. Тысячи и тысячи жизней удалось сохранить благодаря такой сильной поддержке. Но нам также нужны ракеты для систем ПВО, чтобы иметь достаточно возможностей отражать российские атаки", – подчеркнул глава государства.

IRIS-T

Зеленский добавил, что у Украины есть весомые договоренности со Швецией – новый пакет поддержки, в частности по усилению нашей авиации боевыми самолетами Gripen. Также есть новые взносы по программе PURL.

"Рассчитываем и на США, и на европейских партнеров. Именно противоракетная защита – один из ключевых приоритетов для Украины. Сильная ПВО может обеспечить большую защиту для наших людей и лишить Россию последнего преимущества. Спасибо всем партнерам, кто помогает, кто готов действенно реагировать на попытки Москвы расширять и эскалировать свою войну. Очень важно, чтобы там было понимание: выбирать войну – будет иметь последствия. Благодарен всем, кто с Украиной", – подытожил президент.

Главред писал, что, по словам военного эксперта Олега Жданова, в последнее время Россия начала наносить более массированные и кровопролитные удары по Киеву и всей Украине. А все потому, что РФ таким образом действует в безвыходной ситуации.

В рядах политического руководства РФ началась паника. Россия очень активно пытается восстановить паритет и вновь получить преимущество, в частности в сфере беспилотных систем.

Напомним, Главред писал, что 30 мая в Ровенской области прогремели мощные взрывы. Перед этим в области объявили воздушную тревогу. Вблизи областного центра в небо поднялся густой дым.

Ранее российские войска целенаправленно атаковали объекты гражданской железнодорожной инфраструктуры Украины. В результате удара по Запорожью погиб машинист, поврежден подвижной состав.

Накануне, в результате попадания вражеского беспилотника в Запорожье по территории одного из объектов промышленной инфраструктуры, возник пожар. Смертельно ранен один мужчина. Еще один получил травмы.

О персоне: Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) — советский и украинский военнослужащий, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер. С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный YouTube-канал, на котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

