"Мясорубка" на фронте: Коваленко раскрыл причину колоссальных потерь армии РФ

Алексей Тесля
30 мая 2026, 16:33
Концепция применения малых тактических групп позволяет инфильтрироваться, но уровень потерь у РФ – огромный.
Александр Коваленко оценил потери РФ / Коллаж: Главред, фото: 128 ОГШБр, Главред

Важное из заявлений Коваленко:

  • РФ ежесуточно теряет около тысячи военных
  • Россия использует своих солдат как "мясо"

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко прокомментировал информацию о росте безвозвратных потерь армии страны-агрессора РФ в Украине.

"Потери россиян в битве за Бахмут по сравнению с нынешними были просто "детским садом". Хотя тогда действительно была огромная "мясорубка", и российские оккупанты сами были шокированы уровнем своих потерь. Но все равно это был "детский сад". Сейчас ежесуточно они стабильно теряют около тысячи своих людей, но продвижение при этом минимальное", - подчеркнул он в интервью Главреду.

По словам эксперта, это связано со многими факторами: прежде всего, Россия использует своих солдат как "мясо", а сама концепция ведения войны только пехотой уже повышает уровень потерь.

"Концепция применения малых тактических групп позволяет инфильтрироваться, но уровень потерь – огромный. Если малую тактическую группу раскрывают, и она оказывается под обстрелом, то вероятность эвакуации близка к нулю, то есть это невозможно. Поэтому "трехсотые" превращаются в "двухсотых". И поэтому – минимальное продвижение и огромные потери", - пояснил он.

Военный аналитик напомнил, что на сегодня у РФ на фронте соотношение "двухсотых" (уничтоженных) к "трехсотым" (раненым) составляет 3:1.

"Такая концепция использования пехоты приводит к тому, что kill-зону шириной 5-15 км, которую пехоте нужно преодолеть, пройти крайне сложно. Зимой эту задачу усложняют мороз и снег, осенью и весной – бездорожье, а летом – жара. Да, летом есть "зеленка", но это не значит, что тебя не заметят. Тебя заметят, нанесут удар, и тебя не эвакуируют в случае ранения", - отметил он.

Коваленко добавил, что именно так воюет Россия – ее концепция провальна, но другой у Кремля просто нет.

"Бронетехника у России еще есть, но она настолько дефицитна, что россияне не могут себе позволить использовать ее так, как в 2023-2025 годах. Поэтому Россия воюет исключительно человеческим ресурсом, а это не тот ресурс, который без адаптации к новым условиям позволяет эффективно воевать", - резюмировал он.

Удары по РФ: у врага масштабные потери

С начала 2026 года российская экономика понесла серьёзные потери из-за ударов по нефтяной инфраструктуре и перерабатывающим предприятиям, которые в Украине называют "дальнобойными санкциями". Эксперты оценивают ущерб минимум в 7 миллиардов долларов.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, эта цифра отражает не только прямые разрушения объектов, но и вынужденные остановки работы заводов, а также перебои в поставках продукции.

О персоне: Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

