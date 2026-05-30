"Мясорубка" на фронте: Коваленко раскрыл причину колоссальных потерь армии РФ

Концепция применения малых тактических групп позволяет инфильтрироваться, но уровень потерь у РФ – огромный.

https://glavred.info/ukraine/myasorubka-na-fronte-kovalenko-raskryl-prichinu-kolossalnyh-poter-armii-rf-10769051.html Ссылка скопирована

Александр Коваленко оценил потери РФ / Коллаж: Главред, фото: 128 ОГШБр, Главред

Важное из заявлений Коваленко:

РФ ежесуточно теряет около тысячи военных

Россия использует своих солдат как "мясо"

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко прокомментировал информацию о росте безвозвратных потерь армии страны-агрессора РФ в Украине.

"Потери россиян в битве за Бахмут по сравнению с нынешними были просто "детским садом". Хотя тогда действительно была огромная "мясорубка", и российские оккупанты сами были шокированы уровнем своих потерь. Но все равно это был "детский сад". Сейчас ежесуточно они стабильно теряют около тысячи своих людей, но продвижение при этом минимальное", - подчеркнул он в интервью Главреду.

видео дня

По словам эксперта, это связано со многими факторами: прежде всего, Россия использует своих солдат как "мясо", а сама концепция ведения войны только пехотой уже повышает уровень потерь.

"Концепция применения малых тактических групп позволяет инфильтрироваться, но уровень потерь – огромный. Если малую тактическую группу раскрывают, и она оказывается под обстрелом, то вероятность эвакуации близка к нулю, то есть это невозможно. Поэтому "трехсотые" превращаются в "двухсотых". И поэтому – минимальное продвижение и огромные потери", - пояснил он.

Военный аналитик напомнил, что на сегодня у РФ на фронте соотношение "двухсотых" (уничтоженных) к "трехсотым" (раненым) составляет 3:1.

"Такая концепция использования пехоты приводит к тому, что kill-зону шириной 5-15 км, которую пехоте нужно преодолеть, пройти крайне сложно. Зимой эту задачу усложняют мороз и снег, осенью и весной – бездорожье, а летом – жара. Да, летом есть "зеленка", но это не значит, что тебя не заметят. Тебя заметят, нанесут удар, и тебя не эвакуируют в случае ранения", - отметил он.

Коваленко добавил, что именно так воюет Россия – ее концепция провальна, но другой у Кремля просто нет.

"Бронетехника у России еще есть, но она настолько дефицитна, что россияне не могут себе позволить использовать ее так, как в 2023-2025 годах. Поэтому Россия воюет исключительно человеческим ресурсом, а это не тот ресурс, который без адаптации к новым условиям позволяет эффективно воевать", - резюмировал он.

Удары по РФ: у врага масштабные потери

С начала 2026 года российская экономика понесла серьёзные потери из-за ударов по нефтяной инфраструктуре и перерабатывающим предприятиям, которые в Украине называют "дальнобойными санкциями". Эксперты оценивают ущерб минимум в 7 миллиардов долларов.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, эта цифра отражает не только прямые разрушения объектов, но и вынужденные остановки работы заводов, а также перебои в поставках продукции.

Смотрите видео - интервью Александра Коваленко:

Удары по целям РФ - важные новости

Как писал Главред, ранее были раскрыты колоссальные потери РФ в Украине Установлены имена сотен тысяч уничтоженных российских военных в Украине.

Ранее Марко Рубио раскрыл реальные потери россиян. Госсекретарь США рассказал, как международная помощь повлияла на укрепление обороноспособности Украины.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Украина перехватила инициативу в войне. Киев наносит России все более ощутимый ущерб как на фронте, так и в тылу.

Стоит также прочитать:

О персоне: Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред