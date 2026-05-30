Хлеб будет свежим неделями: диетолог раскрыла гениальный способ хранения

Вы узнаете:
- Как хранить хлеб, чтобы он дольше не портился
- Как хранить хлеб в морозилке
- Как правильно разморозить хлеб
Хлеб ежедневно присутствует на столе большинства украинских семей. Однако он быстро теряет свежесть: уже через несколько дней становится сухим, а иногда даже покрывается плесенью.
Чтобы этого избежать, Главред расскажет о простом, но эффективном способе хранения.
Как хранить хлеб, чтобы он не портился
Если вы не можете съесть буханку хлеба за три дня, диетолог и нутрициолог Виктория Гончаренко рекомендует положить хлеб в морозильную камеру. По словам эксперта, после размораживания хлеб выглядит так, будто только что из пекарни, сохраняет аромат и даже хрустящую корочку. Важно и то, что структура мякиша не меняется.
Как правильно замораживать хлеб
Прежде чем отправить хлеб в морозильник, рекомендуем дождаться, пока он полностью остынет. Если положить теплый продукт, внутри упаковки образуется конденсат, который после замерзания испортит вкус и текстуру.
Также советуем нарезать буханку на ломтики. Это позволит доставать только нужное количество, не размораживая весь хлеб. Для упаковки можно использовать специальные пакеты для замораживания, пищевую пленку или герметичный контейнер. Главное — максимально удалить лишний воздух, чтобы избежать высыхания и появления кристаллов льда.
Не менее важно подписать дату замораживания. Лучше всего хлеб сохраняет вкус и структуру в течение одного-трех месяцев.
Как размораживать хлеб
Кусочки можно сразу положить в тостер или разогреть на сухой сковороде. Если же нужно разморозить целую буханку или ее часть, лучше оставить ее при комнатной температуре прямо в упаковке на несколько часов.
Виктория Гончаренко — украинский врач-эндокринолог, нутрициолог и сертифицированный диетолог, которая ведет собственный сайт "Dietolog Radostnaya" и блог в Instagram под ником @viktoria_radostnaya с советами о питании и здоровом образе жизни. Она также является автором книг "Сам себе диетолог" и "Книга рецептов"
