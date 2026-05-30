Хлеб будет свежим неделями: диетолог раскрыла гениальный способ хранения

Рассказываем, как хранить хлеб, чтобы он оставался свежим и не черствел.

https://glavred.info/lifehack/hleb-budet-svezhim-nedelyami-dietolog-raskryla-genialnyy-sposob-hraneniya-10769048.html Ссылка скопирована

Как хранить хлеб в морозилке / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

Как хранить хлеб, чтобы он дольше не портился

Как хранить хлеб в морозилке

Как правильно разморозить хлеб

Хлеб ежедневно присутствует на столе большинства украинских семей. Однако он быстро теряет свежесть: уже через несколько дней становится сухим, а иногда даже покрывается плесенью.

Чтобы этого избежать, Главред расскажет о простом, но эффективном способе хранения.

видео дня

Как хранить хлеб, чтобы он не портился

Если вы не можете съесть буханку хлеба за три дня, диетолог и нутрициолог Виктория Гончаренко рекомендует положить хлеб в морозильную камеру. По словам эксперта, после размораживания хлеб выглядит так, будто только что из пекарни, сохраняет аромат и даже хрустящую корочку. Важно и то, что структура мякиша не меняется.

Как правильно замораживать хлеб

Прежде чем отправить хлеб в морозильник, рекомендуем дождаться, пока он полностью остынет. Если положить теплый продукт, внутри упаковки образуется конденсат, который после замерзания испортит вкус и текстуру.

Также советуем нарезать буханку на ломтики. Это позволит доставать только нужное количество, не размораживая весь хлеб. Для упаковки можно использовать специальные пакеты для замораживания, пищевую пленку или герметичный контейнер. Главное — максимально удалить лишний воздух, чтобы избежать высыхания и появления кристаллов льда.

Не менее важно подписать дату замораживания. Лучше всего хлеб сохраняет вкус и структуру в течение одного-трех месяцев.

Как размораживать хлеб

Кусочки можно сразу положить в тостер или разогреть на сухой сковороде. Если же нужно разморозить целую буханку или ее часть, лучше оставить ее при комнатной температуре прямо в упаковке на несколько часов.

Смотрите видео о том, как сохранить хлеб свежим надолго:

Читайте также:

Виктория Гончаренко Виктория Гончаренко — украинский врач-эндокринолог, нутрициолог и сертифицированный диетолог, которая ведет собственный сайт "Dietolog Radostnaya" и блог в Instagram под ником @viktoria_radostnaya с советами о питании и здоровом образе жизни. Она также является автором книг "Сам себе диетолог" и "Книга рецептов"

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред