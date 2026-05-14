Рассказываем, какие преимущества и недостатки есть у различных кухонных досок.

Какая кухонная доска лучше всего — металлическая, пластиковая или деревянная

Вы узнаете:

Какая доска самая безопасная для кухни

Какая доска служит дольше всего

Когда стоит заменить кухонную доску

Рабочая доска ежедневно контактирует с продуктами, поэтому ее качество и материал напрямую влияют на безопасность питания и удобство работы.

Главред расскажет , какую разделочную доску стоит выбрать для кухни — металлическую, деревянную или пластиковую.

Пластиковые доски

Пластик привлекает доступной ценой и простотой ухода. Такие доски легкие и легко моются. Однако со временем на поверхности образуются мелкие бороздки от ножей. В этих трещинах скапливаются остатки пищи и влага, что создает благоприятную среду для бактерий, пишет Blikk.

Кроме того, во время нарезки может выделяться микропластик, который попадает в блюда. Поэтому пластиковые доски рекомендуем регулярно осматривать и заменять, как только они теряют целостность.

Металл

Нержавеющая сталь или титан обеспечивают почти идеальную гигиену. Они не впитывают запахи, не задерживают жидкость, легко моются и служат годами. Но есть существенный минус: металл быстро тупит ножи. Если вы цените остроту лезвий и не хотите часто их точить, металлическая доска может стать проблемой. Она больше подходит для профессиональных кухонь, где важна стерильность, но не для ежедневного домашнего использования.

Деревянные доски

Исследования показывают, что деревянные доски обладают природными антибактериальными свойствами: бактерии задерживаются в волокнах и постепенно погибают. Кроме того, древесина бережно относится к ножам, сохраняя их остроту.

Такие доски требуют ухода: после мытья их следует тщательно сушить, а время от времени обрабатывать минеральным маслом. Важно избегать агрессивных моющих средств, чтобы не повредить структуру дерева. При правильном уходе деревянная доска может служить годами и оставаться безопасной для использования.

Когда стоит заменить разделочную доску

Независимо от материала, доска постепенно изнашивается. Если вы заметили глубокие трещины, пятна, которые не отмываются, или деформацию, пришло время приобрести новую. Пластиковые доски выходят из строя быстрее, тогда как деревянные могут оставаться в хорошем состоянии значительно дольше.

Важный нюанс

Для сырого мяса и овощей рекомендуем иметь отдельные доски. Это поможет избежать попадания бактерий с мяса на продукты, которые употребляются без термической обработки. Во многих кухнях применяют цветовую кодировку или разные размеры досок, чтобы легко различать их назначение.

Об источнике: Blikk Blikk — крупнейший венгерский таблоид и один из самых популярных новостных сайтов страны. Издание специализируется на сенсациях, шоу-бизнесе, политических скандалах и криминальной хронике. Долгое время принадлежал швейцарской группе Ringier, но в конце 2025 года перешел под контроль Indamedia, что вызвало дискуссии о возможной потере редакционной независимости. Несмотря на развлекательный стиль, ресурс оказывает колоссальное влияние на общественное мнение Венгрии благодаря огромному охвату аудитории.

