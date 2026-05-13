РФ модернизирует Ту-160 для ударов по Украине: в чём опасность и что скрывает Кремль

Юрий Берендий
13 мая 2026, 16:52
Несмотря на заявления Кремля о модернизации Ту-160, эксперты предостерегают, что реальные возможности самолета и его боевая эффективность вызывают вопросы.
Модернизация Ту-160М2 — в чем опасность для Украины и что скрывает Кремль / Коллаж: Главред

О чем идет речь в материале:

  • Какая опасность исходит от модернизированных Ту-160М2
  • Почему Россия использует для ударов по Украине лишь треть самолетов Ту-160
  • Какие новые ракеты готовит РФ для ударов по Украине
  • Как Россия может применить модернизированные Ту-160 в войне против Украины

По данным спутниковых снимков и оценкам западных аналитиков, Россия продолжает модернизацию стратегических бомбардировщиков Ту-160М до стандарта Ту-160М2, пытаясь сохранить основу своей воздушной ядерной триады. Речь идет не только об обновлении старых советских машин, но и о попытке фактически перезапустить производство стратегической авиации, которое после распада СССР Россия долгое время не могла возобновить.

Главред собрал главное, что стоит знать о модернизации российских самолетов стратегической авиации Ту-160 и чем это грозит Украине.

Что известно о Ту-160

Аналитики Defence Blog отмечают, что Ту-160, который в НАТО имеет кодовое название "Блэкджек", является самым большим и самым тяжелым сверхзвуковым боевым самолетом в мире, а также самым мощным российским стратегическим бомбардировщиком, способным нести ядерное вооружение.

Самолет с изменяемой геометрией крыла впервые совершил полет в 1981 году, а на вооружение СССР был принят в 1987-м. Он может оснащаться до двенадцати крылатых ракет Х-55 или Х-101/102, размещенных в двух внутренних барабанных пусковых установках, что позволяет наносить удары как обычным, так и ядерным оружием на межконтинентальной дальности.

Россия модернизирует самолеты Ту-160 – что известно

В России впервые показали стратегический бомбардировщик Ту-160 "Дейнекин" после масштабной модернизации до версии Ту-160М. Кремль традиционно представляет обновление своего парка стратегической авиации как доказательство военной мощи, однако реальное состояние программы модернизации вызывает все больше вопросов даже у профильных аналитиков. Об этом говорится в материале профильного издания Defence Blog.

На предыдущих спутниковых снимках было зафиксировано, что бомбардировщик "Дейнекин" проходил модернизацию на Казанском авиационном заводе еще в 2020 году. Таким образом, с начала обновления самолета до появления его фотографий после модернизации прошло около пяти лет.

Спутниковый снимок / Фото: AviVector

"Программа модернизации Ту-160М, которую руководит Казанское объединение авиастроителей, предусматривает обновление оригинального планера Ту-160 с помощью новейшей авионики, систем связи и усовершенствованных двигателей, сохраняя при этом базовую конструкцию планера и архитектуру вооружения. Обозначение Ту-160М2 относится к новопостроенным самолетам, а не к переоборудованным старым планерам, хотя различия между этими двумя вариантами с точки зрения систем и возможностей не были полностью обнародованы", — говорится в статье.

Численность самолетов Ту-160 в РФ / Фото: AviVector

По данным открытого исследовательского авиационного ресурса AviVector, лишь примерно треть стратегических бомбардировщиков Ту-160М, которыми располагает Россия, задействована в боевых операциях против Украины. Остальные самолеты находятся на испытаниях, техническом обслуживании, модернизации, используются для обучения или еще строятся.

Как отмечает AviVector со ссылкой на данные реестра, Воздушно-космические силы РФ имеют в общей сложности 18 самолетов Ту-160М, однако в боевых заданиях участвуют лишь семь из них. В основном они совершают вылеты с авиабазы "Украинка" на Дальнем Востоке России, а иногда — с базы "Энгельс-2" в Саратовской области.

Спутниковый снимок / Фото: AviVector

Как сообщает AviVector, оперативная схема использования Ту-160 предусматривает оснащение самолетов крылатыми ракетами на базе "Энгельс-2" перед выполнением боевых задач, после чего они либо возвращаются на авиабазу "Украинка", либо остаются на "Энгельс-2" в зависимости от поставленных целей. Такое распределение между двумя базами, расположенными за тысячи километров друг от друга, демонстрирует как дальность полета Ту-160, так и стратегию рассредоточения российской стратегической авиации для снижения уязвимости к возможным ударам.

Спутниковый снимок / Фото: AviVector

Авиабаза "Энгельс-2", которая с 2022 года неоднократно становилась целью атак украинских дронов, используется как главный передовой пункт вооружения и подготовки Ту-160 к операциям против Украины, тогда как "Украинка" обеспечивает дополнительные возможности для размещения самолетов на более безопасном расстоянии от украинских ударных средств.

Не менее показательной, по оценкам AviVector, является ситуация с производством и техническим обслуживанием этих бомбардировщиков в Казани. По данным аналитиков, в цехах Казанского авиастроительного объединения постоянно находятся примерно 7–9 самолетов Ту-160М и Ту-160М2, что составляет значительную часть всего имеющегося парка.

Это может свидетельствовать о более медленных темпах модернизации и производства, чем заявляет российская сторона. Спутниковые снимки от 18 марта 2026 года зафиксировали перемещение двух Ту-160М в новый производственный цех, строительство которого началось в 2020 году. Еще два самолета, по информации AviVector, находились под открытым небом за пределами предприятия.

Аэродромы стратегической авиации РФ
Аэродромы стратегической авиации России / Инфографика: Главред

Какая опасность исходит от модернизированных Ту-160М2

Мониторинговые каналы сообщают, что Россия провела испытания новейшего стратегического бомбардировщика Ту-160М2. По их данным, самолет совершил тестовый облет и в ближайшее время может поступить на вооружение Воздушно-космических сил РФ.

"Ту-160М2 — это самая современная российская модификация стратегического бомбардировщика-ракетоносца, фактически построенная с нуля на основе советского проекта "Белый лебедь", — говорится в сообщении.

В ходе модернизации Ту-160М2 получил обновленные двигатели НК-32-02 с улучшенными характеристиками, позволяющими увеличить дальность полета. Также на самолете полностью обновили бортовое радиоэлектронное оборудование, установили современную навигационную систему и новый комплекс самообороны.

Помимо использования ракет Х-101 и Х-555, модернизированный бомбардировщик приспособили для применения новых дальнобойных ракет Х-БД с заявленной дальностью более 6500 километров.

В то же время эксперт авиационного рынка Богдан Долинце в эфире"Апостроф TV" отмечал, что Россия фактически представляет модернизацию старых советских корпусов как создание новых самолетов, хотя в техническом плане страна-агрессор оказалась в сложной ситуации, особенно в области двигателестроения.

По его словам, модернизация Ту-160М в основном сводится к замене советской авионики на цифровые системы, установке современных средств радиоэлектронной борьбы и частичному обновлению двигателей. В то же время эти двигатели остаются дорогостоящими в эксплуатации и малоэффективными, что негативно сказывается на дальности полета самолета.

Самолеты серии Ту, которыми Россия обстреливает Украину / Инфографика: Главред
Самолеты серии Ту, которыми Россия обстреливает Украину / Инфографика: Главред

Долинце также отмечает, что проект Ту-160М2 в полноценном виде фактически остается недостижимым, а создание новых двигателей затягивается на годы без гарантии успешного результата.

"Речь идет о замене советской авионики на более современную, то есть это так называемая "стеклянная кабина" или цифровая кабина. Во-вторых, речь идет об установке более современных средств радиоэлектронной разведки, радиоэлектронной борьбы. Но создать новый двигатель, который мог бы использоваться в более современной версии Ту-160М2, они так и не могут. А проекты создания так называемых российских двигателей сегодня уже фактически перешли в плоскость десятилетней разработки без реального успеха", — указал он.

Почему Россия использует для ударов по Украине лишь треть самолетов Ту-160

Также о низкой реальной боеготовности стратегических бомбардировщиков Ту-160 и возможных изменениях в схеме базирования российской стратегической авиации после операции "Паутина" сообщил военнослужащий 413-го полка СБС "Рейд", эксперт Defense Express Иван Киричевский, комментируя анализ AviVector.

По словам Киричевского, в одном из материалов аналитического ресурса AviVector отмечалось, что Россия формально имеет в строю 18 стратегических бомбардировщиков Ту-160, однако реально для ракетных атак по Украине используются лишь семь таких самолетов.

Эксперт Defense Express обратил внимание, что это выглядит показательно, учитывая, что 24 апреля 2026 года бомбардировщики Ту-160 фактически отметили уже 39 лет активной эксплуатации. По его мнению, эта ситуация требует более детального анализа.

"Если брать цифру именно по формально имеющимся в строю "бортам", то получается, что уровень оперативной готовности флота российских Ту-160 составляет ориентировочно 40% (если исходить из показателя, что лишь семь из имеющихся в строю бомбардировщиков используются для ударов по Украине). Но при этом заявляется, что у РФ в целом есть аж 25 самолетов типа Ту-160, из которых два Ту-160 — на хранении, у остальных пяти новосборных Ту-160М2 — статус неясен", — указал он.

В материале AviVector также отмечалось, что для боевых вылетов Ту-160 Россия преимущественно использует авиабазы "Энгельс" и "Украинка" на Дальнем Востоке. Такой принцип размещения стратегической авиации, как указывается, российская сторона выбрала после операции "Паутина" 1 июня 2025 года, чтобы уменьшить риски новых потерь среди своих стратегических бомбардировщиков.

Операция СБУ "Паутина" / Инфографика: Главред
Операция СБУ "Паутина" / Инфографика: Главред

"Отдельно интересно, что по состоянию на апрель 2026 года минимум три Ту-160М фиксировались на аэродроме "Раменское" под Москвой. Впервые эти бомбардировщики были там замечены еще в марте текущего года. Означает ли это появление новой точки базирования для стратегической авиации РФ под прикрытием средств ПВО столицы страны-агрессора — пока остается открытым вопросом", — подытожил он.

Какие новые ракеты готовит РФ для ударов по Украине

Ранее мониторинговые каналы также сообщали, что Россия готовится применять новые ракеты для своих стратегических бомбардировщиков, в частности речь идет о модернизированных самолетах Ту-160М. По их данным, страна-агрессор Россия уже завершила производство экспериментальных образцов новых ракет и планирует провести их испытания на территории Украины.

В частности, речь идет о крылатой авиационной ракете Х-БД-К для бомбардировщиков Ту-95МС с дальностью полета до 3000 километров и скоростью до 900 км/ч. Ее называют аналогом Х-101, однако она отличается модернизированной системой наведения и способностью летать на сверхнизких высотах — от 30 до 70 метров над землей.

Х-101
Ракета Х-101 / Инфографика: Главред

Также сообщается о гиперзвуковой крылатой ракете Х-99 для Ту-160М, которая может развивать скорость до 6600 км/ч и поражать цели на расстоянии до 5500 километров.

Кроме того, Россия якобы работает над гиперзвуковой авиационной противокорабельной ракетой Х-МЦ, совместимой со всеми стратегическими бомбардировщиками. Ее дальность оценивают в 900 километров, а скорость — до 4200 км/ч. По характеристикам эту ракету сравнивают с Х-22.

"Испытания новых ракет связаны с нехваткой иностранных комплектующих для действующих образцов крылатых ракет. Производство новых ракет полностью зависит от российских компонентов, без иностранных запчастей, а значит, качество и точность будут ужасными, что создаст максимальную опасность для гражданского населения", — отмечали мониторинговые каналы.

Сколько самолетов стратегической авиации осталось в России

Эксперт авиационного рынка Богдан Долинце отмечает, что после 2022 года численность самолетов стратегической авиации России существенно сократилась. Из примерно 120 самолетов в строю осталась лишь около половины, а после боевых потерь и операций типа "Паутины" количество реально боеспособных самолетов стало еще меньше. Основу парка составляют Ту-22М3 и Ту-95, которые постепенно исчерпывают свой ресурс и могут быть списаны в ближайшие годы.

По его словам, в боеспособном состоянии остается примерно 50–60 стратегических самолетов. Еще несколько десятков нуждаются в капитальном ремонте или восстановлении, а часть уже используется в режиме "канибализации" для поддержки других самолетов.

"Россия пытается использовать Ту-95, ресурс которых, вероятно, исчерпается в ближайшие 3–5 лет, после чего они будут окончательно выведены из эксплуатации", — добавил он.

Несмотря на это, Россия все еще сохраняет возможность наносить массированные удары по Украине, применяя десятки самолетов в качестве носителей крылатых ракет типа Х-101 и Х-555. Во время атак обычно задействуется ограниченное количество самолетов — до нескольких десятков, при этом вооружение часто используется не полностью, чтобы сохранить ресурс техники.

Долинце также подчеркивает, что ключевое ограничение для России заключается не столько в количестве самолетов, сколько в нехватке ракет и производственных возможностях. Из-за этого масштаб ударов, вероятно, останется примерно на нынешнем уровне — сотни дронов и до сотни ракет за одну атаку.

Как Россия может применить модернизированные Ту-160 в войне против Украины

Несмотря на статус "самого современного" стратегического бомбардировщика РФ, Ту-160М остается наследием советских разработок 1980-х годов, которое агрессор до сих пор не способен воссоздать с нуля. Об этом в комментарии 24 каналу заявил военный эксперт Павел Нарожный.

По его словам, Ту-160М является самым современным стратегическим бомбардировщиком, который сейчас есть у России, хотя сам проект был разработан еще в 1980-х годах. До появления этого самолета основным стратегическим бомбардировщиком в РФ оставался Ту-95.

Павел Нарожный пояснил, что главным отличием Ту-160М от Ту-95 является способность развивать сверхзвуковую скорость, однако именно это создает значительное количество сложных технических проблем.

Например, для работы Ту-160М используется специальное топливо с более высокой вязкостью, чем у большинства других самолетов. Россия применяет эти бомбардировщики для запуска крылатых ракет, в частности Х-101, а также теоретически может использовать их для пусков "Калибров".

ракета Калибр инфографика
Ракета "Калибр" / Инфографика: Главред

"Если брать ракеты Х-101, то наши Воздушные силы сбивают примерно 90%, а в некоторых случаях и почти 100% таких ракет. Но пренебрегать этой опасностью все равно нельзя, ведь это довольно серьезное оружие. Они (речь идет о самолетах Ту-160М, — ред.) могут представлять угрозу, например, прифронтовым районам Украины", — подчеркнул эксперт.

В то же время эксперт отметил, что крылатые ракеты, которые использует Россия, являются дорогостоящими — их стоимость начинается от одного миллиона долларов за единицу. Из-за этого такое оружие не является массовым, и российская сторона, вероятно, способна производить лишь одну-две ракеты в сутки.

По его мнению, подобные атаки не должны оказывать решающего влияния на ситуацию на фронте, учитывая имеющиеся у Украины средства противодействия.

Что замедляет модернизацию самолетов стратегической авиации РФ

Военный эксперт Павел Нарожный отмечает, что против России введены санкции, ограничивающие поставки товаров и материалов, необходимых для модернизации авиации. В частности, у россиян возникли трудности с закупкой хрома из-за европейских ограничений.

"Также есть санкции на электронику. У них практически не существует собственного производства современной электроники. Они (россияне, – ред.) остановились в этом развитии где-то 30 лет назад. В целом с электроникой для самолетов у них очень-очень плохо – практически все западного происхождения", – сказал эксперт.

Какое влияние оказывают санкции на Россию?
Какое влияние оказывают санкции на Россию? / Инфографика – Главред

В то же время, по его словам, несмотря на санкционное давление, Россия все же получает часть необходимых компонентов через посредников в третьих странах, в частности через Гонконг, Китай и отдельные государства бывшего соцлагеря.

Однако, по словам Нарожного, эти поставки не являются массовыми и речь идет не о больших объемах на сотни миллионов долларов, а о точечных закупках, которых хватает лишь для частичных нужд. Из-за этого модернизация авиации происходит, но затруднена и растянется на длительный период, вероятно, на годы.

Об источнике: Defense Express

Defense Express — украинская информационно-консалтинговая компания, специализирующаяся на обзоре военной техники, вооружений и военно-промышленного комплекса Украины. Издает два печатных журнала и имеет веб-портал. Директор — Сергей Згурец.

