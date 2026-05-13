Скандальное выступление на Евровидении 2026 вызвало вмешательство полиции — детали

Организаторы Евровидения выступили с официальным заявлением.

Евровидение 2026 - скандал

Вы узнаете:

Как прошло выступление Израиля на Евровидении 2026

Почему людей в зале задержала полиция

Выступление Израиля в первом полуфинале Евровидения 2026 закончилось на скандальной ноте. Во время выступления Ноама Беттана пропалестинские протестующие выкрикивали лозунги и освистывали конкурсанта, что привело к вмешательству со стороны полиции. Австрийский вещатель ORF выпустил официальное заявление по этому поводу.

Ранее пять стран бойкотировали конкурс Евровидение 2026. Ирландия, Нидерланды, Словения, Испания и Исландия высказались против участия Израиля из-за военных действий в секторе Газа. Несмотря на протесты, представителя страны допустили к участию в конкурсе, однако ему пришлось столкнуться с протестом прямо во время выступления. В начале номера пропалестинский активист прокричал в микрофон, установленный в зале: "Остановите геноцид". Позже охрана и полиция, поддерживавшие порядок на арене, вывели протестующих из зала.

Первый полуфинал Евровидения 2026 - протест

Организаторы Евровидения 2026 жестко высказались о произошедшем во время выступления Ноама Беттана. Дорожку с выкриками активистов вырезали из официального видео на YouTube, а четверых протестующих вывела полиция за нарушение порядка. В сети появились кадры, на которых охрана в сопровождении правоохранителей выводит одного из протестующих из толпы к выходу.

"Как было объявлено ранее, ORF транслирует чистую аудиодорожку вживую с микрофонов в зале до и во время выступления каждого исполнителя. Один из зрителей, находившийся рядом с микрофоном, громко выразил свою позицию, когда израильский артист начал выступление, и это было слышно в прямом эфире во время номера. Позже его вывела охрана из-за того, что он продолжал мешать аудитории. Еще трех человек также вывели с арены сотрудники безопасности за нарушение порядка", — сообщили представители ORF.

Протестующих вывели из зала

Сам представитель Израиля признался, что слышал выкрики протестующих, но старался не обращать на них внимания и сосредоточиться на поддержке соотечественников.

"Я не позволил освистыванию меня беспокоить, я сосредоточился на израильских флагах", — поделился Ноам Беттан.

Евровидение 2026

Евровидение 2026 - последние новости:

Ранее Главред сообщал, что в Вене завершился первый полуфинал Евровидения-2026, по итогам которого определилась первая десятка претендентов на победу. Сразу после оглашения результатов букмекеры обновили свои прогнозы на гранд-финал, скорректировав шансы участников.

Также после 17 конкурсных номеров в первом полуфинале Евровидения-2026 были определены первые участники гранд-финала. Решение принималось в прямом эфире путем объединения голосов телезрителей и оценок профессионалов.

Евровидение-2026 Евровидение-2026 - 70-ый ежегодный международный музыкальный конкурс. Он состоится весной 2026 года в Австрии в связи с победой австрийского певца JJ с песней "Wasted Love" на соревновании в 2025-ом. Украину на Евровидении-2026 представит певица LELÉKA с песней "Ridnym".

