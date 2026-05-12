В саду будет полно клещей: какое растение ни в коем случае нельзя сажать на участке

Хотя большинство людей ассоциирует клещей с лесом или высокой травой на лугах, на самом деле они столь же активно заселяют обычные сады

Почему клещи появляются в саду

Густые кусты привлекают клещей

Влажная тень создает зоны риска

Уход за садом снижает опасность появления этих паразитов

В затененных и влажных уголках сада клещи чувствуют себя так же уверенно, как в лесу. Густые заросли, плотные кроны и нерасчищенные участки создают для них микроклимат, в котором они легко пережидают жару и ждут человека или животное.

Проблема в том, что некоторые декоративные растения фактически создают для паразитов идеальное укрытие. Об этом пишет ТСН.

Вопреки распространенному мнению, клещи не ограничиваются лесополосами или лугами. Если сад зарос или имеет чрезмерно густую растительность, риск встретить паразитов возрастает в разы. Особенно опасны те растения, которые образуют густые кусты и долго удерживают влагу у земли.

Одним из таких примеров специалисты часто называют барбарис Тунберга — популярный декоративный куст, который активно высаживают в садах и парках. Его густая крона создает тень и влажную среду, где клещи легко находят укрытие. Наблюдения показывают, что в подобных зарослях паразитов может быть значительно больше, чем в открытых и ухоженных зонах.

Именно чрезмерная густота растительности становится ключевым фактором риска. Если кусты не обрезать, не прореживать и не убирать под ними сухую листву или растительные остатки, сад превращается в комфортную зону для клещей.

Где чаще всего прячутся клещи

Самые опасные места, где они прячутся чаще всего, — это высокая нескошенная трава, заросли папоротника, влажные участки возле водоемов, компостные ямы, кучи прошлогодней листвы и пространство под густыми кустами и деревьями. Все эти места объединяют тень и влага — именно то, что нужно паразитам для выживания.

Чтобы снизить риск, важно не только бороться с клещами, но и лишать их благоприятных условий. Регулярное кошение травы, уборка органического мусора, прореживание кустов и контроль затененных зон делают сад значительно менее привлекательным для паразитов. Если декоративные кусты растут рядом с детскими площадками или зонами отдыха, их стоит изолировать дорожками или другими видами растительности.

Такой системный уход позволяет существенно снизить риски для людей и животных и поддерживать сад в безопасном состоянии.

Об источнике: ТСН ТСН (Телевизионная Служба Новостей) — ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1" производства "1+1 Media".

