Туристка нашла огромный алмаз в парке: цена камня впечатляет

После смерти сына и отца женщина отправилась в парк алмазов и неожиданно обнаружила драгоценный камень, который может стоить целое состояние.

Женщина неожиданно нашла редкий белый алмаз в парке / Коллаж Главред, фото: Pexels

После тяжелой семейной утраты жительница США отправилась в знаменитый парк алмазов в штате Арканзас и неожиданно нашла редкий белый драгоценный камень стоимостью десятки тысяч долларов. История быстро привлекла внимание американских СМИ и пользователей соцсетей.

Кешиа Смит из Пенсильвании приехала в государственный парк "Кратер алмазов", известный своими находками драгоценных камней, спустя несколько месяцев после смерти сына и вскоре после похорон отца. По словам женщины, поездка планировалась больше года, однако именно в этот период она особенно нуждалась в надежде и эмоциональной поддержке. Об этом пишет Daily Mail.

Как нашли редки алмаз нашли

22 апреля, во второй день пребывания в парке, Смит просеивала почву в южной части территории и заметила блестящий камень. Сначала женщина положила находку в сумку и продолжила поиски, не подозревая о ее ценности.

Позже американка решила смыть грязь с камня и показать его другим посетителям. Те посоветовали обратиться к сотрудникам парка для проверки находки.

Стоимость алмаза может достигать 30 тысяч долларов / Фото: Arkansas State Park

Эксперты подтвердили, что найденный камень оказался белым алмазом весом 3,09 карата. По оценкам СМИ, стоимость такого экземпляра может достигать 30 тысяч долларов (примерно 1,3 млн гривен).

Находка стала для женщины особенной

Смит призналась журналистам, что восприняла алмаз как символ надежды после череды трагедий. По ее словам, форма камня напомнила ей сердце сразу после обнаружения.

Женщина назвала находку "Алмаз За'Новия Свобода". Имя За'Новия было составлено из имен ее внуков, а слово "Свобода" связано с предстоящим 250-летием США.

Женщина посетила знаменитый парк с паренем Джои и братом Киримом / Фото: Arkansas State Park

В поездке Смит сопровождали ее парень Джои и брат Кирим.

Об источнике: Daily Mail Daily Mail - британская ежедневная таблоидная газета среднего сегмента, основанная в 1896 году, а также новостной веб-сайт, издаваемый в Лондоне. По состоянию на 2020 год это была самая высокооплачиваемая газета в Великобритании. Ее сестринская газета The Mail on Sunday была основана в 1982 году, шотландское издание было основано в 1947 году, а ирландское - в 2006 году. Контент из газеты появляется на веб-сайте MailOnline, хотя веб-сайт управляется отдельно и имеет собственного редактора, сообщает Википедия.

