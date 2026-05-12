Заместитель мэра устроил стрельбу: в Кировоградской области жесткий скандал

Уже известно, что в результате стрельба ранены два человека.

В Кировоградской области в горсовете произошла стрельба

Что известно:

В Кировоградской области произошла стрельба в мэрии

Огонь открыл заместитель мэра

В результате стрельбы есть пострадавшие

В Кировоградской области в Светловодской городской территориальной громаде произошла стрельба. Мужчина открыл огонь в помещении горсовета. Об этом сообщают в Сети.

Как сообщается, стрельбу в здании комитета горсовета открыл первый заместитель мэра Сергей Савич. В этот момент в помещении находились работники и граждане.

Утверждается, что Савич вел себя агрессивно, угрожал и нецензурно высказывался в адрес секретаря горсовета Максима Бакуменко.

"Сегодня в помещении городского совета первый заместитель городского головы Сергей Савич совершил действия с применением оружия, открыв огонь в здании исполнительного комитета, где в этот момент находились работники и граждане", - говорится в официальном сообщении горсовета.

Также сообщается, что Савич вел трансляцию в прямых эфирах в соцсетях.

Пресс-секретарь Нацполиции Юлия Гирдвилис заявила, что в результате атаки были ранены два человека. Об этом сообщает РБК-Украина. Предварительно, стрельба была открыта из травматического оружия.

"Предварительно известно, что произошел конфликт между работниками горсовета, в результате чего один из них произвел несколько выстрелов. Два человека получили ранения, их госпитализировали. На месте работают полицейские, устанавливаются все обстоятельства. Детали позже", - сказала пресс-секретарь Нацполиции.

Сколько оружия на руках украинцев - что говорят в полиции

Во владении украинцев находится 1 166 001 единица оружия. Об этом заявил глава Национальной полиции Иван Выговский в интервью РБК-Украина. Однако сложно определить точное количество незарегистрированного оружия.

С начала полномасштабного вторжения в 2022-2026 годах правоохранители изъяли почти 20 тысяч единиц оружия, в том числе около 6,4 тысячи автоматов, 4,5 тысячи нарезного оружия, 3,4 тысячи переделанного и 2,4 тысячи другого огнестрельного оружия. Также было изъято 2,8 тысячи гранатометов, 63 тысячи гранат, 5,7 млн патронов, 6,4 тысячи килограммов взрывчатых веществ и 5,8 тысячи килограммов пороха.

Выговский отметил, что значительная часть оружия попадает в гражданский оборот из прифронтовых регионов.

Об источнике: РБК-Украина РБК-Украина - украинское информационное агентство. Основано в 2006 году как подразделение российского медиахолдинга РБК (сокращение от "РосБизнесКонсалтинг"), но в 2010 году агентство "РБК-Украина" вышло из состава российского холдинга, а в 2015-м полностью перешло под контроль украинского медиабизнесмена Иосифа Пинтуса. 29 января 2016 года российский холдинг "РБК" пытался оспорить в суде использование бренда "РБК", однако проиграл дело. С апреля 2014 года ИА "РБК-Украина" позиционируется как независимая компания, которая не имеет отношения к российской структуре, пишет Википедия.

