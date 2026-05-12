Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Заместитель мэра устроил стрельбу: в Кировоградской области жесткий скандал

Ангелина Подвысоцкая
12 мая 2026, 14:41
google news Подпишитесь
на нас в Google
Уже известно, что в результате стрельба ранены два человека.
стрельба в Кировоградской области
В Кировоградской области в горсовете произошла стрельба / Коллаж: Главред, фото: Светловодский городской совет

Что известно:

  • В Кировоградской области произошла стрельба в мэрии
  • Огонь открыл заместитель мэра
  • В результате стрельбы есть пострадавшие

В Кировоградской области в Светловодской городской территориальной громаде произошла стрельба. Мужчина открыл огонь в помещении горсовета. Об этом сообщают в Сети.

Как сообщается, стрельбу в здании комитета горсовета открыл первый заместитель мэра Сергей Савич. В этот момент в помещении находились работники и граждане.

видео дня

Утверждается, что Савич вел себя агрессивно, угрожал и нецензурно высказывался в адрес секретаря горсовета Максима Бакуменко.

"Сегодня в помещении городского совета первый заместитель городского головы Сергей Савич совершил действия с применением оружия, открыв огонь в здании исполнительного комитета, где в этот момент находились работники и граждане", - говорится в официальном сообщении горсовета.

Также сообщается, что Савич вел трансляцию в прямых эфирах в соцсетях.

В результате стрельбы есть пострадавшие

Пресс-секретарь Нацполиции Юлия Гирдвилис заявила, что в результате атаки были ранены два человека. Об этом сообщает РБК-Украина. Предварительно, стрельба была открыта из травматического оружия.

"Предварительно известно, что произошел конфликт между работниками горсовета, в результате чего один из них произвел несколько выстрелов. Два человека получили ранения, их госпитализировали. На месте работают полицейские, устанавливаются все обстоятельства. Детали позже", - сказала пресс-секретарь Нацполиции.

Стрельба в Киеве - последние новости

Как писал Главред, 22 апреля в Дарницком районе Киева произошла стрельба - водитель автомобиля несколько раз выстрелил в сторону пешехода, который переходил дорогу в неустановленном месте. Стрелка задержали.

18 апреля в Голосеевском районе Киева мужчина открыл огонь по людям на улицах, а затем захватил заложников в супермаркете Велмарт. В ходе штурма стрелок был убит спецназовцами КОРД.

СМИ писали о том, что стрелка зовут Васильченко Дмитрий Васильевич. Мужчина родился в Москве, имеет гражданство Украины. Ранее проживал в Бахмуте Донецкой области, затем – в Голосеевском районе Киева.

Генеральный прокурор Руслан Кравченко подтвердил, что стрельбу в Киеве устроил 58-летний уроженец Москвы. Мужчина использовал зарегистрированное оружие. Следователи квалифицировали убийство мирных жителей в Киеве как террористический акт, повлекший гибель людей.

22 апреля Министр внутренних дел Игорь Клименко во время брифинга с журналистами раскрыл новые подробности теракта. Детальнее читайте в материале: Новые детали, позор полиции и жесткие решения: что заявил Клименко о теракте в Киеве.

Сколько оружия на руках украинцев - что говорят в полиции

Во владении украинцев находится 1 166 001 единица оружия. Об этом заявил глава Национальной полиции Иван Выговский в интервью РБК-Украина. Однако сложно определить точное количество незарегистрированного оружия.

С начала полномасштабного вторжения в 2022-2026 годах правоохранители изъяли почти 20 тысяч единиц оружия, в том числе около 6,4 тысячи автоматов, 4,5 тысячи нарезного оружия, 3,4 тысячи переделанного и 2,4 тысячи другого огнестрельного оружия. Также было изъято 2,8 тысячи гранатометов, 63 тысячи гранат, 5,7 млн патронов, 6,4 тысячи килограммов взрывчатых веществ и 5,8 тысячи килограммов пороха.

Выговский отметил, что значительная часть оружия попадает в гражданский оборот из прифронтовых регионов.

Другие новости:

Об источнике: РБК-Украина

РБК-Украина - украинское информационное агентство. Основано в 2006 году как подразделение российского медиахолдинга РБК (сокращение от "РосБизнесКонсалтинг"), но в 2010 году агентство "РБК-Украина" вышло из состава российского холдинга, а в 2015-м полностью перешло под контроль украинского медиабизнесмена Иосифа Пинтуса. 29 января 2016 года российский холдинг "РБК" пытался оспорить в суде использование бренда "РБК", однако проиграл дело. С апреля 2014 года ИА "РБК-Украина" позиционируется как независимая компания, которая не имеет отношения к российской структуре, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
Кировоградская область стрельба
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Евро и доллар внезапно вырастет: новый курс валют на 13 мая

Евро и доллар внезапно вырастет: новый курс валют на 13 мая

16:00Экономика
Ермак может оказаться под стражей: ВАКС изберет ему меру пресечения

Ермак может оказаться под стражей: ВАКС изберет ему меру пресечения

15:26Политика
Заместитель мэра устроил стрельбу: в Кировоградской области жесткий скандал

Заместитель мэра устроил стрельбу: в Кировоградской области жесткий скандал

14:41Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Хитрая головоломка со спичками, с которой дети справляются лучше, чем взрослые

Хитрая головоломка со спичками, с которой дети справляются лучше, чем взрослые

Карта Deep State онлайн за 12 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 12 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Киев и область оказались под ударом дронов: вспыхнули пожары, есть разрушения

Киев и область оказались под ударом дронов: вспыхнули пожары, есть разрушения

Какое украинское мужское имя имеет языческие корни: оно до сих пор популярно

Какое украинское мужское имя имеет языческие корни: оно до сих пор популярно

Грядет новый скачок цен на продукты: что подорожает больше всего

Грядет новый скачок цен на продукты: что подорожает больше всего

Последние новости

16:11

Гораздо древнее Киева: какой город официально самый старый в Украине

16:00

Евро и доллар внезапно вырастет: новый курс валют на 13 мая

16:00

Каждую секунду появляются новые версии человека: теория поразила сеть

15:43

Уже не 22 мая: когда Летний Николай по новому стилю

15:37

Циклон несет похолодание с дождями на Львовщину: когда резко ухудшится погода

80% оккупированных территорий останутся руиной, у России нет денег на восстановление – Жданов80% оккупированных территорий останутся руиной, у России нет денег на восстановление – Жданов
15:30

Меган и Гарри показали детей в Диснейленде: как они выглядят

15:29

"Испугалась": осунувшийся Меладзе честно показал, как выглядит сейчас

15:26

Ермак может оказаться под стражей: ВАКС изберет ему меру пресечения

15:21

Дорого выглядеть за копейки: дизайнер назвал "хитрые" приемы

Реклама
15:10

У трех знаков зодиака начинается светлая полоса: кого ждет удача с 12 мая

14:43

Полтавщину будет заливать грозовыми дождями: синоптики назвали дату

14:41

Заместитель мэра устроил стрельбу: в Кировоградской области жесткий скандал

14:40

Мог утащить под воду: мальчик "сразился" с огромным сомом весом 32 кг

14:29

"Рожать не хочу": Глущенко откровенно высказалась про нового мужчину

14:28

Гороскоп Таро на завтра 13 мая: Тельцам - новая информация, Раку - внимательность

14:20

Почему 13 мая нельзя убивать комаров: какой церковный праздник

14:18

Россия готова прекратить войну "в любой момент" при одном условии - Песков

13:56

В РФ после перемирия прогремели жесткие взрывы: что атаковали дроны

13:56

Нашли на полу в крови: в РФ скончался звезда "Ворониных"

13:46

Упокоилась с миром: на странице жены Цекало появилось новое заявление

Реклама
13:44

Китайский гороскоп на завтра, 13 мая: Змеям - провокации, Козлам - амбиции

13:40

Неразгаданная тайна NASA: загадочный полет астронавта после смертиВидео

13:24

Корабль РФ с секретным грузом для КНДР затонул при загадочных обстоятельствах - CNN

13:24

РФ территории не нужны: эксперт спрогнозировал будущее разрушенных городов Украины

12:57

Где смотреть Евровидение 2026: трансляции первого полуфинала и главные фаворитыВидео

12:44

"Останется руина и раздрай": назван единственный шанс для восстановления Донбасса

12:39

Бронирование может быть отменено не для всех украинцев: нардеп сообщила детали

12:29

Люди массово прячут дома наличные и консервы: что происходит

12:13

Оккупированные города могут исчезнуть с карты: Жданов раскрыл жуткий план РФ

12:10

Украина предложила Путину продлить перемирие после 11 мая — Сибига

11:46

Евровидение 2026: кому пророчат победу букмекеры и когда они ошибалисьВидео

11:37

Как долго ребенок может спать с родителями: психолог назвала критический возраст

11:19

Комнатные растения спасут от плесени: топ-4 для влажной ванной комнаты

11:06

Солнечные панели часто используют неправильно: в чем ошибка

10:57

Гороскоп на завтра, 13 мая: Тельцам — сюрприз, Водолеям — смешанные эмоции

10:50

Миллион за песню: Гайтана отказалась выступить на благотворительном вечереВидео

10:45

Когда в Украине отмечается День семьи в 2026 году: дата праздника и традиции

10:38

Украина на Евровидении: главные триумфы и болезненные пораженияВидео

10:30

Похолодание надвигается на Украину: где ударит +11 и будут лить дожди

10:23

Почему Украина всегда в финале Евровидения: Кондратюк назвал причину успеха

Реклама
10:11

Циклоны несут в Одесскую область дожди и грозы: когда погода ухудшится

09:58

"Мы будем действовать зеркально": Зеленский пригрозил РФ из-за атакиФото

09:52

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 12 мая (обновляется)

09:27

Уже в процессе: депутат сообщил о ходе переговоров Украины о вступлении в ЕС

09:17

Деньги, успех и счастливые перемены: кому из китайских знаков повеет в мае

09:07

РФ стягивает Ту-95 и Ту-160, может ударить Кинжалами и Калибрами: когда ждать атаку

08:40

Подорожают как минимум на 30%: цены на какие продукты перепишут в Украине

08:35

Карта Deep State онлайн за 12 мая: что происходит на фронте (обновляется)

08:15

Путин сделал неожиданное заявление о войне: The Guardian назвало пять причин новой риторики

08:14

Ядерный блеф Кремля: Яковина - о том, почему Сармат так и не взлетел к 9 маямнение

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Рецепты
ЗакускиПраздничное менюСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости ЛьвоваНовости РовноНовости ДнепраНовости ЗапорожьяНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять