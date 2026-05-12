Украина предложила Путину продлить перемирие после 11 мая — Сибига

Россия отклонила предложение о прекращении огня и запустила ударные дроны.

Украина предлагала Путину продлить перемирие

Что говорит Сибига:

Украина предложила России продлить перемирие

РФ отклонила предложение и запустила ударные дроны

Украина предлагала России продлить перемирие после 11 мая. Однако РФ не поддержала это предложение и запустила ударные дроны. Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига сети Х.

"Мы предложили Москве продлить действие частичного прекращения огня после 11 мая. Вместо этого этой ночью Россия запустила более 200 дронов против Украины, атакуя гражданскую инфраструктуру, в частности, детский сад, ранив как минимум шестерых и убив как минимум одного человека", — написал Сибига. видео дня

Он добавил, что российский диктатор отвергает предложения о мире. Нужно усиливать давление на РФ "эффективными далекобойными санкциями".

"Настало время укрепить наши позиции и заставить Москву прекратить войну. Путин должен осознать, что для него ситуация будет только ухудшаться. Его единственным вариантом должно быть прекращение террора. Мы призываем к более активной роли Европы в мирном процессе, которая будет дополнять основное дипломатическое направление под руководством США", – подытожил глава МИД.

Когда будет новый массированный обстрел - мнение эксперта

РФ готовить новую волну массированных ударов по Украине. Россияне в течение последней недели накапливал ракеты и дроны. Об этом в интервью Главреду рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Россияне давно готовятся к атаке. Уже две недели они сдерживают активность и накапливают боекомплект, хотя раньше они систематически наносили удары примерно раз в неделю. То есть все это время они накапливали боекомплект", — отметил эксперт.

По словам Коваленко, сейчас у РФ может быть накоплено минимум около 750 дронов различных типов. Кроме того, он обратил внимание, что запасы боеприпасов и беспилотников формировались и в течение двух недель до объявленного "перемирия", в частности после массированной атаки 25 апреля и до 9 мая, поэтому сейчас у РФ уже есть значительный накопленный ресурс.

Перемирие на 9-11 мая – последние новости

Как сообщал Главред, вечером 8 мая президент США Дональд Трамп заявил о достижении договоренности о трехдневном перемирии между Украиной и Россией с 9 по 11 мая и обмене пленными в формате "1000 на 1000". По его словам, инициатива была предложена им лично, и обе стороны согласились на прекращение огня.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил участие в переговорном процессе при посредничестве США и подчеркнул приоритет освобождения украинских военнопленных.

Впоследствии Украина официально разрешила проведение парада на Красной площади в Москве 9 мая. Решение принято по итогам международных переговоров. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Впоследствии российский диктатор Владимир Путин заявил, что Украина якобы не готова к обмену военнопленными в формате "1000 на 1000". От Киева якобы не поступало новых предложений по реализации договоренностей.

О персоне: Андрей Сибига Андрей Сибига - министр иностранных дел, украинский дипломат, родился 1 января 1975 года в городе Зборов, Тернопольской области. С 2016 по 2021 год Андрей Сибига был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Турции, где играл ключевую роль в укреплении украинско-турецких отношений. В 2021 году он был назначен заместителем руководителя Офиса президента Украины, а с апреля 2024 года - первым заместителем министра иностранных дел Украины, говорится в материале Главреда.

