Путин сделал неожиданное заявление о войне: The Guardian назвало пять причин новой риторики

Россия теряет позиции, а Кремль нервничает из-за успехов Украины.

https://glavred.info/world/putin-sdelal-neozhidannoe-zayavlenie-o-voyne-the-guardian-nazvalo-pyat-prichin-novoy-ritoriki-10763900.html Ссылка скопирована

Путин заговорил о конце войны - The Guardian назвало причины / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

Вы узнаете:

Почему диктатор РФ начал делать заявления о завершении войны

Сможет ли Украина полностью заменить западную ПВО своими дронами

Как атака Трампа на Иран временно спасла российский госбюджет

На днях российский диктатор Владимир Путин предположил, что война на Украине, возможно, "подходит к концу".

Издание The Guardian назвало пять причин, почему хозяин Кремля может хотеть возможного прекращения войны именно сейчас, учитывая развитие боевых действий.

видео дня

Россия теряет боевой дух

После провала контрнаступления Украины летом 2023 года Москва постепенно захватывала украинскую территорию. Хотя российские атаки были медленными, изнурительными и дорогостоящими с точки зрения жертв, они создали ощущение, что Украина медленно, но неизбежно проигрывает. Но ситуация изменилась.

"Возвращение Украиной Купянска в декабре удивило даже западных военных экспертов. Соглашение, которое в феврале запретило оккупантам использовать спутниковый интернет Starlink, а также ограничение Россией использования Telegram, также широко используемого для связи, помогли Украине компенсировать территориальные потери в Запорожской области площадью около 160 кв. км", - говорится в статье.

В апреле, по данным Института изучения войны, Россия потеряла контроль над 72 кв. км территории Украины. Это была первая чистая потеря территории Россией с августа 2024 года, и это произошло после того, как армия РФ добилась незначительных успехов в феврале и марте.

"Медленно набирающая обороты победа Москвы больше не выглядит гарантированной", - отмечает издание.

Потери РФ превышают пополнение войска

Украина утверждает, что за последние пять месяцев ВСУ убили или ранили больше российских солдат, чем армия РФ принимает на службу. Хотя эти цифры трудно проверить, Украина основывает свою статистику на видеозаписях боевых действий.

В марте и апреле ВСУ убили или ранили около 35 тысяч российских военнослужащих. В то же время уровень мобилизации в РФ упал до 800-1 000 человек в день в 2026 году (24 000-30 000 в месяц), как свидетельствуют данные экономиста Яниса Клуге, основанные на анализе сведений из региональных бюджетов.

Также пока нет никаких прямых признаков, указывающих на намерения Путина объявить вторую всеобщую мобилизацию.

Удары по НПЗ могут повлечь за собой падение цен на нефть

В начале 2026 года российская экономика переживала спад, но внезапный рост цен на нефть, вызванный атакой Дональда Трампа на Иран, привел к ее восстановлению.

По данным Киевской школы экономики, доходы от экспорта нефти, имеющие решающее значение для российского бюджета, в марте составили 19 млрд долларов по сравнению с 9,8 млрд долларов в феврале – это самый высокий месячный показатель с осени 2023 года.

Однако недавние ракетные и беспилотные атаки Украины на российские нефтеперерабатывающие терминалы в Приморске и Усть-Луге на Балтике резко сократили объемы экспорта. По данным Сергея Вакуленко из Фонда Карнеги, суточный экспорт упал с 5,2 млн баррелей в день до 3,5 млн.

Вакуленко отметил, что на данный момент более высокая цена на нефть более чем достаточна для компенсации прогнозируемого снижения российского экспорта, но ситуация может быстро измениться, если США и Иран достигнут соглашения о возобновлении работы Ормузского пролива и цены на нефть резко упадут.

НПЗ в России, НПЗ / Инфографика: Главред

Украина становится ракетной и беспилотной сверхдержавой

В начале вторжения Украина в значительной степени зависела от западной военной техники и подготовки. В своё время Киев возлагал большие надежды на западные истребители F-16 в попытке добиться прорыва, а также на американские системы ПВО Patriot для защиты своего воздушного пространства.

Постепенно стало ясно, что западные запасы истощаются, что побудило Украину инвестировать больше средств в собственные знания и оборудование.

"Успех был продемонстрирован глубокими ударами по российской нефтяной инфраструктуре, включая три атаки беспилотников за последние две недели на нефтеперерабатывающий завод в Перми, расположенный в 1500 километрах от линии фронта", - пишет издание.

Появление дешевых перехватчиков на линии фронта ранней весной вселило в Украину новую надежду на то, что она сможет уничтожить все российские ракеты, кроме самых быстрых, поскольку запасы ракет Patriot сокращаются. Украина заявила, что ее перехватчики, включая Sting от Wild Hornets, сбили 33 тысячи беспилотников в марте, что вдвое больше, чем в предыдущем месяце. Она начала экспортировать эту технологию в Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ.

"Россия даже опасалась, что Украина может атаковать ее парад Победы на Красной площади в минувшие выходные, что побудило Зеленского издать указ, в котором говорилось, что он разрешит проведение мероприятия", - добавил автор статьи.

Путин может пытаться "разжечь" интерес Белого дома

Главные усилия России уже некоторое время носят дипломатический характер. Путин надеется убедить Трампа заставить Зеленского отказаться от оставшейся части Донбасса, чтобы компенсировать задержку в продвижении по линии фронта. Именно это предложение Путин сделал на саммите на Аляске в августе, и хотя США его рассматривали, Трамп не стал навязывать его Украине.

Несмотря на заявления Путина на выходных и предположение о его возможном сотрудничестве с бывшим канцлером Германии Герхардом Шрёдером в качестве посредника, нет никаких признаков того, что максималистские требования России ослабли. На прошлой неделе Юрий Ушаков, ключевой помощник Кремля, заявил, что мирные переговоры не могут начаться до тех пор, пока Украина не выведет свои войска из Донбасса.

Трамп был отвлечен иранским кризисом, но Путин, возможно, надеется, по крайней мере, вновь привлечь внимание Белого дома с помощью новых формулировок.

В Кремле сделали противоречивые заявления о конце войны с Украиной

Как писал Главред, 9 мая российский диктатор Владимир Путин неожиданно заявил о готовности встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в третьей стране, как только удастся урегулировать все условия относительно возможного мирного соглашения. Глава Кремля также отметил, что война "идет к завершению".

По его словам, он готов к переговорам о новых соглашениях в сфере безопасности для Европы и о том, что его предпочтительным партнером по переговорам был бы бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер.

Тем временем пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что достижение мирного соглашения по Украине займет много времени.

Помощник Кремля Юрий Ушаков заявил, что переговоры "вероятно, возобновятся", но когда именно это произойдет, пока неясно.

Украина предложила новый формат перемирия с РФ

Европейский Союз может способствовать достижению договоренности между Украиной и Россией о взаимном прекращении ударов по аэропортам обеих стран. С такой инициативой к странам ЕС обратился глава украинского МИД Андрей Сибига, передает Politico.

По словам Сибиги, предложенная инициатива предусматривает заключение между Киевом и Москвой ограниченного соглашения об отказе от ударов по аэропортам. Глава МИД Украины отметил, что у Владимира Путина может быть мотивация поддержать такую договоренность, поскольку ключевые российские транспортные хабы, в частности московский аэропорт "Шереметьево" и петербургский "Пулково", все больше оказываются под угрозой украинских дальнобойных ударов.

"Возможно, наши европейские союзники, создав платформу или, возможно, специальную группу, могли бы обсудить [перемирие в отношении аэропортов, — ред.]", — сказал он.

Зачем Путин намекнул на завершение войны: мнение аналитиков ISW

Российский диктатор Владимир Путин снова попытался создать иллюзию "близкого завершения" войны, хотя его собственные заявления и действия Кремля свидетельствуют об обратном. На это обратили внимание аналитики Института изучения войны.

Эксперты отмечают, что реальные месседжи Кремля — противоположные. Путин объяснил отсутствие техники на параде тем, что войска якобы должны "сосредоточиться на окончательном разгроме Украины". Это, по оценке ISW, демонстрирует неизменность максималистских целей Москвы — от капитуляции украинского правительства до полного подчинения страны.

Кроме того, Путин повторил свое требование проводить любые переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским исключительно в Москве, фактически отвергая возможность встречи на нейтральной территории.

В ISW считают, что такая риторика направлена прежде всего на внутреннюю аудиторию.

"Вероятно, Кремль играет на чувствах своей внутренней аудитории, которая все больше ощущает последствия более чем четырехлетней войны и неспособности России отражать украинские удары на большие расстояния", — уверены аналитики.

Другие новости:

Об источнике: The Guardian "Гардиан" — ежедневная леволиберальная газета в Великобритании, основана в Манчестере в 1821 году под названием The Manchester Guardian. В 1959 году сменила название на нынешнее, а в 1964 году редакция переехала в Лондон. Воскресный выпуск оформлен в виде газеты The Observer.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред