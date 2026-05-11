Мужчина случайно нашел в лесу золотой клад VI века: что там было

Юрий Берендий
11 мая 2026, 22:46
Мужчина наткнулся на уникальную золотую находку VI века, которая может помочь историкам лучше понять жизнь эпохи Великого переселения народов.
Сокровища прошлого — мужчина случайно нашел в лесу клад VI века / Коллаж: Главред, фото: pixabay

О чем идет речь в материале:

  • Как турист случайно нашел золотой артефакт под корнями дерева
  • Почему найденная кобура для меча является одной из самых редких в Европе
  • Какие тайны элиты VI века раскрывает орнамент на золоте

Обычная прогулка по холмам Норвегии обернулась одной из важнейших археологических находок региона за последние годы. Турист обнаружил под корнями поваленного дерева золотую кобуру для меча, которой более 1500 лет. Об этом сообщает Daily Galaxy.

Как удалось найти клад

Отмечается, что турист прогуливался в районе Аустратт на юго-западном побережье Норвегии, остановился возле поваленного дерева и заметил что-то необычное.

"Я увидел бугорок в земле под деревом и потрогал его палкой. Вдруг я увидел что-то, что блестело. Я не совсем понял, что именно нашел", — рассказал он в заявлении Университета Ставангера.

Находкой оказалась золотая кобура для меча — изделие VI века шириной всего 6 сантиметров и весом чуть более 30 граммов. Несмотря на миниатюрные размеры, их значение для науки трудно переоценить.

Одна из семнадцати во всей Северной Европе

Команда исследователей Университета Ставангера сразу оценила уникальность находки, ведь во всей Северной Европе известно лишь 17 подобных артефактов.

Кобура изготовлена из золота, а ее орнамент содержит сложные мотивы — изображения животных и гибридных фигур людей и животных. Эти художественные особенности соответствуют региональным стилям эпохи Великого переселения народов — времени, ознаменованного распадом Западной Римской империи и серьезными изменениями в балансе сил по всей Европе.

Кому принадлежал этот меч

Мастерство изготовления и художественное оформление кобуры сразу указывают на социальный статус владельца.

"Тот, кто носил меч, на котором она была, вероятно, был лидером в этой местности в первой половине VI века и имел при себе воинскую свиту из преданных ему людей", — объясняет археолог Университета Ставангера Хакон Рейерсен

Но главное — это не просто предмет статуса. Значительный износ кобуры свидетельствует о том, что ее действительно использовали в бою, а не просто выставляли напоказ. Это сочетание практичности и престижа выделяет находку среди более декоративных артефактов того времени.

Почему золото спрятали в трещине скалы

Кобуру нашли не просто закопанной в земле — археологи установили, что их намеренно поместили в трещину в скальной породе. Это наводит на мысль о ритуальном жертвоприношении.

VI век был временем экономических и культурных потрясений для общин Северной Европы. Регион сталкивался с серьезными сельскохозяйственными и социальными трудностями — и лидеры могли приносить в жертву самое ценное, чтобы завоевать благосклонность богов. Правитель, оставивший здесь золото, мог одновременно демонстрировать свою силу подданным и просить защиты у высших сил.

"Мы просто обязаны искренне поблагодарить очень внимательного туриста за то, что теперь у нас есть новый фрагмент мозаики, связанный с центром власти в Гове в период с 200 по 550 г. н. э.", — отметил Хакон Рейерсен.

Что исследование позволит выяснить дальше

Изучение артефакта только началось. Директор музея Университета Ставангера Кристин Армстронг-Ома очерчивает перспективы:

"Это позволяет нам дальше исследовать саму находку и ее украшения и находить новые ответы о правящей элите, которая правила здесь в то время", — пояснила она.

Кобура станет частью более широкого исследования центров власти норвежского побережья эпохи Великого переселения народов — одного из наименее изученных и наиболее динамичных периодов европейской истории.

Напомним, ранее Главред сообщал о том, что украинец случайно обнаружил на собственном огороде редкий клад времен Руси — находка поразила историков. Украина в очередной раз напомнила о своем богатом прошлом, когда обычный приусадебный участок неожиданно превратился в место археологического открытия, связанного с эпохой Киевской Руси и средневековыми сокровищами.

Также сообщалось о необычном случае в Польше, где во время обычной прогулки собака наткнулась на ценный клад. Благодаря случайной находке животного было совершено одно из самых масштабных археологических открытий в стране за последнее столетие.

Об источнике: Daily Galaxy

Daily Galaxy (dailygalaxy.com) — это научно-популярный новостной веб-сайт, публикующий статьи и новости о последних открытиях в астрономии, космосе, биологии, физике и других научных областях. Он является агрегатором научных новостей, часто ссылается на исследования и выводы ученых и служит источником информации для широкой аудитории, интересующейся наукой.

Украина предложила совершенно новый формат перемирия с Россией — о чем идет речь

23:41Война
Вступление Украины в ЕС: нардеп раскрыл ключевой этап для ускорения процесса

22:51Украина
"Россия готовит новые атаки": Зеленский предупредил о планах Кремля в войне

22:07Война
Что нужно сделать в праздник 12 мая: важные приметы

Микроволновка уходит в прошлое: 5 альтернатив, которые изменят правила на кухне

Переломный этап в жизни трех знаков зодиака: что для них приготовила судьба

Ни в коем случае не "будь здоров" — как правильно ответить на чихание на украинском

РФ готовит массированный удар после "перемирия": каким городам грозит атака

