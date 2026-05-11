Экс-глава Офиса президента Ермак получил подозрение от НАБУ и САП — что известно

/ Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Экс-глава Офиса президента Украины получил подозрение от НАБУ и САП. Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

По данным СМИ, речь идет об Андрее Ермаке.

Как сообщают НАБУ и САП, его подозревают в причастности к легализации 460 млн гривен во время реализации элитного строительного проекта вблизи Киева. Дело квалифицировано по части 3 статьи 209 Уголовного кодекса Украины. На данный момент продолжаются неотложные следственные действия.

"Досудебное расследование продолжается", — говорится в видео НАБУ.

