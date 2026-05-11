"Давно готовились": названы сроки нового массированного удара России по Украине

Юрий Берендий
11 мая 2026, 19:12
Москва за время "перемирия" продолжала накапливать вооружение и не прекращала производство дронов и боеприпасов, предупредил аналитик.
Названы сроки нового массированного удара РФ по Украине — к чему готовится Россия / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, Главред, ua.depositphotos.com

О чем идет речь в материале:

  • Россия накапливает ракеты и дроны для массированной атаки
  • За время действия "режима тишины" враг мог подготовить не менее 750 беспилотников
  • Пафосная речь Путина на параде лишь скрывает страх

Страна-агрессор Россия после завершения перемирия может готовить новую волну массированных ударов по Украине. Враг в течение последней недели накапливал ракеты и дроны. Об этом в интервью Главреду рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По его словам, выступление Путина в этом году во время "урезанного" парада 9 мая было наполнено пафосом, за которым фактически скрывается страх.

"Пафосом он пытался скрыть свой страх. Вот это истерическое "Победа всегда будет за нами" — это именно тот настрой, который уже больше недели царит в кремлевских кабинетах и коридорах, повсюду. Россия не может этого скрыть. Мы это увидели и в дальнейшем будем действовать жестче", — указал он.

Он также отметил, что так называемое перемирие, которое декларирует Россия, фактически не действует на фронте и касается лишь ограничения массированных атак по тыловым районам, в частности использования дронов. По мнению аналитика, сейчас РФ пытается влиять на ситуацию в Украине именно через удары по гражданской инфраструктуре и тыловым регионам, несмотря на жертвы среди мирного населения.

Коваленко прогнозирует, что сразу после завершения этого условного режима тишины следует ожидать новой волны комбинированных массированных атак по территории Украины, независимо от событий в Москве 9 мая или каких-либо других факторов.

"Россияне давно готовятся к атаке. Уже две недели они сдерживают активность и накапливают боекомплект, хотя раньше они систематически наносили удары примерно раз в неделю. То есть все это время они накапливали боекомплект", — добавил эксперт.

Коваленко также подчеркнул, что так называемое перемирие не затрагивает работу российского военно-промышленного комплекса. По его словам, предприятия типа "Алабуги" и ижевского завода "Купол" продолжают производство дронов и другого вооружения. Ежедневно там изготавливают примерно 250–260 беспилотников, в частности около 120–130 ударных дронов "Шахед" модификации 136 и столько же дронов-приманок типа "Гербера".

"Шахед" / Инфографика: Главред

Аналитик отмечает, что за время условного режима тишины Россия может накопить как минимум около 750 дронов различных типов. Кроме того, он обратил внимание, что запасы боеприпасов и беспилотников формировались и в течение двух недель до объявленного "перемирия", в частности после массированной атаки 25 апреля и до 9 мая, поэтому сейчас у РФ уже есть значительный накопленный ресурс.

"Поэтому истерия и страхи Путина выльются именно в террор против гражданского населения. Мы должны быть к этому готовы. Но это не означает, что мы не готовимся дать отпор: то, чего не произошло 9 мая, произойдет позже. И Путин это прекрасно понимает, именно поэтому и впадает в истерику. Таким образом, речь Путина — это натянутый, как сова на глобус, пафос. А за этим пафосом — лишь страх", — резюмировал он.

Откуда и какими типами ракет РФ наносит удары по Украине / Инфографика: Главред

Напомним, как ранее сообщал Главред, объявленное Россией так называемое "перемирие" может завершиться новой волной масштабных атак по Украине. Мониторинговые ресурсы предупреждают, что в ближайшие дни страна-агрессор может осуществить серию комбинированных ударов.

Политический консультант и военнослужащий Александр Антонюк считает, что период прекращения огня с 9 по 11 мая Россия могла использовать для накопления ракет и беспилотников. По его оценке, массированный удар по Украине возможен уже 11–12 мая.

В то же время военный эксперт и офицер резерва ВСУ Андрей Крамаров отметил, что РФ меняет тактику ракетных атак. По его словам, российская армия все меньше полагается на крылатые ракеты и активнее использует другие средства поражения.

О личности: Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года принимает активное участие в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

