"Обретаем независимость": Украина имеет свои ракеты, похожие на Taurus – Федоров

Украина уже располагает вооружением, которое по своим характеристикам сопоставимо с немецкими ракетами Taurus.

https://glavred.info/ukraine/obretaem-nezavisimost-ukraina-imeet-svoi-rakety-pohozhie-na-taurus-fedorov-10763789.html Ссылка скопирована

Федоров напомнил об ударах по России на расстояние 1500 км / коллаж: Главред, фото: Википедия, instagram.com/michael.fedorov

Кратко:

Федоров напомнил об ударах по России на расстояние 1500 км

Украина всегда открыта к тому, чтобы иметь больше средств поражения

Силы обороны на сегодня уже имеют ракеты, которые по характеристикам схожи с немецкими Taurus. Об этом заявил министр обороны Михаил Федоров во время пресс-конференции по итогам встречи с министром обороны Германии Борисом Писториусом, пишет Укринформ.

"Если говорить о Taurus, то конечно, у нас сейчас уже есть ракеты, которые работают на похожие дистанции и больше, но никогда не может быть мало таких средств поражения. Поэтому, безусловно, Украина всегда открыта к тому, чтобы иметь больше средств поражения, но на самом деле сегодня мы уже обретаем определенную независимость в этом направлении", – сказал он. видео дня

В частности, Федоров напомнил об ударах по России на расстояние 1500 км.

Технические характеристики ракет Taurus

Ракета Taurus имеет дальность действия до 500 километров, хотя экспортные версии способны поражать цели на расстоянии от 300 до 400 километров. Скорость полета этой ракеты колеблется в пределах от 0,6 до 0,95 Маха. Общий вес ракеты составляет примерно 1400 килограммов, а ее длина - 5 метров.

Боевая часть ракеты весит до 480 килограммов, из которых 400 килограммов приходится на фугасный заряд, заключенный в высокопрочный бронекорпус.

Тип боевой части - тандемный бетонобойный заряд, который имеет название MEPHISTO. Этот тип боевой части разработан специально для пробивания бетона и тяжелых грунтов.

Ракета способна лететь на сверхнизких высотах, огибая рельеф местности, что затрудняет ее перехват ПВО. Даже в случае глушения GPS, она может автономно продолжать курс с помощью внутренних алгоритмов коррекции полета.

Стоимость ракеты Taurus

Цена одной ракеты Taurus - примерно 1,2 миллиона долларов, что делает ее экономически более выгодной по сравнению с британской Storm Shadow (до 2,2 млн фунтов) и французской SCALP-EG (1,35-2 млн евро).

Ракета Taurus / Инфографика: Главред

Передача Украине ракет Taurus - что известно

Напомним, что еще до своего избрания канцлером Германии Фридрих Мерц публично поддерживал идею поставки Украине дальнобойных ракет Taurus, но подчеркивал, что это решение должно быть согласовано с европейскими партнерами.

Как сообщал Главред, 26 мая 2025 года канцлер ФРГ Мерц заявил, что Германия, Великобритания, Франция и США договорились об отмене ограничений на дальность применения своего оружия. По словам Мерца, это открывает возможность для Украины эффективнее обороняться, нанося удары по военным объектам на территории России.

В конце апреля 2026 года Фридрих Мерц заявил, что сейчас нет смысла в поставках крылатых ракет Taurus Украине. По его словам, Украина уже достигла значительного технологического прогресса.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Михаил Федоров Федоров Михаил - украинский предприниматель и государственный деятель. С 29 августа 2019 года - вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины в правительстве Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля. С 14 января 2026 года — министр обороны Украины. Инициатор электронного сервиса государственных услуг "Дія". Самый молодой министр в истории украинской политики. В прошлом Народный депутат Украины IX созыва. Участник списка "Forbes 30 до 30" как молодой визионер. Советник Президента (вне штата) по цифровому направлению. Руководитель digital-направления предвыборной кампании кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского 2019 года. Член Совета национальной безопасности и обороны Украины с 19 марта 2021 года. Член Ставки Верховного Главнокомандующего Украины с 22 ноября 2023 года.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред