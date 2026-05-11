Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Культура

Какое украинское мужское имя имеет языческие корни: оно до сих пор популярно

Мария Николишин
11 мая 2026, 18:13
google news Подпишитесь
на нас в Google
Это имя остается актуальным независимо от смены эпох.
Какое украинское мужское имя имеет языческие корни: оно до сих пор популярно
Какое имя имеет языческие корни / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Какое имя связывают с языческим богом Ярилом
  • Почему оно распространилось среди людей после 1917 года

В Украине есть множество интересных и даже древних мужских имен, которые довольно популярны и в наше время. Однако мало кто знает, что они, вероятно, имеют языческие корни.

Главред решил разобраться, какое мужское имя имеет языческие корни.

видео дня

Что известно об имени Ярослав

Сайт "Как зовут" рассказывает, что имя Ярослав остается актуальным независимо от смены эпох или модных трендов. Оно продолжает дарить своим носителям харизму и внутреннюю силу. В частности, люди, носящие это имя, — флегматики и интроверты: они немногословны и замкнуты, ранимы, иногда неторопливы.

Происхождение имени Ярослав

Существует две версии происхождения имени Ярослав. Первая версия заключается в том, что оно якобы пришло к славянам из нормандского языка. Но во второй версии, которая считается более правильной, отмечается, что в имени Ярослав прослеживаются языческие корни.

Так, во времена древних славян оно было связано с богом плодородия Ярило. Однако после крещения Руси имя Ярослав одним из первых попало в православный календарь, так как его носители стали христианами. Именно тогда произошла смена значения этого слова: языческие корни забылись, а имя стало ассоциироваться с эпитетом "горячий".

Вы также можете узнать, какое старинное украинское имя снова возвращается в моду. Это забытое мужское имя с глубокими корнями становится популярным среди современных украинских родителей.

Также ученые выяснили, какое имя нравится большинству людей в мире. Оно сочетает в себе благозвучность, простоту произношения и глубокие исторические корни.

Читайте также:

Об источнике: Как зовут

Как зовут — это ресурс, который рассказывает, что означают мужские и женские имена и какое влияние они оказывают на жизнь и судьбу человека. На сайте можно найти сведения о происхождении различных имен, узнать о характере человека по имени, его особенных чертах и много другой интересной информации.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
имена мужские имена
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Буданов оценил подготовку переговоров Зеленского с Путиным и назвал условие

Буданов оценил подготовку переговоров Зеленского с Путиным и назвал условие

19:46Украина
"Давно готовились": названы сроки нового массированного удара России по Украине

"Давно готовились": названы сроки нового массированного удара России по Украине

19:12Война
Почему парад в Москве прошел без военной техники: Коваленко раскрыл причину

Почему парад в Москве прошел без военной техники: Коваленко раскрыл причину

18:43Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Грабителям понадобятся минуты: эксперт назвал тайники, которые находят первыми

Грабителям понадобятся минуты: эксперт назвал тайники, которые находят первыми

Микроволновка уходит в прошлое: 5 альтернатив, которые изменят правила на кухне

Микроволновка уходит в прошлое: 5 альтернатив, которые изменят правила на кухне

Что нужно сделать в праздник 12 мая: важные приметы

Что нужно сделать в праздник 12 мая: важные приметы

Переломный этап в жизни трех знаков зодиака: что для них приготовила судьба

Переломный этап в жизни трех знаков зодиака: что для них приготовила судьба

РФ готовит массированный удар после "перемирия": каким городам грозит атака

РФ готовит массированный удар после "перемирия": каким городам грозит атака

Последние новости

20:05

Золотое правило полива огурцов: урожай будет обильным и не будет горчить

19:46

Буданов оценил подготовку переговоров Зеленского с Путиным и назвал условие

19:12

"Давно готовились": названы сроки нового массированного удара России по Украине

19:10

"Путину достаточно одного решения": Невзлин о фальшивом перемирии Кремлямнение

19:06

Штормовой ветер и сильные грозы: настоящая непогода надвигается на Тернопольщину

Вадим Галайчук: Цель Украины — получить полное членство в ЕС к 2030 годуВадим Галайчук: Цель Украины — получить полное членство в ЕС к 2030 году
18:55

В Германии снимают сериал о ранних годах The Beatles - кто сыграет "битлов"

18:43

Почему парад в Москве прошел без военной техники: Коваленко раскрыл причинуВидео

18:33

Грозы, град и шквалы надвигаются на Львовщину: когда ожидается опасная погода

18:31

Уменьшилось ли давление РФ: в ВСУ рассказали о реальном положении дел на фронте

Реклама
18:19

"Обретаем независимость": Украина имеет свои ракеты, похожие на Taurus – Федоров

18:13

Какое украинское мужское имя имеет языческие корни: оно до сих пор популярно

18:12

Погода готовит сюрприз для Черкасской области: когда ударят ливни и грозы

17:59

Уксус против мышей: как использовать кухонное средство для защиты дома и сада

17:37

Посадка томатов в открытый грунт: что добавить в лунку для закаливания корнейВидео

17:22

Известный украинский телеведущий выехал в РФ и получил гражданство - журналист

17:20

Без штрафов и ограничений: какую рыбу можно ловить в маеВидео

17:19

Не Трамп: Путин продвигает нового переговорщика для завершения войны, в чем угроза

17:08

Муравьи и тля боятся его как огня: какое растение следует посадить для защиты сада

17:08

Воет или роет ямы: о каких бедах предупреждает поведение собаки

17:06

Таро прогноз на июнь 2026: один знак зодиака ждут большие деньгиВидео

Реклама
16:32

На Украину обрушится грозовой шторм: какие регионы предупредили об опасности

16:27

Гривня резко полетела вниз: новый курс валют на 12 мая

16:07

Почему нужно регулярно сыпать соду в раковину: забытый, но эффективный лайфхакВидео

15:55

Будет богатый урожай: как подготовить почву к посеву и чем удобрятьВидео

15:49

Дожди и грозы надвигаются на Житомирскую область: когда погода резко ухудшится

15:46

В Киеве все меньше рассчитывают на США в вопросе прекращения войны - NYT

15:40

РФ готовит массированный удар после "перемирия": каким городам грозит атака

14:58

Редкий духовный дар: в какие дни рождаются люди с "сверхчувствительностью"

14:55

Ни в коем случае не "будь здоров" — как правильно ответить на чихание на украинскомВидео

14:46

В Украину идут дожди с похолоданием – какая погода будет в ближайшие дни

14:27

Евровидение 2026: LELÉKA появилась на бирюзовой дорожкеВидео

14:01

Гороскоп Таро на завтра 12 мая: Близнецам - тишина, Стрельцу - праздновать

13:54

Кто из водителей проедет первым: каверзный тест по ПДД сбивает с толку многихВидео

13:46

Муж Лорак красиво опустил певицу на Мальдивах: видео попало в сетьВидео

13:43

Спелое или испорченное: как за 10 секунд проверить зрелость авокадо

13:40

Деревья, которые поглощают негатив: под чем постоять, если плохоВидео

13:25

Обмен "1000 на 1000" и встреча с Путиным: Зеленский раскрыл детали переговоров

13:25

Худее скелета: изможденная жена Цекало показала свое тело

13:21

"Уже уехала": Кошевой впервые рассказал, в какой стране учится его дочь

12:53

Открытие Евровидения 2026: какими эмоциями поделилась LELEKA

Реклама
12:41

Украина на Евровидении: главные триумфы и болезненные пораженияВидео

12:29

Это вызов: Лилия Ребрик рассказала, как ее приняли в "Дизель Шоу"

12:27

"Это переломный момент": Украина перехватила инициативу в войне - The Economist

12:26

Никакой не "шалфей": как правильно назвать растение на украинском языке

12:22

Киев поддержал постепенную интеграцию в ЕС, но есть условие: нардеп раскрыл детали

12:20

Демобилизация и высокие выплаты станут реальностью: СМИ раскрыли детали реформы

12:01

В какие дни нужно сжигать лавровый лист: мольфар рассказал о ритуалахВидео

11:29

Почему 12 мая не стоит делиться своими планами: какой церковный праздник

11:09

Когда Украина в последний раз расширяла свои границы: какая задача ставиласьВидео

11:02

Гороскоп на завтра, 12 мая: Весам — облегчение, Рыбам — неожиданность

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регионы
Новости ТернополяНовости СумНовости ЖитомираНовости ЧеркассыНовости ОдессыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ХарьковаНовости ДнепраНовости Полтавы
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла Пугачева
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять