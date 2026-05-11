Какое украинское мужское имя имеет языческие корни: оно до сих пор популярно

В Украине есть множество интересных и даже древних мужских имен, которые довольно популярны и в наше время. Однако мало кто знает, что они, вероятно, имеют языческие корни.

Главред решил разобраться, какое мужское имя имеет языческие корни.

Что известно об имени Ярослав

Сайт "Как зовут" рассказывает, что имя Ярослав остается актуальным независимо от смены эпох или модных трендов. Оно продолжает дарить своим носителям харизму и внутреннюю силу. В частности, люди, носящие это имя, — флегматики и интроверты: они немногословны и замкнуты, ранимы, иногда неторопливы.

Происхождение имени Ярослав

Существует две версии происхождения имени Ярослав. Первая версия заключается в том, что оно якобы пришло к славянам из нормандского языка. Но во второй версии, которая считается более правильной, отмечается, что в имени Ярослав прослеживаются языческие корни.

Так, во времена древних славян оно было связано с богом плодородия Ярило. Однако после крещения Руси имя Ярослав одним из первых попало в православный календарь, так как его носители стали христианами. Именно тогда произошла смена значения этого слова: языческие корни забылись, а имя стало ассоциироваться с эпитетом "горячий".

Об источнике: Как зовут Как зовут — это ресурс, который рассказывает, что означают мужские и женские имена и какое влияние они оказывают на жизнь и судьбу человека. На сайте можно найти сведения о происхождении различных имен, узнать о характере человека по имени, его особенных чертах и много другой интересной информации.

