Чужой фамилия вместо своей: почему украинские мужчины становились примаками

Марина Иваненко
12 апреля 2026, 14:36
Кто такие "примаки" и почему мужчины в Украине переходили в семью жены. Как это сказывалось на фамилиях и почему сегодня затрудняет поиск предков и родословной.
Кто такие приемные сыновья
О чем вы узнаете:

  • Кто такие примаки и почему мужчины уходили в приемки
  • Как менялись фамилии после брака
  • Почему это затрудняет поиск предков

В прошлых веках в Украине существовала распространенная практика "уходить в примы", когда мужчина после брака переезжал жить в семью своей жены. Это явление не только нашло отражение в фольклоре, но и стало серьезным вызовом для современных исследователей генеалогии из-за массовой смены фамилий - подробнее расскажет Главред.

Об особенностях жизни примаков и трудностях поиска предков рассказал исследователь Ярослав Сумишин на YouTube-канале "Хроники генеалога".

Кто и почему становился примаком в Украине

Слово "примак" происходит от глагола "принимать" — то есть тот, кого приняли в семью. Обычно в украинской традиции жена шла к мужу, но были и исключения из правил:

  • в семье невесты не было сыновей, и кто-то должен был заниматься хозяйством;
  • девушка имела значительный приданой или собственную землю;
  • парень был сиротой или не имел имущества;
  • личные чувства были важнее материального статуса, несмотря на осуждение общины.

Как примаки теряли свое истинное происхождение

Самой большой проблемой для современных украинцев, исследующих свою родословную, является то, что приемные сыновья часто теряли свою родовую фамилию. Попадая в семью жены, мужчина получал новое прозвище от общины. Например, Петр, женившийся на дочери Мельника, мог стать "Петром Мельниковым" или просто "Мельником".

Как отмечает автор видео Ярослав Сумишин:

Зятья, попадая в семью жены, долгое время находились в тени новой, обычно уважаемой в селе семьи. Часто слово "зять" опускалось, и молодой человек фактически получал фамилию жены.

Для исследователя истории рода это становится сложной загадкой, поскольку в документах (метрических книгах или списках прихожан) человек может фигурировать под разными фамилиями на протяжении жизни.

Видео о том, кто такой примак, можно посмотреть здесь:

Реальные истории украинских приемных сыновей

В видео приводятся конкретные случаи из жизни украинских крестьян XVIII–XIX веков. Один из предков автора, Семен, сначала упоминался как "Шумов зять", затем как "Зенц Шумов", а в конце жизни стал "Паламарем", поскольку начал служить при церкви.

Другой пример касается Лаврентия Качуровского, который в конце XVIII века был обычным наймытом, а после женитьбы полностью принял фамилию семьи тестя:

В документах XIX века Лаврентий фигурирует исключительно как Качуровский, полностью переняв фамилию жены. В конце XVIII века он был наемным рабочим, а в 1827 году записан как отец многодетной семьи и состоятельный хозяин, — рассказывает Сумишин.

Как найти правду — советы для тех, кто ищет своих предков

Чтобы установить истинное происхождение приемного предка, нужно проанализировать все метрические книги населенного пункта за несколько десятилетий. Только сравнение записей о браке, рождении детей и смерти позволяет найти настоящую фамилию, которую человек носил до того, как "пошел в примы".

Автор видео подытоживает:

Примак — это, без преувеличения, социокультурный феномен, который является частью родового уклада украинцев, символизирует традиции наших предков и обогащает семейную историю.

Об источнике: Канал "Хроники генеалога"

Канал "Хроники генеалога (CHG)" — популярный украинский YouTube-ресурс, посвященный генеалогии, истории и родоведению. Его основная цель — популяризировать исследование родословной, изучать происхождение украинских фамилий, а также раскрывать малоизвестные исторические и культурные факты. Контент включает советы по работе с архивами, анализ дворянских родов и древних верований, таких как поверья о днях недели. Канал поддерживается Центром изучения генеалогии "Пращур", предлагая зрителям качественные и подробные материалы. Ведущий Ярослав Сумишин активно привлекает аудиторию к изучению их личного прошлого и исторического наследия.

Будет +21: синоптики назвали дату потепления в Украине

Будет +21: синоптики назвали дату потепления в Украине

