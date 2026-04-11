Буданов рассказал, как проигрывает своей жене: что они делают

Буданов празднует Пасху в семейном кругу, вместе со своей супругой Марианной.

https://glavred.info/starnews/budanov-rasskazal-kak-proigryvaet-svoey-zhene-chto-oni-delayut-10756007.html Ссылка скопирована

Кирилл Буданов и Марианна Буданова играют

Кратко:

Что делает чиновник на Пасху

В каких боях он проигрывает жене

Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов рассказал, как празднует Пасху и поделился забавной традицией, которая есть у них с женой на праздник.

Оказывается, что Буданов празднует Пасху в семейном кругу, вместе со своей супругой Марианной.

видео дня

Марианна Буданова - супруга победительница / Фото Elle.ua

"Надеюсь, с женой утром сходим, как обычно, в церковь. Потом съем кусочек паски. Я да, не очень люблю это блюдо, но надо - съем", - признался Кирилл Буданов в комментарии изданию Новости.LIVE.

Кроме того, по словам руководителя, одной из традиций его семьи является битва на крашенках, в которой, кстати, он всегда проигрывает своей жене.

"А потом битва на яичках. Не подумайте, что в этом какой-то контекст. Я в нормальном смысле. Обычно я проигрываю моей жене. Жена всегда знает, с какого конца стучать надо", - сказал он.

Кирило Буданов чтит семейные традиции/ Фото: УНІАН

Он подчеркнул, что именно семейные традиции создают ощущение стабильности, особенно важной в условиях войны.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

О персоне: Кирилл Буданов Кирилл Буданов (род. 4 января 1986, г. Киев) – украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины (с 5 августа 2020 года – до 2 января 2026 года), генерал-лейтенант. С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018-2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена. В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия. 2 января 2025 года принял предложение президента Украины Владимира Зеленского возглавить Офис Президента Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред