Буданов рассказал, как проигрывает своей жене: что они делают

Алена Кюпели
11 апреля 2026, 16:23
Буданов празднует Пасху в семейном кругу, вместе со своей супругой Марианной.
Кирилл Буданов, Марианна БУданова
Кирилл Буданов и Марианна Буданова играют / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Кирилл Буданов, скрин видео

Кратко:

  • Что делает чиновник на Пасху
  • В каких боях он проигрывает жене

Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов рассказал, как празднует Пасху и поделился забавной традицией, которая есть у них с женой на праздник.

Оказывается, что Буданов празднует Пасху в семейном кругу, вместе со своей супругой Марианной.

"Надеюсь, с женой утром сходим, как обычно, в церковь. Потом съем кусочек паски. Я да, не очень люблю это блюдо, но надо - съем", - признался Кирилл Буданов в комментарии изданию Новости.LIVE.

Кроме того, по словам руководителя, одной из традиций его семьи является битва на крашенках, в которой, кстати, он всегда проигрывает своей жене.

"А потом битва на яичках. Не подумайте, что в этом какой-то контекст. Я в нормальном смысле. Обычно я проигрываю моей жене. Жена всегда знает, с какого конца стучать надо", - сказал он.

Он подчеркнул, что именно семейные традиции создают ощущение стабильности, особенно важной в условиях войны.

Ранее Главред сообщал, что шведская супермодель Эльза Хоск объявила, что находится на шестом месяце беременности вторым ребенком.

Ранее также российский комик Максим Галкин, который активно поддерживает Украину после террористического вторжения РФ, прогулялся по Нью-Йорку и поделился стильными кадрами.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Кирилл Буданов

Кирилл Буданов (род. 4 января 1986, г. Киев) – украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины (с 5 августа 2020 года – до 2 января 2026 года), генерал-лейтенант.

С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018-2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена.

В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия.

2 января 2025 года принял предложение президента Украины Владимира Зеленского возглавить Офис Президента Украины.

Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Сырский раскрыл главные цели ВСУ и предупредил о попытках РФ переломить ход войны

Сырский раскрыл главные цели ВСУ и предупредил о попытках РФ переломить ход войны

16:36Украина
"Россия отказывалась обменивать этих офицеров": что известно об освобожденных из плена украинцах

"Россия отказывалась обменивать этих офицеров": что известно об освобожденных из плена украинцах

16:16Украина
ВСУ освободили 12 населенных пунктов и сотни километров: названо направление

ВСУ освободили 12 населенных пунктов и сотни километров: названо направление

15:30Украина
Популярное

Ещё
Огурцы попрут как на дрожжах: при посадке в лунку нужно добавить ложку настоя

Огурцы попрут как на дрожжах: при посадке в лунку нужно добавить ложку настоя

Лавров озвучил новое требование для прекращения войны: чего добиваются в Кремле

Лавров озвучил новое требование для прекращения войны: чего добиваются в Кремле

РФ готовит новую базу для запуска "шахедов" менее чем в 200 км от Украины

РФ готовит новую базу для запуска "шахедов" менее чем в 200 км от Украины

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девушки с покупками за 71 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девушки с покупками за 71 с

Они найдут "золотую жилу": каким знакам зодиака суждено вот-вот разбогатеть

Они найдут "золотую жилу": каким знакам зодиака суждено вот-вот разбогатеть

Последние новости

16:56

"Лучше бы была попрошайкой": предательница Лолита опустила особенную дочь

16:52

Счет на $3400: женщина поехала менять масло, но все пошло не так

16:36

Сырский раскрыл главные цели ВСУ и предупредил о попытках РФ переломить ход войны

16:33

Красный, желтый или зеленый - какой перец полезнее: врачи удивили ответом

16:23

Буданов рассказал, как проигрывает своей жене: что они делают

Пасха – не о шашлыках и корзине: Георгий Коваленко объяснил, что можно и нельзя делать в праздникПасха – не о шашлыках и корзине: Георгий Коваленко объяснил, что можно и нельзя делать в праздник
16:21

Гороскоп на завтра, 12 апреля: Близнецам - неприятности, Козерогам - риск

16:16

"Россия отказывалась обменивать этих офицеров": что известно об освобожденных из плена украинцахФото

15:47

Пес стал главным кормильцем в семье: сколько он зарабатывает в месяцВидео

15:43

Львов - не кофейная столица: город в Украине, где открылась первая кофейня

15:39

Пасха 2026: что ни в коем случае нельзя делать 12 апреля

15:34

Китайский гороскоп на завтра, 12 апреля: Тиграм - азарт, Кроликам - идеи

15:30

ВСУ освободили 12 населенных пунктов и сотни километров: названо направление

15:29

Галкин показал стильную красотку-блондинку в Нью-Йорке

15:23

На Пасху Ровно накроют снег и заморозки: синоптики предупредили об опасности

14:50

Защита от смерти или грех: что означает традиция переворачивать стулья на похоронах

14:49

Холод и дожди начинают отступать: когда на Тернопольщине наконец потеплеет

14:27

Где нельзя вешать часы: девять ошибок, которые портят интерьер

14:13

4 самых успешных знака зодиака: кто рожден для побед и власти

14:01

Неожиданное решение: как просроченные специи помогают решать повседневные бытовые проблемы

14:00

Будут ли отключать свет в Украине на Пасху – ответ Свириденко

13:50

Новый обмен пленными: Украина вернула домой наших защитниковФотоВидео

13:41

На песни Пугачевой "раскатала губу" оголтелая певица-путинистка

13:13

Чужое мнение — закон: названы самые зависимые знаки зодиака

13:12

Женщина осматривала подвал дома 1923 года и нашла тайник: что в нем было

13:03

Ангел Victoria's Secret Эльза Хоск сообщила о беременности

13:00

Водителей призвали соблюдать правило трёх секунд на дороге: в чём причинаВидео

12:57

Пасхальное перемирие: Зеленский озвучил условия и реакцию Украины на нарушения

12:52

Жир растворится сам: недорогое средство из кофе и уксуса, которое заменит дорогую химию

12:32

Мясо или лук - что лучше обжарить первым: шеф-повар дал неожиданный ответ

12:09

Укроп взойдет густой "щеткой": настой из одного ингредиента сотворит чудоВидео

11:45

В Украине будут лить дожди: синоптик сделала неутешительный прогноз на Пасху

11:44

Ученые раскрыли секрет "золотой кухни" Земли: где скрываются богатства

11:19

РФ готовит новую базу для запуска "шахедов" менее чем в 200 км от Украины

10:51

Лавров озвучил новое требование для прекращения войны: чего добиваются в Кремле

10:24

Одна ложка — урожай вырастет в 10 раз: что положить в лунку при посадке томатовВидео

10:20

Забудьте о "дешевой цене": что не так с этой фразой и как говорить правильно

10:02

Цены летят вверх: популярный продукт превращается в настоящий деликатес

09:09

Клубника даст в разы больше сладких ягод: "бабушкин" рецепт подкормкиВидео

09:03

Взрывы и пожар: дроны атаковали важный объект РФ в Краснодарском краеВидео

09:03

ВСУ достигли успехов сразу на 4 ключевых направлениях, а Россия - ни на одномФото

08:13

Чем закончится затишье на Ближнем Востоке: Хара дал прогнозмнение

07:37

Россияне ударили по жилым домам в Одессе: поврежден детский сад, есть погибшиеФото

05:11

Рыбки, покорившие СССР: как родился самый популярный фарфоровый сервиз

04:30

Они найдут "золотую жилу": каким знакам зодиака суждено вот-вот разбогатеть

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девушки с покупками за 71 с

03:30

Огурцы попрут как на дрожжах: при посадке в лунку нужно добавить ложку настояВидео

02:10

Нужно ли промывать макароны после варки: шеф-повар удивил объяснением

01:30

На грани катастрофы: испытание на выживание для астронавтов Artemis II

00:22

Секрет весенней посадки клубники: как получить богатый урожай с первого разаВидео

10 апреля, пятница
23:33

Тревожный сигнал может указывать на деменцию: какой симптом нельзя пропустить

