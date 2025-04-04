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Жена Буданова тайно вылетала в США на лечение после отравления – СМИ

Виталий Кирсанов
4 апреля 2025, 21:31
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Буданова выздоровела после лечения в 2023 году, но в конце 2024 года снова серьезно заболела.
Жена Буданова тайно вылетала в США на лечение
Жена Буданова тайно вылетала в США на лечение / коллаж: Главред, фото: pexels.com, elle.ua, скриншот: видео Youtube

Кратко:

  • Буданова выздоровела после лечения в 2023 году
  • Но в конце 2024 года снова серьезно заболела

Американская журналистка, освещающая войну в Украине, Кэти Ливингстон сообщила, что жена главы Главного управления разведки Марианна Буданова в декабре 2024 года выезжала в США для лечения последствий химического отравления. Об этом Кэти Ливингстон со ссылкой на несколько источников написала в соцсети Х.

По ее информации, Буданову незаметно вывозили в США в декабре 2024 года спустя полтора года после ее отравления мышьяком и ртутью.

видео дня

Буданова выздоровела после лечения в 2023 году, но в конце 2024 года снова серьезно заболела. По словам экспертов, это обычная картина при таких отравлениях.

Источники сообщают, что американские военные врачи пригласили ее на лечение в США после того, как узнали об ухудшении состояния. Как пишет Ливингстон, в Украине современное лечение отравления тяжелыми металлами ограничено.

Журналистка также сообщила, что журналисты Bellingcat и Insider работают над расследованием этого отравления.

Что известно об отравлении Марианны Будановой

Напомним, что в ГУР подтвердили покушение на жизнь жены Буданова. Марианна Буданова действительно была отравлена тяжелыми металлами. Андрей Юсов рассказал, что жена Буданова завершает курс лечения после отравления.

Жену Буданова и сотрудников ГУР "отравили через еду". Марианна Буданова прошла первый этап лечения. При этом отравление тяжелыми металлами также обнаружили у нескольких сотрудников ГУР Украины.

Генерал-разведчик раскрыл сценарий отравления руководства ГУР и жены Буданова. Валерий Кондратюк прокомментировал информацию об отравлении руководителей ГУР и жены главы украинской военной разведки.

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