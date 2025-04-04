Жена Буданова тайно вылетала в США на лечение после отравления – СМИ

Кратко:
- Буданова выздоровела после лечения в 2023 году
- Но в конце 2024 года снова серьезно заболела
Американская журналистка, освещающая войну в Украине, Кэти Ливингстон сообщила, что жена главы Главного управления разведки Марианна Буданова в декабре 2024 года выезжала в США для лечения последствий химического отравления. Об этом Кэти Ливингстон со ссылкой на несколько источников написала в соцсети Х.
По ее информации, Буданову незаметно вывозили в США в декабре 2024 года спустя полтора года после ее отравления мышьяком и ртутью.
Буданова выздоровела после лечения в 2023 году, но в конце 2024 года снова серьезно заболела. По словам экспертов, это обычная картина при таких отравлениях.
Источники сообщают, что американские военные врачи пригласили ее на лечение в США после того, как узнали об ухудшении состояния. Как пишет Ливингстон, в Украине современное лечение отравления тяжелыми металлами ограничено.
Журналистка также сообщила, что журналисты Bellingcat и Insider работают над расследованием этого отравления.
Что известно об отравлении Марианны Будановой
Напомним, что в ГУР подтвердили покушение на жизнь жены Буданова. Марианна Буданова действительно была отравлена тяжелыми металлами. Андрей Юсов рассказал, что жена Буданова завершает курс лечения после отравления.
Жену Буданова и сотрудников ГУР "отравили через еду". Марианна Буданова прошла первый этап лечения. При этом отравление тяжелыми металлами также обнаружили у нескольких сотрудников ГУР Украины.
Генерал-разведчик раскрыл сценарий отравления руководства ГУР и жены Буданова. Валерий Кондратюк прокомментировал информацию об отравлении руководителей ГУР и жены главы украинской военной разведки.
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