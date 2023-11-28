Жену Буданова и сотрудников ГУР "отравили через еду": новые подробности

У самого Кирилла Буданова отравление не установлено. С его здоровьем все в порядке.

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Марианна Буданова жаловалась на плохое самочувствие, потом ей сделали анализы / Коллаж: Главред, фото: скриншот, Elle

Жену руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова отравили "через еду". Марианна Буданова жива и уже прошла первый этап лечения. Сам глава ГУР в порядке. При этом отравление тяжёлыми металлами также выявили у нескольких сотрудников ГУР Украины.

Как пишет Украинская правда со ссылкой на источники в силовом блоке, Марианна Буданова сначала жаловалась на плохое самочувствие, потом ей сделали анализы.

"По жене Буданова (отравлению) правда. Она жаловалась на плохое самочувствие, поэтому сдали анализы, которые выявили отравление", - цитирует издание собеседника.

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По данным источников, жену Буданова "скорее всего отравили через еду".

"Ей уже лучше, первый этап лечения прошла", - говорится в сообщении.

"Поскольку жена Буданова небольшая с маленьким весом, проявилось у нее быстрее. А так отравление подтвердилось еще у нескольких сотрудников: "они просто огромные немного, ничего за собой не замечали, сейчас тоже лечатся", - добавили источники.

РБК-Украина пишет со ссылкой на свои источники, что у Буданова отравление не установлено. С его здоровьем все в порядке.

"С ним все хорошо, у него ничего не обнаружили", - уточнил один из собеседников.

Отравление жены Буданова - что известно

Во вторник, 28 ноября, издание Бабель со ссылкой на источники в разведке сообщило, что жена руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова оказалась в больнице. Марианну Буданову отравили.

По данным СМИ, у Марианны Будановой диагностировали отравление тяжелыми металлами.

"Эти вещества никак не используются в быту и военном деле. Их наличие может указывать на целенаправленную попытку отравления конкретного человека", – рассказали источники.

Расследуется попытка убийства.

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