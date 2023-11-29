Генерал-разведчик раскрыл сценарий отравления руководства ГУР и жены Буданова

Валерий Кондратюк прокомментировал информацию об отравлении руководителей ГУР и жены главы украинской военной разведки.

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Валерий Кондратюк раскрыл детали отравления руководства ГУР / Коллаж: Главред, Фото: ОП, ГУР

У россиян нет возможности непосредственного доступа в Главное управление разведки Минобороны, заявил генерал-лейтенант, глава Службы внешней разведки в 2020—2021 годах, начальник Главного управления разведки в 2015—2016 годах Валерий Кондратюк.

Об этом он заявил в интервью Radio NV, комментируя информацию об отравлении руководителей ГУР и жены главы украинской военной разведки Кирилла Буданова Марианны.

Вместе с тем украинский генерал не исключает, что отравление могло произойти через третьих лиц.

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"Я считаю, что доступа (у РФ в ГУР, - ред.) у них нет. В этом случае яд – это в том случае (применяется, - ред.), когда нет возможности дотянуться… Но есть возможность использовать каких-то третьих лиц", - отметил он.

По его мнению, если бы у РФ была возможность, она бы ее давно использовала для уничтожения начальника ГУР.

"Безусловно, главной целью (отравления, - ред.) был он (Кирилл Буданов, - ред.). Он – самая большая на сегодня цель российских спецслужб", - добавил Кондратюк.

Кто такой Кирилл Буданов Кирилл Буданов (род. 4 января 1986, г. Киев) – украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-майор. С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018-2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена. В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия.

Отравление Марианны Будановой

Ранее сообщалось о том, что жена руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова оказалась в больнице. Марианну Буданову отравили. Об этом пишет издание Бабель со ссылкой на источники в разведке.

По данным СМИ, у Марианны Будановой диагностировали отравление тяжелыми металлами.

Позднее стало известно о том, что Марианну Буданову отравили "через еду". Марианна Буданова жива и уже прошла первый этап лечения. Сам глава ГУР в порядке. При этом отравление тяжёлыми металлами также выявили у нескольких сотрудников ГУР Украины.

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