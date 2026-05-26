Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Почему на шоколаде появляется белый налет и можно ли его есть: ответ точно удивит

Инна Ковенько
26 мая 2026, 17:39
google news Подпишитесь
на нас в Google
Рассказываем, почему на шоколаде появляется белый налет и как он влияет на вкус и текстуру продукта.
Почему на шоколаде появляется белый налет и можно ли его есть: ответ точно удивит
Почему шоколад белеет — как понять, что шоколад испорчен / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Читайте в материале:

  • Что означает белый налет на шоколаде
  • Как понять, что шоколад испорчен
  • Можно ли есть шоколад с белым налетом

Шоколад, который долго лежит в шкафу или на полке магазина, иногда меняет свой вид. Вместо ровной поверхности он покрывается белым налетом, что сразу бросается в глаза и заставляет усомниться в его свежести.

Главред расскажет, почему на шоколаде появляется белый налет и можно ли его есть.

видео дня

Что такое белый налет на шоколаде

Белый налет на плитке шоколада — это явление, которое в профессиональной кондитерской терминологии называют "цветением". Оно может быть двух видов: жировое и сахарное, пишет Real Simple.

Жировой налет образуется во время изготовления или хранения шоколада. Если шоколад правильно темперируют — то есть нагревают, охлаждают и снова подогревают в четко определенных температурных пределах — он имеет ровную поверхность, блеск и нежную текстуру. Но если плитку перегреть, кристаллы какао-масла расплавляются и перекристаллизуются в нестабильную форму. Именно из-за этого на поверхности появляются характерные "жировые полосы". Наиболее уязвим к такому процессу темный шоколад, ведь он содержит больше какао-масла.

Сахарный налет возникает при контакте шоколада с влагой. Сахар впитывает жидкость, растворяется, а затем образует более крупные кристаллы, которые оседают на поверхности плитки. Это может произойти при прямом контакте с водой или из-за резких перепадов температуры. Например, когда шоколад перемещают из холодной среды в теплую, на нем образуется конденсат, который запускает процесс сахарного "цветения".

Безопасен ли такой шоколад

Специалисты отмечают, что белый налет не делает шоколад вредным. Он влияет только на внешний вид и текстуру. Вкус может стать менее выраженным, а структура — более хрупкой или зернистой. Однако для выпечки или десертов такой шоколад вполне пригоден. Если нужно вернуть плитке блеск, ее можно повторно темперировать.

Когда стоит выбросить шоколад

Единственное, что должно насторожить, — это появление неприятного запаха или пушистого, "волосатого" налета. Это уже признаки плесени, и такой продукт следует сразу выбросить. Если же шоколад просто покрылся белыми пятнами, его можно смело использовать.

Читайте также:

Об источнике: Real Simple

Real Simple — американский ежемесячный журнал, издаваемый Dotdash Meredith. Журнал содержит статьи и информацию, связанную с домашним хозяйством, уходом за детьми, кулинарией и эмоциональным благополучием. Журнал отличается чистым, лаконичным стилем верстки и фотографий, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
шоколад продукты питания
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Беларусь заявила об атаке более сотни дронов из Украины – в ГПСУ сделали заявление

Беларусь заявила об атаке более сотни дронов из Украины – в ГПСУ сделали заявление

17:31Война
Будут ли удары по Киеву, которыми угрожает РФ, ежедневными: что ответили в Кремле

Будут ли удары по Киеву, которыми угрожает РФ, ежедневными: что ответили в Кремле

17:03Война
Курс валют изменится: что будет с долларом и евро 27 мая

Курс валют изменится: что будет с долларом и евро 27 мая

17:01Экономика
Реклама

Популярное

Ещё
В жизни начнется "белая полоса": четыре знака зодиака на пороге больших перемен

В жизни начнется "белая полоса": четыре знака зодиака на пороге больших перемен

Как дата рождения влияет на характер: 4 самых сильных числа

Как дата рождения влияет на характер: 4 самых сильных числа

Гороскоп на завтра, 27 мая: Ракам — счастливые моменты, Тельцам — напряжение

Гороскоп на завтра, 27 мая: Ракам — счастливые моменты, Тельцам — напряжение

Названы сроки нового массированного удара РФ по Украине — какая область станет целью

Названы сроки нового массированного удара РФ по Украине — какая область станет целью

Китайский гороскоп на завтра, 27 мая: Свиньям - разногласия, Змеям - подвох

Китайский гороскоп на завтра, 27 мая: Свиньям - разногласия, Змеям - подвох

Последние новости

18:44

Кому 27 мая молиться об исцелении от тяжелых болезней: какой церковный праздник

18:34

"Туман в голове": где в Украине находится самое опасное подземелье на планетеВидео

18:25

Соседка "из ада" 15 лет заставляла пару бояться выходить из дома

18:16

"Вас не вылечит": Бадоев вышел с заявлением по поводу "романа" с Барских

18:06

Почему калина под окном может вызвать слезы: старинные украинские поверья

Помощь получили 120 тысяч человек: как врачи МОАС-Украина "вытаскивают" тяжелораненых и едут туда, куда другие отказываютсяПомощь получили 120 тысяч человек: как врачи МОАС-Украина «вытаскивают» тяжелораненых и едут туда, куда другие отказываются
17:44

Взрывы в Житомирской области: в ОВА раскрыли последствия ночной атаки врага

17:39

Почему на шоколаде появляется белый налет и можно ли его есть: ответ точно удивит

17:31

Беларусь заявила об атаке более сотни дронов из Украины – в ГПСУ сделали заявление

17:27

Что делать, если ребенок не хочет чистить зубы: мама-стоматолог поделилась советами

Реклама
17:23

"Не помогаем": сын Коляденко сделал признание про отношения с отцом

17:12

Мужчина нашел сумку, набитую деньгами, а позже оказался в полиции

17:03

Будут ли удары по Киеву, которыми угрожает РФ, ежедневными: что ответили в Кремле

17:01

Курс валют изменится: что будет с долларом и евро 27 мая

16:47

НДС на посылки из-за границы до 150 евро пока не будет: депутаты проголосовали

16:39

РФ ударила по Запорожью: количество жертв резко возросло, в городе пожары

16:29

Как самостоятельно накраситься на выпускной: результат как у визажистаВидео

16:27

Украинцы стремительно беднеют: от каких продуктов вынуждены отказываться граждане

16:21

Зачем на самом деле в лифте нужно зеркало: настоящая причина удивит многих

16:15

Отвалился: у Волочковой случился конфуз прямо на сценеВидео

15:57

Будет ли Россия бить по правительственному кварталу в Киеве – в Госдуме ответили

Реклама
15:38

Найдена скрытая настройка iPhone, которая может снижать скорость интернета

15:23

Одинокий пельмень в кастрюле: сына фигуриста РФ жестко высмеяли за "талант"Видео

15:11

Ночью может быть новая ракетная атака на Украину: мониторы назвали возможные цели

15:00

Новый рецепт горячих бутербродов за 17 минут - проще не бывает

14:56

Врежет сильное похолодание: синоптик назвала точную дату

14:56

Как отпугнуть ос от дома раз и навсегда: дешевый метод, который работает лучше химии

14:42

Гороскоп Таро на завтра 27 мая: Ракам - новости на работе, Водолею - борьба

14:40

Лунный календарь стрижек на июнь 2026

14:38

Парень начал зарабатывать огромные деньги "ничего не делая"

14:20

Можно ли убирать в праздник 27 мая: строгие приметы

14:18

Елена Зеленская "выгуляла" необычный браслет — в чем его секрет

13:56

Китай дистанцируется от РФ: Пекин отреагировал на угрозы Москвы бить по Киеву

13:38

Почему в орхидее желтеют и сохнут листья: большинство совершает ошибку при уходе

13:32

Монахи создали для особых целей: историк рассказал, что нашли в лесу под КиевомВидео

13:12

"Все умирает": известный певец жестко высказался о состоянии Повалий

13:07

Вокруг Одессы возводят систему защиты от РФ: есть ли угроза наступления

13:05

Киевлянам рекомендуют временно покинуть столицу: что задумала Россия

12:54

Килограммы золота и серебра: в Украине нашли сокровище, что меняет взгляд на её историюВидео

12:38

Людей предупредили, почему нельзя открывать окна в жару, даже если душноВидео

12:26

Бледнеют, желтеют и засыхают: как нужно сделать с рассадой помидорВидео

Реклама
12:06

Китайский гороскоп на завтра, 27 мая: Свиньям - разногласия, Змеям - подвох

12:06

Штормовой фронт резко изменит погоду: в Одессу идет значительное похолодание

12:04

В переговорах между Украиной и РФ может появиться новый посредник: в чём опасность

11:46

Загадочный "третий глаз" есть у каждого, но о нем почти не знают

11:17

Когда правильно поливать растения: эксперты поставили точку в вечном спореВидео

10:56

Эксперт раскрыл секрет удаления желтых пятен с одежды без лишних затрат

10:49

Владимир Остапчук сыграл свадьбу перед выездом из Украины — детали

10:14

Путин передал Трампу послание через Лаврова: Рубио раскрыл детали переговоров

10:06

Из-под завалов вытащили человека: РФ атаковала дронами Полтавщину, есть разрушенияФото

09:47

После 26 мая все изменится: трем знакам зодиака наконец станет легче жить

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЛьвоваНовости ЗапорожьяНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять