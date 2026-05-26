Почему на шоколаде появляется белый налет и можно ли его есть: ответ точно удивит

Читайте в материале:
- Что означает белый налет на шоколаде
- Как понять, что шоколад испорчен
- Можно ли есть шоколад с белым налетом
Шоколад, который долго лежит в шкафу или на полке магазина, иногда меняет свой вид. Вместо ровной поверхности он покрывается белым налетом, что сразу бросается в глаза и заставляет усомниться в его свежести.
Главред расскажет, почему на шоколаде появляется белый налет и можно ли его есть.
Что такое белый налет на шоколаде
Белый налет на плитке шоколада — это явление, которое в профессиональной кондитерской терминологии называют "цветением". Оно может быть двух видов: жировое и сахарное, пишет Real Simple.
Жировой налет образуется во время изготовления или хранения шоколада. Если шоколад правильно темперируют — то есть нагревают, охлаждают и снова подогревают в четко определенных температурных пределах — он имеет ровную поверхность, блеск и нежную текстуру. Но если плитку перегреть, кристаллы какао-масла расплавляются и перекристаллизуются в нестабильную форму. Именно из-за этого на поверхности появляются характерные "жировые полосы". Наиболее уязвим к такому процессу темный шоколад, ведь он содержит больше какао-масла.
Сахарный налет возникает при контакте шоколада с влагой. Сахар впитывает жидкость, растворяется, а затем образует более крупные кристаллы, которые оседают на поверхности плитки. Это может произойти при прямом контакте с водой или из-за резких перепадов температуры. Например, когда шоколад перемещают из холодной среды в теплую, на нем образуется конденсат, который запускает процесс сахарного "цветения".
Безопасен ли такой шоколад
Специалисты отмечают, что белый налет не делает шоколад вредным. Он влияет только на внешний вид и текстуру. Вкус может стать менее выраженным, а структура — более хрупкой или зернистой. Однако для выпечки или десертов такой шоколад вполне пригоден. Если нужно вернуть плитке блеск, ее можно повторно темперировать.
Когда стоит выбросить шоколад
Единственное, что должно насторожить, — это появление неприятного запаха или пушистого, "волосатого" налета. Это уже признаки плесени, и такой продукт следует сразу выбросить. Если же шоколад просто покрылся белыми пятнами, его можно смело использовать.
Читайте также:
- Деревянная, пластиковая или металлическая — специалисты раскрыли, какая кухонная доска лучшая
- Какие вещи категорически запрещено оставлять в раковине на ночь: список удивит
- Как долго на самом деле яйца остаются свежими в холодильнике: ответ точно удивит
Об источнике: Real Simple
Real Simple — американский ежемесячный журнал, издаваемый Dotdash Meredith. Журнал содержит статьи и информацию, связанную с домашним хозяйством, уходом за детьми, кулинарией и эмоциональным благополучием. Журнал отличается чистым, лаконичным стилем верстки и фотографий, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред